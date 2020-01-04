04 Ocak 2020 13:19

Kasım Süleymani’nin cenaze töreni güç gösterisine dönüştü

ABD saldırısında ölen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için düzenlenen cenaze törenine katılım yoğun oldu.

Süleymani ve Mühendis'in cenaze töreni için toplanan Iraklılar ellerinde döviz ve bayraklar taşıyor

Fotoğraf: AA

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    Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için başkent Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi.

    Bağdat’ın merkezi Cadiriye’deki cenaze törenine Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri de katıldı. Cenaze törenine katılanlar, Süleymani ve Mühendis'in fotoğraflarını taşıdı.

    Binlerce kişinin katıldığı törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulundu. Süleymani için dört gün boyunca iki ülkede törenler düzenlenmesi planlanıyor. Bağdat’taki törenin ardından Süleymani için Şiilerin kutsal kabul ettiği Necef ve Kerbela'da tören düzenlenmesi bekleniyor. Süleymani'nin cenazesi daha sonra Irak'tan İran'a götürülecek. Önce Maşhad, sonra da Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Salı günü Kerman'da gömülecek. (HABER MERKEZİ)

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