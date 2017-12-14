IŞİD’den kurtarılan 3 Êzîdî çocuk ailelerine gönderilecek

IŞİD’in Şengal’e saldırısında kaçırılan 3 Êzîdî çocuk Antep’te Irak Başkonsolosluğuna teslim edildi. Çocuklar Bağdat’a ailelerinin yanına gönderilecek

3 yıl önce IŞİD’in Şengal’e saldırısı sırasında ailelerinden kaçırılan 3 Êzîdî çocuk, Suriyeli bir aile tarafından bulunarak Antep’te Irak Başkonsolosluğuna teslim edildi. Bulunan çocuklar Bağdat’a ailelerinin yanına gönderilecek.



2014 yılında IŞİD’in Şengal’e saldırısı sırasında ailelerinden kaçırılan ve aradan geçen 3 yıl sonra Suriyeli bir aile tarafından bulunan Süheyla (7), İnaz (5) ve Mecdel (6) isimli Ezidi çocuklar ailelerine teslim edilmek üzere Irak’a gönderilecek. Ailelerine götürmek üzere Antep’e gelen HDP’in Êzîdî Milletvekili Ali Atalan ve Êzîdî Temsilcisi Murat Şero Süleyman Irak’ın Antep Konsolosluğunda Başkonsolos Muayet Ömer Koper’in de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.



Çocuklarını ailelere göndereceklerini söyleyen Irak Başkonsolosu Muayet Ömer Koper, çocukların psikolojik olarak kötü durumda olduğunu dile getirdi.

HDP’Lİ ATALAN: UMUT EDİYORUZ Kİ BİR DAHA YAŞANMAZ

Koper’in ardından söz alan HDP’in Ezidi Milletvekili Ali Atalan ise “Biz umut ediyoruz ki bu çocukların başına gelen bir daha bütün insanlığın gücü ve mücadelesi ile özellikle Ortadoğu’da böyle bir trajedi bir daha yaşanmaz” dedi.

‘ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİLERİ KÖTÜ’

Diğer çocukların kurtulması için destek verilmesi gerektiğini dile getiren Atalan, “Çünkü insanlık tarihinde hiçbir zaman bu zulüm Êzîdîlerden başka hiçbir milletin başına gelmemiştir. 3,5,7 yaşında çocukların kaçırıldığı esir alındığı hiçbir yerde görülmemiştir. Öyle ki bu çocukların yaşadıkları şoktan dolayı kendi dillerini unutmuşlar. Hatta başka hiçbir dilde konuşmayı da bilmiyorlar. Psikolojileri alt üst durumda özellikle” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 18:59

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