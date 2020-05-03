Kars belediyesiyle dayanışma büyüyor 

Hükümete yakın basın tarafından çalışmaları hedef gösterilen HDP’li Kars Belediyesi ile dayanışma büyüyor. HDP’nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı kampanya için çağrı yaptıkları için hükümete yakın basın tarafından hedef gösterilen Kars Belediyesi Eş Başkanlarına dayanışma ziyaretleri sürüyor. HDP’de dün sosyal medya hesaplarından Kars Belediyesiyle dayanışma çağrısı yapılırken, Kars bizleriz mesajı verildi.

KADIN EŞ BAŞKANLARDAN ZİYARET

Kars Belediyesinin HDP’li Belediye Eş Başkanları, yöneticiler ve milletvekillerinin olduğu bir heyet tarafından ziyaret edildi. HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Eylem Çelik’in de aralarında olduğu HDP’li kadın eş başkan ve yöneticilerden oluşan heyet Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca’yı ziyaret etti. Burada konuşan Şevin Coşkun şunları söyledi: “Kars’ta halkın gösterdiği iradenin ve özellikle son günlerde yapılan çalışmalar ile ulusal anlamda Kars Belediyesi nezdinde oluşan olumlu hava, bir türlü bazı maksatlı odaklar tarafından kabullenmek istenmiyor. Masa başından gazetecilik kimliği altında kamuoyunda algı oluşturma çabası içine girilerek organize biçimde karalama başlatıldığını fakat hem kendilerinin hem de Karslıların bu asılsız haberler ve suçlamalar karşısında belediyelerine sahip çıkarak, gerekli tavrı göstereceğine inanıyorum.”

HDP: İRADEMİZE KARS’A SAHİP ÇIKACAĞIZ

HDP Genel Merkezi sosyal medya hesapları üzerinden Kars Belediyesi ile dayanışma mesajları yayımladı. Kars Bizleriz başlığı ile paylaşılan dayanışma mesajlarında şunlar ifade edildi: “İktidar halka hizmet edene, kardeşçe bir arada yaşayana, paylaşımı ve dayanışmayı geliştirene saldırıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar halka hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz. İrademize ve Kars’a sahip çıkacağız. Kars Belediyesi salgınla mücadele ederken salgın sonrası yeni ve eşit bir hayatın inşası için de adımlar atıyor. Dünyaya örnek bu adımlara yönelik saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Kars, yıllarca tekçi sistemle yönetildi. Kars Belediyesinde, halkın verdiği oylarla; eşit temsilin sağlandığı eş başkanlık sistemi hayata geçirildi. Kars Belediyesini hedef göstermek aynı zamanda kadınların kazanımı olan eş başkanlık sistemine saldırıdır. Türk, Kürt, Azeri, Terekeme, Türkmen, işçi, köylü, memur, kadın, öğrenci ayırt etmeksizin çalışıyoruz. Kars renklerdir, Kars kültürdür, Kars dayanışmadır. Kars Belediyesi salgınla mücadele ederken salgın sonrası yeni ve eşit bir hayatın inşası için de adımlar atıyor. Dünyaya örnek bu adımlara yönelik saldırılara boyun eğmeyeceğiz.”

BELEDİYEYE SALDIRI OLMUŞTU

Kars Belediyesi 19 Nisan’da 3 kişinin saldırısına maruz kaldı. Belediyenin hizmet binasına yapılan saldırıya karışanların hükümetin infaz paketi kapsamına kaldığı gasp, uyuşturucu ve cinayetten sabıkalı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi oluşan hasar için, “Masaya ayağımız takıldı” ifadesini kullandılar. 3 kişi savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Kars Belediyesini 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakına rağmen HDP Eş Başkan Adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca kazandı. HDP, Kars’ı ilk kez kazanırken, seçimlerde oyunu artırarak, oyların yüzde 29.54’ünü aldı. (İstanbulEVRENSEL)