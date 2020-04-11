Yasak kararına rağmen Haribo işçilerine "şekerleme üretin" dendi

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen şekerleme üretimi yapılan Haribo’da 23.00-07.00 vardiyasında çalışan işçiler saat 03.00’e kadar üretime zorlandıklarını söyledi.

Evrensel’e ulaşan İstanbul Hadımköy’de bulunan Tekgıda-İş’in örgütlü olduğu Haribo’da çalışan işçiler, “23.00-07.00 vardiyasına gittik ve sokağa çıkma yasağını hatırlattık. Biz çocuk şekerlemeleri üretiyoruz, zorunlu gıda değil. Ancak bize gece 03.00’e kadar üretim yaptırdılar. Tepkilerin ve tedirginliklerin devam etmesiyle yönetim 04.00’te işçileri evlerine gönderdi” dedi.

"SENDİKADAN DESTEK BULAMADIK"

Tekgıda-İş sendikasından yetkilileri aramaya çekindiklerini söyleyen işçiler, “Son iki pazar fazla mesaiye bırakılınca sendikaya şikayette bulunduk ama herhangi bir destek bulamadık” dedi. İşçiler ayrıca son dönemlerde işe gelmeyen, rapor alan işçilerin sayısının arttığını belirterek salgın sürecinden tedirgin olduklarını söyledi.

Konu hakkında bilgi almak için aradığımız Tekgıda-İş Avrupa Yakası Şubesi telefonlarımıza yanıt vermezken, Haribo’dan ise “Firma yöneticileri burada değil” bilgisi verildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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