Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Covid-19 fişlemesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüm akademik ve idari personele gönderdiği bir ankette Covid-19 etkilerini inceleme bahanesiyle fişleme çalışması yaptı. Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz imzasıyla gönderilen ankette personele dini inancı, siyasi görüşü, devlet başkanına güven gibi sorular soruldu. Ankette "Covid-19 Allah’ın büyük bir cezasıdır" sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı verilmesi istendi.

Birgün'den Musta Kömüş'ün haberine göre ‘Kovid-19 Salgınının Etkileri Araştırması’ başlıklı ankette sorulan koronavirüs ile ilgili sorulan soruların yanı sıra inanç ve politik görüş ölçen sorular soruldu.

Ankette Covid-19 "Allah’ın büyük bir cezasıdır" sorusuna ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı verilmesi istendi.

"Bilime güvenim, Devlete güvenim, Devlet başkanına güvenim, Muhalefet liderlerine güvenim, Belediyelere güvenim" sorularına ‘çok azaldı, azaldı, kararsızım, arttı, çok arttı’ seçeneklerinden birini işaretlenmesi istendi.

"Politik yelpazenin hangi tarafına daha yakınsınız" sorusunda ‘sağ, merkez, sol’ seçeneklerinden birinin seçilmesi istendi.

‘Dini inançlarınız bakımından’ ibaresi konarak "İnanıyorum ve dini yükümlülüklerimi yerine getiriyorum", "İnanıyorum fakat dini yükümlülüklerimi yerine getiremiyorum", "İnanmıyorum ya da kuşkucuyum" seçeneklerinden birinin seçilmesi istendi.

"UYGULAMA DURDURULMALI"

Bolu Eğitim Sen Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, BirGün’e yaptığı değerlendirmesinde anketin mail yoluyla gönderilmesinin, anketi dolduranın kimliğinin açık edilmesi anlamına geldiğini belirterek, anketin çalışanların iş güvencesi için tehdit oluşturduğunu, ayrıca politik ve dini inançları açık etmesi nedeniyle güvenirliğinin tartışmalı olduğunu söyledi.

Gezici Anketi dolduran kişinin kimliğinin biliniyor olması, toplanan verinin güvenilirliği açısından sorun yaratmaktadır. Daha da önemlisi, üniversitenin rektör yardımcısı imzası ile gönderilen bir anketin asgari bilimsel ölçülere dahi uymuyor olmasını vahim olarak değerlendirmekteyiz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nü içerik ve yöntem olarak asgari bilimsel kriterlere uymayan bu anketin uygulanmasını durdurmaya çağırıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)