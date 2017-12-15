Almanya'da binlerce metal işçisi hakları için yürüdü

Almanya'da IG Metal sendikasının çağrısıyla beş binden fazla işçi, sendikacı ve temsilcinin katıldığı coşkulu bir yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.

Ali ÇARMAN

Almanya’da Metal işçileri TİS süreci başladı. Bugüne değin iki görüşme olmasına rağmen işverenler tarafı sendikanın taleplerini ciddiye dahi almadı.

Çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi, yüzbinlerce işçinin aracı firmalar üzerinde çalıştırılması ile eli güçlenen patronlar daha fazla kar elde etmek için işçilerden fedakarlık talep etmekteler. İşçilerin ise özellikle esnek (patronların keyfiyetine göre) çalışma ve ücretlerinin düşükliği ile sağlıkları bozulmakta. Aracı firmalarda çalışanlar ise ek işlerde çalışmaktalar.

IG Metal sendikasının çağrısıyla beş binden fazla işçi, sendikacı ve temsilcinin katıldığı coşkulu bir yürüyüş ve miting gerçekleştirildi. Baden Württemberg eyaletinin değişik şehirlerinde otobüslerle Ludwigsburg tren istasyonu arkasındaki alana gelen işçiler sloganlar, düdük ve alkış çalmalarla sendikalarının taleplerinin arkasında olduklarını açıkca belirttiler.

Saat 11 olduğunda işçiler alana sığmadı. Bir tarafta sendikanın kırmızı bayrakları, diğer tarafta pankart ve dövizler ile alan tam bir bayram yerine döndü.

En öne Mercedes işçilerinin geçmesiyle yürüyüş başladı. Genç işçi ve çırakların yoğun katılımı eylemin baştan sona neşeli ve coşkulu geçmesine neden oldu. Şherin en işlek caddelerinde geçiliyor olmasına, trafiğin alt üst olmasına rağmen işçiler her geçtikleri yerde halktan alkışlarla destek aldılar.

Noel baba kılığındaki işçiler sendikanın taleplerinin yazıldığı kartları ve mini çikolataları dağıttı. Müzik grupları çaldıkları parçalarla yürüyüşe ayrı renk kattı.

Miting alanında sendikacılar ve işçi temsilcileri konuşmalar yaptılar. IG Metal sendikasının % 6 ücret artışı talebi, çalışma saatlerinin isteğe bağlı olarak 28 saate düşürülmesi, ve anlaşmanın bir yıl geçerli olmasına patronlar cephesi şimdilik yanaşmamakta.

Ocak ayında görüşmeler üçüncü tur ile devam edecek. Öyle görünüyor ki işçiler ve sendika taleplerini elde etmek için en azında uyarı grevlerine çıkmak zorunda kalacaklar.

Pankartlarına birlik olursak kazanırız diyen işçiler sendikalarına ve patronlara kararlı oldukları mesajlarını verdiler. Miting kültürel programın sunulmasıyla devam sona erdi. (Ludwigsburg/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 12:52

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