Sokağa çıkma yasağı işçiyi kapsamadı: Trakya’daki fabrikalarda üretim sürdü

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

İşçiler, İçişleri Bakanlığının salgına karşı önlem olarak duyurduğu sokağa çıkma yasağında da kapsam dışı bırakıldı. Kimi fabrikalar yasak kapsamında olduğu halde “izinle” çalışmaya devam ederken, yasak kapsamındaki illerde oturup kapsam dışı illerdeki fabrikalarda çalışanlara da yasak uygulanmadı.

Trakya’da yasak kapsamı dışında bulunan Kırklareli sınırlarında bulunan Şişecam’a bağlı fabrikaların tamamı üretim yaptı. İşyeri yönetimi, yasak kapsamında bulunan Tekirdağ’a bağlı ilçelerde oturan işçileri de üretim yapmak için fabrikaya çağırdı. Fabrikada fırın olmamasına rağmen Kayalar Bakır’da üretime devam edilirken, radyatör üretimi yapan Termo Teknik fabrikasında ise bakım, depo, nakliye ve yemekhane bölümleri çalıştı.

ALGİDA’YA ÇALIŞMA İZNİ

Dondurma üretimi yapan Algida fabrikası üretime devam eden fabrikalar arasında yer aldı. Önceki gün 16.00-24.00 vardiyasında işçileri toplayan insan kaynakları temsilcisi ve fabrikada örgütlü Özgıda-İş Sendikası işyeri temsilcisi, çalışma olacağını duyurdu. Gazetemize konuşan bir Algida işçisi “Çalışma izni alındığını duyurdular. Bütün işçilerin normal zamanda ki gibi servis duraklarına gelmelerini, çalışma izinlerinin servislere verileceğini duyurdular. Daha önce de tam kapasite üretimle çalışıp stok yapıyorlardı. Yalova’da ek bir depo bile tutmuşlardı. Eğer önümüzdeki dönem salgından dolayı bir sıkıntı çıkarsa diye şimdiden stokları doldurmak istiyorlar” dedi.

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