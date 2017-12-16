Madenler bizimdir, bizim kalacak

Bakanlıklardan gelen “geri adım atmayacağız, yasa tasarısı geçecek” açıklamalarından sonra maden işçileri kendi aralarında örgütlenip madenlere girdi

Yiğit KAPLAN

Zonguldak

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta özelleştirmeye karşı bir eylem ve basın açıklaması yapıldı. Özelleştirmeyi getiren yasa tasarısına karşı işçiler ve Zonguldak halkı tepkisini koydu. Bakanlıklardan gelen “geri adım atmayacağız, yasa tasarısı geçecek” açıklamalarından sonra maden işçileri kendi aralarında örgütlenip madenlere girdi ve ocaktan çıkmadı. Gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Üzülmez, Gelik, Karadon, Amasra ve Kandilli ocaklarında çalışan madenciler de ocaktan çıkmama eylemi başlattı. Böylece binlerce işçi yerin altında ölüme karşı direndiklerini açık bir şekilde gösterdiler.

BUGÜNÜN ÖNCESİ

Zonguldak’ta özelleştirmeye karşı verilen mücadele geçen sene başlamıştı.

14 Temmuz günü madenciler ve özelleştirmeye sessiz kalmayan Zonguldak halkı sokaklara dökülmüştü. AKP’li işçiler “Bizi satanı biz de satarız.” diyerek iktidara seslenmişlerdi. Ancak yaşanan darbe girişiminden sonra, eylemler ve tepkiler durmak zorunda kalmıştı. Bu sene iktidar yine, emek ve işçi düşmanlığını ortaya koydu.

HÜKÜMETİN SALDIRISINA CEVAP

58. maddenin ölümü getirdiğini gören işçiler; birleştiler, direndiler ve kazanımlar elde ettiler. Madencilerin eylemlerinden kendilerine maden ocağına kapatmaları ve kazanım elde ettikleri süreçte göze çarpan bir nokta madencilerin arkasında sermaye güçleri bulunan hükümeti hedef alan söylemleri ve sloganlarıydı. Bu süreçte “Ankara, Ankara duy sesimizi” ve “AKP şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganları sıkça duyuluyordu. Genel eğilim, torba yasayla birlikte hükümetin madenlere dolaysız saldırısına karşı yine hükümete bir cevap vermenin gerekliliğiydi.

MÜCADELE KAZANIM GETİRDİ

Madencilerin kendilerini madene kapatmasının üzerinden bir gün bile geçmeden görüşmeler sonucunda 58. maddeye “TTK hariç” ibaresi ekleneceği ve torba yasanın bu maddesinin TTK sahalarını kapsamayacağı açıklandı. Sonuç olarak hükümet maden işçilerinin baskısı sonucu geri adım attı.

İşçiler ise “Sözler tutulmazsa ekmek kavgası devam eder.” diyerek emekleri için savaşmaya, direnmeye hep hazır olduklarını söylediler.

Biz gençler ise işçilerin bu kazanımından yola çıkarak, birleşirsek sesimizin dünyayı yerinden oynatabileceğini görelim.

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