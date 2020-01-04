Bağdat'ta Haşdi Şabi konvoyuna ikinci saldırı: 6 kişi öldürüldü

Irak Sumeriye televizyon kanalının bir güvenlik kaynağından aktardığı habere göre, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde Haşdi Şabi’ye ait bir konvoya hava saldırısı düzenlendi.

Bazı yerel medya organlarında verilen haberlerde, hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu iddia edildi.

Olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise söz konusu saldırıda araçlarda bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

HAŞDİ ŞABİ: SALDIRI SAĞLIK KONVOYUNA

Hava saldırısına ilişkin açıklama yapan Haşdi Şabi, saldırının lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.

Irak Haber Ajansı'nın (İNA) verdiği haberde, Haşdi Şabi Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı uydu kanalları ve yerel medya organlarında, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi. Açıklamada söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu arada, dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü. (DIŞ HABERLER)

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