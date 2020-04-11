Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

08:50 Paylaş TTB: SALGIN YÖNETİMİ DEĞİL, ALGI YÖNETİMİ İstanbul Tabip Odası, “Bunun adı salgın yönetimi değil algı yönetimi” diyerek, sokağa çıkma yasağının 2 saat kala açıklanmasına tepki gösterdi. İstanbul Tabip Odası (İTO), 31 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının, yasağa 2 saat kala açıklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Pandeminin gerektirdiği önlemleri gerektiği zamanda almayıp kamuoyu beklentisi yükselince alelacele sokağa çıkma yasağı ilan ederek insanları gece yarısı sokağa dökmek. Bunun adı SALGIN yönetimi değil ALGI yönetimi" denildi. April 10, 2020

08:45 Paylaş KARANTİNA ALTINA ALINAN YERLEŞİM BİRİMLERİ ARTIYOR

08:43 Paylaş TEKFEN’DE 20 İŞÇİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, EVDEKİ İŞÇİ İŞTEN ATILDI Kocaeli Körfez’de kurulu TÜPRAŞ’ta bakım, onarım, inşaat işlerini sürdüren taşeron firma Tekfen’e bağlı çalışan işçilere yapılan 40 koronavirüs testinin 20’si pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan işçiler tedavi altına alındı. Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından ise ‘önlem’ kapsamında işe çağrılmamış 17 işçi işten atıldı. TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

08:42 Paylaş DOÇ. DR. GÜNSELİ BAYRAM, 5 SORUDA YENİ KORONAVİRÜSE DAİR BİLİNENLERİ YAZDI Doç. Dr. Günseli Bayram, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 (nCoV-2019) virüsünün yapısını, virüsün nasıl bulaştığını, nasıl tesbit edildiğini ve virüsten korunma yollarını yazdı. 5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz

08:40 Paylaş TTB BAŞKANI SİNAN ADIYAMAN: ÖNERİLERİMİZ UMURSANMADI, SALGIN TÜM ÜLKEYE YAYILDI Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, TTB’nin önerilerinin hayata geçirilmekte geç kalınmasıyla salgının tüm Türkiye’ye yayıldığını söyledi. Adıyaman, kapatılan hastanelerin biran önce izolasyon merkezleri olarak açılmasını ve çalışanların biran önce ücretli izne çıkarılarak hareketliliğin en aza indirilmesi çağrısı yaptı. TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1006'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Ancak yasak kararının günün bitmesine 2 saat kala açıklanmasının ardından halk marketlere ve fırınlara akın etti. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. İstanbul Tabip Odası, Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye ilişkin hazırladığı "Korona Günlerinde İstanbul'da Sağlık-4 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Raporu" yayımladı. Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması yönünde düzenleme yapıldı.