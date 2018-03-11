ÜCRETSİZ ULAŞIM
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Ücretsiz ulaşım hakkı, hem sağlıklı çevre hem de hareket özgürlüğü için büyük önem taşıyor. Peki ücretsiz toplu taşıma mümkün mü?
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İşte, dünyanın dört bir yanından, ücretsiz toplu taşıma örnekleri...

TALLINN (Estonya):

Avrupa'da toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk büyük kent olan Tallinn’de 2013 yılından beri toplu taşıma ücretsiz.
 
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MANCHESTER (İngiltere)
Manchester kentinde 2002’den beri üç otobüs hattı ücretsiz olarak hizmet veriyor.
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AUBAGNE (Fransa):

Aubagne ve 12 ilçesinde mayıs 2009’dan bu yana otobüsler ücretsiz. Turistler ve komşu kentlerden gelenler de ücretsiz ulaşımdan yararlanıyor.

 
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MACARİSTAN:
Macaristan’da yıllardır 65 yaş üstü yolculara toplu taşıma araçları ücretsiz. Sığınmacılar da ücret ödemiyor.

 
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TÜRKİYE:
Türkiye’de ücretsiz ulaşımın olduğu tek yer, Dersim’in Ovacık ilçesi.
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5 kıtadan, tamamen ya da yaşlılara, engellilere vb. ücretsiz ulaşım örnekleri...
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AVUSTURALYA:

Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth
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AVRUPA:

BELÇİKA
Hasselt

BULGARİSTAN
Samokov

İNGİLTERE
Dewsbury, Huddersfield...

FİNLANDİYA
Mariehamn

FRANSA
Castres, Colomiers...

YUNANİSTAN
Atina

İTALYA
Livigno

NORVEÇ
Fredrikstad, Oslo

İSPANYA
Torrevieja

POLONYA
Bełchatów, Boguchwała, Brodnica, Chmielnik...

İSVEÇ
Avesta, Hallstahammar, Jokkmokk, Kiruna, Kölsillre, Övertorneå
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GÜNEY AMERİKA:

BREZİLYA
Agudos, Anicuns, Eusebio, Itatiaiuçu, Ivaiporã, Maricá, Mount Carmel, Muzambinho, Paulinia, Pitanga, Porto Real, Potirendaba, Silva Jardim
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KUZEY AMERİKA:

KANADA:
Calgary, Saint-Joseph-du-Lac, Winnipeg

ABD:
Akron, Arkansas, Avon, Baltimore, Boston, Bozeman, Breckenridge, Cache Valley, Chapel Hill, Clemson, Columbus, Corvallis, Hanover, Hawaii, Iowa, Island County, Kansas City, Miami, Missoula, Park City, Pittsburgh, Presidio, Salt Lake City, Savannah, Summit County, Tacoma, Vail, Watauga County, West Memphis, Whidbey Island...
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ASYA:

 

ÇİN

Changning,  Chengdu

RUSYA
Cheremushki

MALEZYA
George Town, Kuala Lumpur

TAYLAND
Bangkok