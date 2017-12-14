Merkez Bankası faiz artırdı: Gereksiz mi yetersiz mi?

Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkardı. Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu değerlendirdi.

Dün piyasaların beklentilerini karşılayan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından bugün TCMB'nin vereceği faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkardı

Dolar/TL karar sonrası sert yükselişle 3.83'ten 3.89'a yükseldi.

ERDOĞAN'A RAĞMEN ARTTI, PİYASA YİNE BEĞENMEDİ

Evrensel'in Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu değerlendirdi:

Merkez Bankası günlerdir tartışılan ve bazı kesimlerce merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası 8 ay sonra ilk kez faiz artışına gitti. Geç Likidite Penceresi faizini 50 baz puan (başka bir ifade ile yarım puan) artırdı.

Faiz 12.25’ten 12.75’e yükseltildi.

Piyasalar artışı yeterli bulmadı.

Karar öncesi 3.82 civarında olan dolar kuru çok sert yükselerek 3.89’u aştı.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu’nun dünkü toplantısından önce...

Faizlerin en az 1 puan artacağı yönlü bir piyasa beklentisi oluştu.

Bunun dışında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a referansla, faizlerin artmayacağı da iddia edildi.

Erdoğan daha iki gün önce...

Bilimler Akademisi Ödül Töreni’nde faiz eleştirilerini sürdürdü.

‘Etkili ve yetkili’ isimlerden aldıkları izlenime göre, ‘faiz artışı’ yapılmayacağını...

Faiz artacak şayiasını ucuz fiyattan dolar alıp satanların çıkardığını...

Belirten ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum” diye yazılar yazan köşe yazılara çıktı.

Sonuç artış oldu.

ARTIŞ GEREKSİZ Mİ YOKSA YETERSİZ Mİ?

İki ayrı tartışma var: Faizi yetersiz bulanlar ve artışı gereksiz görenler.

Peki hangisi?

Cevabı bulabilmek için...

Merkez’in kararı öncesindeki ekonomin durumuna bakmak gerekir.

Reel Efektif Döviz Kuru’na göre...

Son dönem değer kaybeden TL son 15 yılın en düşük düzeyine indi.

Ticaret yaptığı ülkeler içindeki değeri

TL’nin ticaret yaptığı ülkeler içindeki değeri en düşük düzeyine inerken... Dövizler en yüksek değerine ulaştı.

Bunun üzerine birkaç gelişme yaşandı.

- Merkez Bankası faiz artıracağı sinyali verdi. Bu sinyal karşısında faiz artışının en az 1.5 puan olacağı dahi söylentileri dolaştı. Yalanlanmadı.

- Merkez Bankası’nı SÜREKLİ eleştiren Erdoğan’ın ekonomi danışmanları gelişmeler karşısında uslüp değiştirdiler: Merkez Bağımsızdır, faiz artırabilir.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı iş adamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Bu adımlar ihanet-i vataniyedir. İzin vermeyiniz” çıkışını geri aldı. ‘Yanlış anlaşıldım’ dedi.

3.96 TL’yi gören dolar kuru sonrasında, 3.82 TL’ye kadar geriledi.

Bunların dışında da...

TL’nin dipte ve faizin dorukta olduğu bu dönemde iyi fırsat sunduğu için yabancılar döviz bozdurup TL’ye geçti.

Bütün bunlara bakıp, “Artık, TL’nin değer kazanma dönemi başlayabilir” diye düşünenler çoğalmıştı.

Genelde büyük değer yitimlerinin ardından değer kazanma faiz artışı ile olur.

Fakat bu sefer...

Türkiye’de piyasalar (finansçılar, asalaklar, spekülatörler vs.) Zarrab davasını, Türkiye’deki siyasi gerilimleri fiyatlamışlardı. Kurlar yükselmişti. Artık normal seyrinde, TL’nin azda olsa değer kazanma ihtimali vardı.

Faiz artışına gerek olmayabilirdi.

FED FAİZ ARTIRINCA...

Erdoğan’ın, faiz çıkışını yinelemesi de bu sakinlik dönemine denk geldi.

Faiz artmazsa Erdoğan durdurmuş olacak ve övünecekti.

Artarsa da kendisine rağmen olmuş olacaktı(!)

İkincisi oldu.

Zira önceki gün Amerikan Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi faizleri artırdı.

Bu demektir ki...

Acil olmasa da sermaye, ilerleyen dönemlerde ABD’ye doğru yola çıkacak.

TC Merkez Bankası da bu koşullarda faiz artırmak zorunda kaldı.

İşin özü bu!

Faiz artışı gerekli ve gereksizlikten öte...

Süreci...

Yabancı sermayeye bağımlılık...

Ekonominin finanssallaşma oranı...

Spekülatif sermayeye açıklık...

Üretim gücü...

Ve benzeri kriterler belirliyor. Siyasilerin şov yönlü açıklamaları değil!

ENFLASYON RİSKİNE DİKKAT

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ayrıca şu açıklamayı yaptı: “Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir”.

Merkez diyor ki...

Borçla tüketim sürüyor. Kurlar üretim maliyetini çok artırdı. Talep sürdükçe bu maliyetler fiyatlara yansıyacak. Bu da enflasyonu artıran bir risk! (EKONOMİ, SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 16:52

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