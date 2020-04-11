Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı 1006'ya yükseldi.

Bakan Soylu, "Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı" dedi, ancak yasak kararının günün bitmesine 2 saat kala açıklanmasının ardından halk marketlere ve fırınlara akın etti.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine her gün yenileri ekleniyor.

 

11 Nisan 2020 08:19
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08:50

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TTB: SALGIN YÖNETİMİ DEĞİL, ALGI YÖNETİMİ

İstanbul Tabip Odası, “Bunun adı salgın yönetimi değil algı yönetimi” diyerek, sokağa çıkma yasağının 2 saat kala açıklanmasına tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), 31 ilde ilan edilen 2 günlük  sokağa çıkma yasağının, yasağa 2 saat kala açıklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Pandeminin gerektirdiği önlemleri gerektiği zamanda almayıp kamuoyu beklentisi yükselince alelacele sokağa çıkma yasağı ilan ederek insanları gece yarısı sokağa dökmek. Bunun adı SALGIN yönetimi değil ALGI yönetimi" denildi.

08:46

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN 31 İLDE TOPLU TAŞIMA KISITLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkma yasağı olan 31 ilde toplu taşıma araçları, sokağa çıkma yasağı muafiyetinde olan vatandaşlar için belirli saatlerde seferlerine devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 31 ilde toplu taşıma kısıtlı şekilde devam ediyor

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 31 ilde toplu taşıma kısıtlı şekilde devam ediyor

08:45

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KARANTİNA ALTINA ALINAN YERLEŞİM BİRİMLERİ ARTIYOR

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kırşehir merkezde, Medrese Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda oturan aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 12 ailenin bulunduğu binanın karantina altına alınmasına karar verdi.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

 

08:43

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TEKFEN’DE 20 İŞÇİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, EVDEKİ İŞÇİ İŞTEN ATILDI

Kocaeli Körfez’de kurulu TÜPRAŞ’ta bakım, onarım, inşaat işlerini sürdüren taşeron firma Tekfen’e bağlı çalışan işçilere yapılan 40 koronavirüs testinin 20’si pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan işçiler tedavi altına alındı. Koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından ise ‘önlem’ kapsamında işe çağrılmamış 17 işçi işten atıldı.

TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

 

08:42

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DOÇ. DR. GÜNSELİ BAYRAM, 5 SORUDA YENİ KORONAVİRÜSE DAİR BİLİNENLERİ YAZDI

Doç. Dr. Günseli Bayram, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 (nCoV-2019) virüsünün yapısını, virüsün nasıl bulaştığını, nasıl tesbit edildiğini ve virüsten korunma yollarını yazdı.

5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz

5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz

 

08:40

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TTB BAŞKANI SİNAN ADIYAMAN: ÖNERİLERİMİZ UMURSANMADI, SALGIN TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, TTB’nin önerilerinin hayata geçirilmekte geç kalınmasıyla salgının tüm Türkiye’ye yayıldığını söyledi. Adıyaman, kapatılan hastanelerin biran önce izolasyon merkezleri olarak açılmasını ve çalışanların biran önce ücretli izne çıkarılarak hareketliliğin en aza indirilmesi çağrısı yaptı.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı

TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı

 

08:38

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BASILI GAZETEYE ULAŞAMAYAN OKURLAR EVRENSEL'İ E-GAZETE FORMATINDA OKUYABİLİR

31 kentte bugün ve yarın için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerini alamayan okurlarımız, Evrensel'i e-gazete formatında ücretsiz olarak okuyabilecek.

Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir

Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir

 

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1006'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Ancak yasak kararının günün bitmesine 2 saat kala açıklanmasının ardından halk marketlere ve fırınlara akın etti. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. İstanbul Tabip Odası, Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye ilişkin hazırladığı "Korona Günlerinde İstanbul'da Sağlık-4 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Raporu" yayımladı. Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması yönünde düzenleme yapıldı.

 

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir
Basılı gazeteye ulaşamayan okurlarımız Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilir

31 kentte bugün ve yarın için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerini alamayan okurlarımız, Evrensel'i e-gazete formatında ücretsiz olarak okuyabilecek.

5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz
5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz

Doç. Dr. Günseli Bayram, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 (nCoV-2019) virüsünün yapısını, virüsün nasıl bulaştığını, nasıl tesbit edildiğini ve virüsten korunma yollarını yazdı.

TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı
TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

TEKFEN’de işçilere aynı kumlama maskesi kullandırıldı. Test yapılan 40 işçinin en az 20’sinde koronavirüs tespit edildi. Tedbiren çalıştırılmamış 17 işçi ise işten atıldı.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı
TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Önerilerimiz umursanmadı, salgın tüm ülkeye yayıldı

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, koronavirüs salgınının başından beri yaptıkları önerilerin dinlenmemesi sonucu salgının tüm ülkeye yayıldığını söyledi.

İngiltere'den bir otobüs şoförü: Direksiyon başında tam gaz ölüme yolculuk 
İngiltere'den bir otobüs şoförü: Direksiyon başında tam gaz ölüme yolculuk 

"İşyerinin şoförleri, makinenin bir parçası olarak görülüyor. İnsani duygularından uzak tavırlarıyla, sözde şoförlerin çıkarlarını savunan Unite Sendikası da olanlara kör ve sağır tavrını sürdürüyor."

Ford işçisi: Neyse ki Evrensel var da sesimizi duyurabiliyoruz
Ford işçisi: Neyse ki Evrensel var da sesimizi duyurabiliyoruz

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Brezilya’da koronavirüs krizi: Bolsonaro yalnızlaşıyor

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