Ücretsiz ulaşım hakkı, hem sağlıklı çevre hem de hareket özgürlüğü için büyük önem taşıyor. Peki ücretsiz toplu taşıma mümkün mü?
İşte, dünyanın dört bir yanından, ücretsiz toplu taşıma örnekleri...
TALLINN (Estonya):
Avrupa'da toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk büyük kent olan Tallinn’de 2013 yılından beri toplu taşıma ücretsiz.
MANCHESTER (İngiltere)
Manchester kentinde 2002’den beri üç otobüs hattı ücretsiz olarak hizmet veriyor.
AUBAGNE (Fransa):
Aubagne ve 12 ilçesinde mayıs 2009’dan bu yana otobüsler ücretsiz. Turistler ve komşu kentlerden gelenler de ücretsiz ulaşımdan yararlanıyor.
MACARİSTAN:
Macaristan’da yıllardır 65 yaş üstü yolculara toplu taşıma araçları ücretsiz. Sığınmacılar da ücret ödemiyor.
TÜRKİYE:
Türkiye’de ücretsiz ulaşımın olduğu tek yer, Dersim’in Ovacık ilçesi.
5 kıtadan, tamamen ya da yaşlılara, engellilere vb. ücretsiz ulaşım örnekleri...
Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth
BELÇİKA
Hasselt
BULGARİSTAN
Samokov
İNGİLTERE
Dewsbury, Huddersfield...
FİNLANDİYA
Mariehamn
FRANSA
Castres, Colomiers...
YUNANİSTAN
Atina
İTALYA
Livigno
NORVEÇ
Fredrikstad, Oslo
İSPANYA
Torrevieja
POLONYA
Bełchatów, Boguchwała, Brodnica, Chmielnik...
İSVEÇ
Avesta, Hallstahammar, Jokkmokk, Kiruna, Kölsillre, Övertorneå
GÜNEY AMERİKA:
BREZİLYA
Agudos, Anicuns, Eusebio, Itatiaiuçu, Ivaiporã, Maricá, Mount Carmel, Muzambinho, Paulinia, Pitanga, Porto Real, Potirendaba, Silva Jardim
KANADA:
Calgary, Saint-Joseph-du-Lac, Winnipeg
ABD:
Akron, Arkansas, Avon, Baltimore, Boston, Bozeman, Breckenridge, Cache Valley, Chapel Hill, Clemson, Columbus, Corvallis, Hanover, Hawaii, Iowa, Island County, Kansas City, Miami, Missoula, Park City, Pittsburgh, Presidio, Salt Lake City, Savannah, Summit County, Tacoma, Vail, Watauga County, West Memphis, Whidbey Island...
Changning, Chengdu
RUSYA
Cheremushki
MALEZYA
George Town, Kuala Lumpur
TAYLAND
Bangkok