Musa Özuğurlu: İİT’nin Kudüs kararı güçsüz ve etkisiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklaması üzerine başlayan tartışmalar yükselerek devam ediyor. Ortadoğu’yu yakından takip eden Gazeteci Musa Özuğurlu, 5 Dakikada’nın bu haftaki bölümüne konuk oldu ve gelişmeleri değerlendirdi. Fatih Polat’ın sorularını yanıtlayan Özuğurlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul etme kararının etkisiz olduğunu söyledi.

AÇIKLAMANIN ZAMANLAMASI ÖNEMLİ

Trump’ın açıklamasını zamanlama olarak manidar bulan Özuğurlu, “Bazı liderler için daha iyi bir zamanlama yapamazdı. Kendi açısından da iyi bir zamanlama oldu. Çünkü, bir taraftan Suriye’de artık daha zor durumda ABD. Bölge geneline baktığımızda da sadece Suriye’de faaliyeti var şu anda. Diğer yandan Trump, içeride de bir takım sorunlarla uğraşıyor. Bütün bunları aşabilmesinin yolu, böyle bir ‘bombayı’ patlatmasıydı” dedi.

‘BÖLGEDE YENİ BİR DİZAYNA GİDİLİYOR’

Trump’ın bu açıklamasıyla dünyada yeni bir gündem oluşturduğunu söyleyen Musa Özuğurlu, “Artık dikkatler başka bir noktaya çekildi” dedi. Açıklamanın ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek etkilerine de değinen Özuğurlu, “Açıklama, Ortadoğu’da yeni oluş ve bozuluşlara yol açacak. Zaten aslında böyle bir süreç söz konusuydu. Özellikle son dönemde Suudi Arabista’nın bölgede yeniden lider konuma oynamaya çalıştığını ve Suudi Arabistan-İsrail flörtünü dikkate alacak olursak yeni bir dizayna doğru gidiliyor” dedi. Suriye’de de yeni kamplaşmalar yaşandığını hatırlatan Özuğurlu, bu açıklamanın oluşan yeni kamplaşmayı biraz daha keskinleştireceğini söyledi.

‘BAŞKENT AÇIKLAMASI ETKİLİ BİR SÖYLEM DEĞİL’

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıma kararını da yorumlayan Özuğurlu, “Bu 1967’ye dayanan bir karar. Zaten BM kararları da var, İsrtail de daha önce zımnen bunu kabul etmişti. Bölgede özellikle İran’ın ve direniş ekseni olarak adlandırılan hattın yeni bir güç kazanmış olması nedeniyle bu politikanın bir şekilde değişmesi gerekiyordu ve şimdi Trump vasıtasıyla Kudüs’ün tamamını başkent ilan ettiler. Halbuki zaten Kudüs’ün doğusu Filistinlilere ayrılmıştı. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil, çok etkili bir söylem de değil” dedi.

‘GÜÇLÜ BİR ZİRVE DEĞİL, ALINAN KARAR SEMBOLİK’

Zirveye katılan ülkelere de dikkat çeken Gazeteci Özuğurlu, “Tamam 56 ülke katıldı. Peki bu ülkeler içerisinde Suudi Arabistan ve Mısır üst düzey mi temsil edildi, hayır. İran üst düzeyde temsil edildi, ama İran’ın Türkiye’yle ilişkileri iyi olmasa da üst düzeyde temsil edilecekti. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğimiz kamplaşmayı burada da görüyoruz” dedi. Teknik olarak zirvenin tamamlanmadığını ve yeterince güçlü olmadığını da hatırlatan Özuğurlu, bu sebeple alınan kararın sembolik olduğunu vurguladı. İsrail’e karşı ekonomik ya da siyasi yaptırım kararı alınmamasını da eleştiren Özuğurlu, bu açıdan kararın da zayıf olduğunu söyledi.

‘DEVLETLERİN KULLANILDIĞI VEKALET MÜCADELESİNE DÖNÜLÜYOR’

Kudüs konusunda İran’ın dünden bugüne net bir tavır sergilediğini söyleyen Özuğurlu, “Hamas’la ayrı kamplarda yer alıyor olmasına rağmen Filistin konusunda elindeki bütün desteği veriyor. Türkiye ise ABD’yle problem yaşadığı için Rusya’ya yaklaştı. Bundan sonra Türkiye daha kararlı davranırsa, gerçekten Kudüs için bir şeyler yapmaya çalışırsa muhtemelen Türkiye-İran-Rusya üçgeni daha da belirginleşecek. Diğer yandan Suudi Arabistan bir tarafta ve Mısır’ın ne yapacağı henüz belli değil. Zaten Mısır da Türkiye’yle problem yaşıyor. Ancak Mısır’ın da Rusya’ya yaklaşma ihtimali var. Dolayısıyla Rusya ABD’nin elindeki etki alanını nitelik ve nicelik açısından elinden alacak gibi görünüyor. ABD’nin elinde Suudi Arabistan ve körfez ülkeleri kalıyor. Belki de ilerleyen süreç devletlerin kullanıldığı bir vekalet mücadelesine döneceğiz artık” dedi. (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Aralık 2017 13:47

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