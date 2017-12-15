Muhalefet partileri Filistin için bir araya geldi

Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak Ortadoğu Konferansı bugün başladı.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak Ortadoğu Konferansı’ bugün başladı. İYİ Parti de konferansta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için birlik çağrısı yaptı. Konferansta konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Trump, Ortadoğu'daki barış görüşmelerine darbe vurdu" dedi.

Gazete Duvar’dan Barış Avşar’ın aktardığına göre; 8 oturumdan oluşacak konferans dış politika ve demokratikleşme eksenli olarak yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen konferansta TÜSES adına açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yüksel Taşkın, çok konuşulan ancak az bilinen Ortadoğu’yu daha iyi tanımak ve anlamak için bu organizasyonun yapıldığını belirtti.

AKŞENER’DEN MESAJ

Konferansa davet edilen, ancak daha önce belirlenen bir program nedeniyle katılamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başarı mesajı iletirken, parti adına konuşan GİK Üyesi Nuri Okutan, içte ve dışta barışın sağlanamamasının kaynağı olarak gösterdiği AKP iktidarının demokratik yollarla değişmesi için cumhurbaşkanlığı seçimini işaret eti: Meral Akşener aday olmasa, anketlere göre Erdoğan ilk turda bu seçimi alacak. Bizim önerimiz her partinin kendi adayı ile seçime girmesi ve ikinci turda en çok oyu alan muhalefet adayı etrafında birleşilmesi.

Okutan iktidara tepkili kesimlere verilecek temel sözlerin ise ‘hukuk devleti, demokratik düzen, yolsuzluklarla mücadele ve parlamenter sistemin yeniden inşası’ olduğunu söyledi.

KARAMOLLAOĞLU: DİN VE ETNİK KÖKENE BAKMADAN BİRLİK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konferansta yaptığı konuşmada Filistin’de yaşanan İsrail işgalinin küresel amaçlara hizmet ettiğini söyleyerek, “Etnik ve mezhepsel çatışmalar, İslamofobi ve radikal akımların desteklenmesi ile yürütülen bu küresel saldırıya karşı küresel direniş önerisi getirdi. Karamollaoğlu, “Bu küresel plana karşı sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Arap, Acem demeden kimsenin başkasının felaketine sevinmediği bir Ortadoğu için birlikte mücadele edilmeli” dedi.

BİLGEN: KÜRT’E NEDEN HARAM?

Karamollaoğlu’nun ardından kürsüye gelen HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, “İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İTT) Kudüs’e tepki gösteren ülkeler neden dünyada dikkate alınmıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Yemen’de çocuklar koleradan ölürken seslerini çıkarmıyorlar” dedi. “Bu Suriye’de yanlışın neresinden dönülse kârdır. Türkiye olarak vesayet savaşlarına yol açmanın faturasını ödüyoruz, daha da ödeyeceğiz. Ama bir yanlıştan vazgeçerken başka bir yanlışa düşüyoruz. Hitlerin Almanlara önerdiği ve bugün bize Rabia olarak yutturulmaya çalışılan tekçi anlayış bütünleşmeye değil ayrışmaya hizmet ediyor. Kürtlerin Suriye’de masada olmaması barışa katkı sunmaz. Fars için, Arap için, Türk için, Türkmen için helal olan Kürt için neden haram? Biz HDP olarak mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Aksine Ortadoğu’da bütün halkların birliğinden yanayız” şeklinde konuşan Bilgen sözlerini, “Maceracılığı dış politika olarak sunmayın, koltuklarınız için halklarımızı feda etmeyin” diyerek tamamladı.

KILIÇDAROĞLU: SADECE ARAP-İSRAİL ÇATIŞMASI YOK

Siyasi partiler adına kürsüye son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. “Bu çok önemli bir toplantı. Farklı ülkelerden düşünürler burada görüşlerini açıklayacak. Ortadoğu’da sadece Arap-İsrail çatışması yok. Trump yönetiminin Kudüs kararı zaten ağır aksak yürüyen barış görüşmelerine bir darbe daha vurdu. Bu kararın arkasında İran’ı kendine tehdit olarak gören bazı bölge ülkelerinin İsrail’e yakınlaşmaya çalışmasının da etkili olduğunu görüyoruz” diyen Kılıçdaroğlu İTT’de alınan Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak tanınmasını kararının önemli olduğunu ve Türkiye’nin de elçiliğini buraya taşıması gerektiğini söyledi.

“Suriye’nin savaş sonrası ikinci bir Irak’a dönüşmemesi gerektiğini” dile getiren Kılıçdaroğlu, “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasında olumlu bir mekanizmanın işlemesinin sağlanması gerektiğini” belirtti. Kılıçdaroğlu, “Irak’taki, tüm terör unsurlarına karşı merkezi hükümetle işbirliği yapılması gerektiğini” de söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 15:37

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