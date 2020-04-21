Kars Belediye Eş Başkanı Bilgen: Şehrin düzene girmesinden rahatsızlar

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

Kars Belediyesine yönelik saldırı ve tehditte bulunanlar serbest bırakılıyor. Belediyenin Eş Başkanı Ayhan Bilgen, saldırganların belediyeden haksız kazanç elde etmek istediklerini söyleyerek, şehrin düzene girmesinden rahatsız olan insanların olduğunu dile getirdi.

18 Nisan tarihinde Kars Belediyesine gelen Z.B, F.E. ve Y.A. güvenlik personeline hakaret ettikten sonra ofisteki eşyaları parçaladı. Saldırganlar ifadeleri alındıktan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırganlar ifadelerinde “Masaya ayağımın takılması sonucu masa kırıldı” dedi. Söz konusu kişiler daha önce de belediye eş başkanları, başkan yardımcılarını tehdit etmiş, ancak yapılan şikayet sonrası ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştı. Saldırganlardan birinin eski ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde Bilgen’in kendisine “Gençlere yöneleceksiniz ve onları dağa çıkmaya teşvik edeceksiniz” dediğini söyledi. Yaşanan saldırı hakkında Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen Evrensel’e konuştu.

"ŞEHİRDE ÇIKAR GRUPLARI OLUŞMUŞ DURUMDA"

Saldırının iki farklı boyutu olduğunu söyleyen Bilgen, “Birisi belediyeden haksız beklentiler. Şehirde çıkar grupları ve illegal yapılanmalar oluşmuş. Belediyeden kafe, otopark almaya alıştıkları için aynı yöntemle tehditle baskıyla bunları almayı deniyorlar. Biz buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Otopark, çay ocağı talep ettiler. Önceki dönemlerde baskıyla bunları elde edebiliyorlarmış. Aynı yöntemi devam ettireceklerini düşündüler. Biz zaten istediğimiz şeyi istediğimiz kişiye veremeyiz. İhaleye girersiniz alırsınız” dedi.

"İFTİRALARLA KAZANÇ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Şahısların daha önce de böyle şeyler denediklerini hatırlatan Bilgen, “Savcılık o zaman da ifadelerini alıp bırakmıştı. Benim kendilerine dağa çıkmalarını söylediğimi beyan etmişler. Demek ki artık bu kişilerin bu yöntemle bir şeyler kazanç etmenin yanı sıra bir siyasi operasyonun da ayağı hazırlanıyor. İki gün önce ifade sosyal medyada paylaşıldıktan sonra aynı hesaplar tarafından Kars Belediyesine kayyum atanmasına yönelik kampanya paylaşıldı. Tabii kimse bu tip insanlara itibar etmez. Bu insanların kimisi tefecilikten, gasptan yatmış. Sonuçta şehrin birçok çalışma alanının düzene giriyor olmasından rahatsız olan insanlar var. Şehrin eski düzeninden kâr etmeye alışmış insanlar var. İster olay çıkar boyutuyla isterse siyasi gerilim çıkarmaya çalışmakla olsun, aynı yere çıkıyor: Demokratik olmayan bir şey aynı zamanda çürümüş ve yozlaşmış oluyor” diye konuştu.

Kayyum atama çağrılarının hukuka dayanan şeyler olmadığını belirten Bilgen, şunları söyledi: “Farklı bir süreç başlatmak istiyorsanız belediyeye ilişkin müfettiş, sayıştay raporlarını esas alabilirsiniz. Her gün şehrin bir yerinde zorbalık yapan kavga çıkaran insanların iftiralarıyla bir şehrin kaderiyle oynanacaksa söylenecek söz kalmaz.

Kars Belediyesi’ne saldıranlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı