Yeni Şafak, Kars Belediyesini ve Ayhan Bilgen’i hedef aldı

Yeni Şafak gazetesi, Kars Belediyesini hedef gösterdi. Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, iftira ve düzmece senaryolarla hayır işlerinin bile kriminalize edilmeye çalışıldığını söyledi. “Eskiden Yeni Şafak imamın keçisi çalındığında ‘İmam keçi çaldı’ diye haber yapılmasından rahatsız olur tepki verirdi. Şimdi o rolü kendileri oynamaktan memnunlar” dedi.

Yeni Şafak gazetesi, “Kars Belediyesi’nde tuhaf işler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor” başlığıyla yayımladığı “haberle” Kars Belediyesi ve Eş Başkan Ayhan Bilgen’i hedef aldı.

Korona dolayısıyla yoksullara ulaşmak amacıyla belediyenin desteklediği “Kardeş Aile Kampanyası”nı hedef alan gazete, “HDP’li Kars Belediyesi, öldürülen, yaralanan ya da cezaevinde bulunan PKK’lıların ailesine doğrudan yardım ulaştıramayınca çareyi ‘kardeş aile’ formülünde buldu. Belediye, Almanya merkezli sözde ‘Kürt Kızılayı’na liste gönderiyor, sözde kuruluş da ailelerin örgütten kopmaması için onlara Avrupa’dan bağışçı buluyor” yalanını yazdı.

Gazete ayrıca Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen hakkında “Dosyası kabarık” başlığıyla bir bölüm açarak Bilgen hakkında daha önce açılan soruşturma ve dosyaları da habere ek yaptı.

EŞ BAŞKANLAR: ÇARESİZLİK

Habere tepki gösteren Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, “İftira ve düzmece senaryolar ile hayır işlerini bile kriminalize etme çaresizliği. Eskiden Yeni Şafak ve bazı muhafazakar gazeteler imamın keçisi çalındığında ‘İmam keçi çaldı’ diye haber yapılmasından rahatsız olur tepki verirlerdi. Şimdi o rolü kendileri oynamaktan memnunlar” dedi.

Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca da “Yerel yönetimlerin görevi nedir, sorusunun cevabını veren, dayanışma ve paylaşmaya en çok ihtiyaç duyulan günlerde çalışmalarımız ve belediyemiz hakkında yalan haber yapma çaresizliği” şeklinde tepki gösterdi.

Kars Belediyesi tarafından bugün Yeni Şafak Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

HDP’DEN YENİ ŞAFAK’IN KARS BELEDİYESİ HAKKINDAKİ HABERİNE KINAMA

HDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada Yeni Şafak’ın haberi kınandı:

“Yeni Şafak’ın koronavirüs salgını sürecinde iktidarın ayrımcı ve beceriksiz süreç yönetimi sonucu mağduriyet yaşayan yurttaşlarla dayanışmanın önünü açmak amacıyla başlatılan Kardeş Aile kampanyasını açıkça hedef aldığı ortada. Yeni Şafak gazetesi haberindeki iddiaların tümü asılsızdır. Yeni Şafak, gerçeğin alenen çarpıtıldığı bir karalama operasyonunun öncülüğünü, iktidarın kalemşörlüğünü yapmıştır. Kars belediyemiz, virüsle mücadele konusunda da ilk günden bugüne öncü adımlar atmıştır. Belediye bünyesinde bir kriz masası oluşturulmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütülmüştür. Halk sağlığını korumaya yönelik dezenfekte işlemleri ilk günden bu yana aralıksız sürdürülmüştür. İhtiyaç sahibi ailelere hijyen malzemeleri dağıtılmış, çok dilli afiş çalışması yapılmış, belediyenin ekilmeyen tarım arazileri ekilmiş, çiftçilere tohum desteği sağlamak üzere çalışmalar başlatılmıştır. 65 yaş üstü yurttaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olunmuştur. İşte iktidarı rahatsız eden, tüm Türkiye halklarının büyük bir ilgiyle katılım gösterdiği Kardeş Aile Kampanyamız ve Kars Belediyemizin bu özverili çalışmalarıdır.” (HABER MERKEZİ)

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