11 Nisan 2020 19:43

Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı Antep’te üretim yapan patronları durdurmadı. İstisnada yer almamasına rağmen çok sayıda fabrika üretime devam etti.

kaldırımda bekleyen işçiler

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    İnanç YILDIZ
    Diyarbakır

    İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu geçerli olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yayımlanan bir genelge ile ekmek, sağlık ve tıbbi gereksinim gibi üretim yapan yerler yasak kapsamına alınmadı. Ancak Gaziantep Ticaret Odası bir açıklama yaparak istisnanın genişletildiğini açıkladı. Evrensel’e konuşan DİSK Tekstil Antep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, istisnanın genişletilmesinin patronların kar hırsından kaynaklandığını söyledi.

    İçişleri Bakanlığı, dün koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu geçerli olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yayımlanan ek genelgede istisna olan kurum, iş yeri ve kişiler açıklandı.

    OSB MÜDÜRÜLÜĞÜNDEN YAZI İSTENDİ

    Ancak Antep’te genelgeye rağmen istisna içerisinde yer almayan kimi fabrikaların üretimine devam ettiği belirtildi. Bunlardan birisi Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten Sanat Ambalaj. Fabrikanın isteği üzerine OSB Müdürlüğü “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim yapmakta olan Sanat Ambalaj Sağlık Ürünleri firması üretime devam etmekte olup ilgili yazının 2. maddesi olan açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar kapsamındadır” diye bir kağıt imzalayıp verdi. “İstisna”nın genişletilmesinin ardından fabrikada üretime devam edildi.

    FABRİKA: ECZA POŞETİ ÜRETİYORUZ

    Ancak Sanat Ambalaj işçileri, “Bizim işyerinde streç film, plastik, poşet ve türevleri, gıda dışı ambalajı üretilir. Sağlık ürünleri üretimi yapılmıyor ama Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden yazı istenmiş ve üretime devam ediliyor” dedi.

    Sanat Ambalaj firmasının internet sitesinde de ürettiklerine dair sağlık ürünü diye özel bir bölüm yer almıyor. Fabrikayı arayarak nasıl çalıştıklarını sorduk. İdare amirinden bilgi alıp bize bilgi verecekleri söylendi. Bunun üzerine fabrikadan gazetemize verilen bilgide “Gıda ile temas eden ürünlerimiz olduğu için valilikten izin alındı. Şu an bir çalışma var” denildi. Sağlık ürünleri üzerine izin verilmesini sorduğumuzda ise yetkili “Ecza poşeti” de ürettiklerini söyledi.

    LUPPO’YU ÜRETEN İŞÇİLER DE ÇALIŞIYOR

    DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen ise, Şölen Çikolata’nın çalışmaya devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Türkmen, “Sokağa çıkma yasağından önce marketten #luppo alan bir vatandaşı gündem yapanlar, bu örnek üzerinden halkla alay edenler; Luppo’yu üreten Şölen Çikolata’nın Antep’teki fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen şu anda yüzlerce işçi çalıştırılıyor. Bunu da gündem yapacak mısınız?” ifadelerini kullandı.

    BİR BİR FABRİKALARDAN ÜRETİM HABERLERİ GELİYOR

    Öte yandan kentte Ünal Çuval ve Naksan Holdingin aralarında olduğu bir çok fabrikadan üretime devam ettiği yönünde bilgiler gelmeye devam etti.

    YETKİLİLERE ULAŞAMADIK

    Söz konusu durumları sormak için aradığımız Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, yetkililerin olmadığını söyleyerek iddiaları yanıtsız bıraktı. Gaziantep Valiliği de telefonlara cevap vermedi.

    TİCARET ODASI YASAK KAPSAMI İLE İLGİLİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

    Duruma cevap ararken, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), internet sitelerinden yasak kapsamından istisna tutulacak sanayi tesislerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Sokağa Çıkma yasağına ilişkin genelgede getirilen istisna kapsamından hareketle aşağıda belirtilen sanayi tesisleri yasak kapsamından istisna tutulacaklardır.

    Sanayi tesislerinde üretimi yüksek ısı ve buharla yapmak zorunda olup 24 saat esasına göre çalışmak zorunda olan fırın ve kazanda üretim yapan işyerleri,

    Nonwoven kumaş, çimento, plastik hammadde ve gıda işleyen üretim yerleri,

    Makarna ve un tesisleri,

    Gıda ve sağlık ürünleri için plastik, karton, vb. Her türlü ambalaj üreten işyerleri ve çalışanları

    Özel güvenlik çalışanları ve idareciler

    Bunun dışındaki tüm sanayi tesisleri yasak kapsamında olup, ancak 10 Nisan Cuma akşamı saat 24 ten önce vardiyaya başlamış olanlar sabah paydosundan sonra üretimi durduracak ve çalışanlarını evlerine göndereceklerdir.”

    TÜRKMEN: DÜZENLEME PATRONLARIN KAR HIRSI

    İstisnaların genişletilmesine ilişkin Evrensel’e konuşan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, “O iş koluna girenlerin hepsi o gerekçeleri kapsamıyor. Örneğin poşet ve çuval fabrikaları. Ünal Çuval ne üretiyor. Çuval. Naksan ne üretiyor. Poşet. Kazan falan ortada yok. Bildiğin dokuma makinesiyle üretim yapıyorlar. Bu sadece patronların kar hırsı üzerine yapılmış bir düzenleme” diye konuştu. İstisna getirilen durumlarda acil ihtiyaç olan ekmek, maske ve sağlık ürünleri gibi üretim yapan yerlerin olduğunu söyleyen Türkmen, “Şimdi valilik özel izinleriyle bu kapsama alınan yerlerin hiçbiri buna girmiyor” dedi.

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