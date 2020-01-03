Donald Trump: Kasım Süleymani, talimatımla öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin dün gece Bağdat’ta suikastle öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran halkına seslenerek bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.

Trump, “İran, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için vekillerini kullanmaya derhal son vermeli” dedi.

“ABD ordusu, Süleymani’yi benim talimatımla öldürdü” diye konuşan Trump, “Diplomatlarımızı, personelimizi, müttefiklerimizi nerede olursa olsun koruyacağız. Amacımız savaş başlatmak değil, savaş bitirmek. Süleymani, Ortadoğu’da milyonlarca masum insanın ölümünden sorumlu. Bağdat Elçiliği’nin basılması ve ABD’li personelin öldürülmesinde rolü vardı. ABD, kendisine, diplomatlarına, personeline yönelik saldırılara kalkışanları yok eder” şeklinde konuştu.

“Bir hedef listemiz var ve bunu her zaman uygulamaya hazırız” diyen Trump, Süleymani’nin ABD’li diplomatlara saldırı planladığını öne sürdü. (DIŞ HABERLER)

Amerikan Emek Partisinden Kasım Süleymani açıklaması: Emperyalist müdahaleye hayır!

İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

Dünyadan ABD’nin Kasım Süleymani’yi hedef almasına tepkiler geldi

Reklam