Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

TTB: SALGIN YÖNETİMİ DEĞİL, ALGI YÖNETİMİ
İstanbul Tabip Odası, “Bunun adı salgın yönetimi değil algı yönetimi” diyerek, sokağa çıkma yasağının 2 saat kala açıklanmasına tepki gösterdi.
İstanbul Tabip Odası (İTO), 31 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının, yasağa 2 saat kala açıklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Yapılan açıklamada, "Pandeminin gerektirdiği önlemleri gerektiği zamanda almayıp kamuoyu beklentisi yükselince alelacele sokağa çıkma yasağı ilan ederek insanları gece yarısı sokağa dökmek. Bunun adı SALGIN yönetimi değil ALGI yönetimi" denildi.
April 10, 2020
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırşehir merkezde, Medrese Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda oturan aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 12 ailenin bulunduğu binanın karantina altına alınmasına karar verdi.
Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?