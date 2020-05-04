04 Mayıs 2020 15:38

HDP’li Kars Belediyesi Eş Başkanı Bilgen’den demokrasiyi savunma çağrısı

AKP iktidarının HDP'li Kars Belediyesine baskı ve engellemeleri sürüyor. Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, iktidarın tutumuna karşı demokrasiyi savunmaya ve dayanışmaya çağrı yaptı.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen

Fotoğraf: Evrensel

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    HDP’li Kars Belediyesine yönelik iktidarın engellemelerinin ve AKP'ye yakın medyanın hedef göstermeleri koronavirüs salgını dönemimde de sürüyor. Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, iktidarın yetkileri tek elde toplamak istediğini belirti. İktidarın tekçi anlayışına karşı demokrasiyi savunmak gerektiğine dikkat çeken Bilgen, “Halkçı, toplumcu belediyeler arasında bir dayanışmayı ortaya koymak gerekiyor” dedi. Bilgen, demokrasi adına gösterilecek tepkinin ülke geleceği açısından önemli bir kazanım olacağını da söyledi.

    Belediyecilik anlayışı nedeniyle iktidarın engellemeleriyle karşılaştıklarını anlatan Ayhan Bilgen, iktidarın tüm yetkileri kendi tekelinde tutmaya çalışan bir yaklaşımı olduğuna dikkat çekti. Doğal afetler, salgın gibi durumlarda olması gerekenin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi olduğuna vurgu yapan Bilgen, “Belediyecilikten merkezi iktidara gelmiş bir partinin, böyle bir tutumu belediyelere yansıtıyor olması, Türkiye siyaseti açısından son derece kaygı verici bir durum” dedi.

    "MASKE KARS'TAN ÖNCE ABD'YE GİTTİ"

    Bilgen, “Galiba maske Kars’tan önce Amerika’ya ulaşıyor. Birkaç gün önce mesaj geldi. Eczaneye gidip maskenizi alabilirsiniz, diye. Neredeyse pik yapıp artık inişe geçildiği bir dönemde, maske gibi son derece basit bir malzemenin erişimi bu kadar zor oluyor” dedi. Maskenin geç ulaşılmasının nedenin yetkilerin yerelle paylaşılmamasından kaynaklandığını anlatan Bilgen, “Meslek örgütleriyle, belediyelerle, sivil toplumla paylaşmak daha doğru bir yöntemdir” dedi.

    Yaşananlardan halkın mağdur olduğunu belirten Bilgen, Kars’taki işsizlik ve yoksulluğu da işaret ederek şunları söyledi: “Yapacağımız birçok şeyi AFAD, Sosyal Dayanışmanın ya da Vefa Grubunun koordine etmesi dolayısıyla yapamıyoruz. Oysa böyle bir dönemde kimin elinde ne geliyor olursa olsun, hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar tüm gönüllü kuruluşların, belediyelerin bu konuda bir seferberlik havasında çalışma yürütüyor olması lazım. Elbette koordinasyon önemli ama koordinasyonun bir baskı, denetim, tek elden yürütme işi gibi algılanması doğru değil.”

    HALKÇI BELEDİYELER ARASINDA DAYANIŞMA

    Kars'ın, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara gibi birçok büyükşehire farklı dönemlerde gerçekleşen göçlerin olduğunu da hatırlatan Bilgen şu çağrıda bulundu: “Bu da doğal olarak Kars’ta uygulanan her şeyin tüm Türkiye’de konuşulmasını, tartışılmasını sağlıyor. Kars bir örnek. Daha önce de başta büyükşehir belediyelerimize olmak üzere kayyumlar atandı. En son korona konusunda en ciddi çalışmayı yürüten Batman Belediyesine böyle bir müdahalede bulunuldu. Büyükşehirlere bunun daha taksit taksit yapma eğilimi var. Taksit taksit kayyum diyorum. Belli bölgelerin inisiyatifini almak, belli işlerle ilgili merkezi iradenin yetkiyi belediyeden alması gibi… Şimdi de soruşturma süreçleri var. Burada sıranın kime gelip gelmeyeceğinden bağımsız olarak aslında demokrasiyi savunmak ve halkçı, toplumcu belediyeler arasında bir dayanışmayı ortaya koymak gerekiyor. Bu parti rekabeti konusu olamaz. Bunun ötesinde bir demokrasi mücadelesi olarak, herkesin tavır ve tepki koyması ülke geleceği açısından önemli bir kazanım olacaktır.” (İstanbulEVRENSEL)

    ADANA'DAN HEDEF GÖSTERİLEN KARS BELEDİYESİNE DESTEK AÇIKLAMASI

    Açıklama yapan Adana TJA ve HDP Kadın Meclisi üyeleri.

    Fotoğraf: Volkan Pekal/Evrensel

    HDP Adana Kadın Meclisi, Kars Belediyesi'nin yapılan yalan haberlerle hedef haline getirilmek istenmesine dair basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın metni Kürtçe ve Türkçe okudu. Basın toplantısında 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulunun çıkardığı ‘Dersim Tenkil Kararları’ sonucu başlayan Dersim Katliamı'nda hayatını kaybedenler de anıldı.

    HDP Adana İl Binası’nda gerçekleştirilen açıklamayı okuyan Saniye Seçgin, Kars Belediyesi’ne kayyum atanmanın hedeflendiğini belirterek kayyıma ve kayyumlar eliyle belediyelerde yürütülen kadın düşmanı politikalara izin vermeyeceklerini söyledi.

    HALK SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN HİZMETLER HEDEF ALINDI

    Covid-19’un, pandemi ilan edilmesinin ardından HDP belediyelerinin hijyen ürünlerinin ücretsiz dağıtılması ve yoksul halkla dayanışma için " Kardeş aile kampanyası gibi çalışmaları içeren halk sağlığına öncelik veren çalışmlar yaptığını ifade eden Seçgin, “Ancak; tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken, AKP iktidarı 23 Mart tarihinde 8 belediyemizi gasp etmiş, bununla da yetinmeyerek halk sağlığını öncelemek yerine; sermayeyi besleyecek paketleri uygulamaya koymuştur” dedi. AKP’nin yardım kampanyalarını engellediğini ifade eden Berivan, “AKP Kürtlerin kazanımlarına yönelik düşmanca politikalarından vazgeçmemektedir. Savaş ve çözümsüzlük politikalarında ısrarcı olan AKP iktidarı, bir taraftan da kadın düşmanlığı üzerinden, örtülü af yasasıyla kadın ve çocuklara yönelik suç işleyenleri serbest bırakmaktadır. Belediyelerimize atadığı kayyımlar eliyle kadın kurumlarımızı kapatmaktadır” dedi.

    Halklarıyla iç içe dayanışma içinde olan Kars Belediyesi eşbaşkanları, Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen’e yapılan saldırıyı kabul etmediklerini dile getiren Seçgin, "Halkla birlikte çalışıp şeffaf belediyecilik örneği sergileyen, Kars Belediyemiz, halktan aldığı güvenle hizmet etmeye devam edecektir. Kadın düşmanı politikalarınıza boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Yeni bir belediyemizin siyasi bir darbeyle gasp edilmesine seyirci kalmayacağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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