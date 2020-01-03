03 Ocak 2020 12:18
Son Güncellenme Tarihi: 03 Ocak 2020 12:51

ABD’den vatandaşlarına Irak'ı terk etme çağrısı

ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Öte yandan İran'ın intikam mesajları sonrası gözler ABD’nin Irak’taki üslerine çevrildi.

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ARŞİV | Fotoğraf: Staff Sgt. Brian Barbour/ABD ordusu

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    ABD, Irak’ta bulunan vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu. Öte yandan saldırı sonrası gözler ABD’nin Irak’taki üslerine çevrildi.

    İran Generali Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta vuran ABD, İran’dan gelen intikam mesajları üzerine Irak’ta bulunan vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

    Açıklamada, "ABD vatandaşları mümkünse hava yoluyla, bu olmazsa diğer ülkeler üzerinden kara yoluyla ülkeyi terk etmelidir." ifadesi yer aldı.

    İran destekli milislerin ABD Büyükelçiliği yerleşkesine saldırıları nedeniyle tüm konsolosluk hizmetlerinin durdurulduğunun anımsatıldığı açıklamada, vatandaşlardan Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları istendi.

    Açıklamada ABD vatandaşlarının pasaport ve diğer işlemlerinin Erbil'deki ABD Konsolosluğu kanalıyla yürütüleceği kaydedildi.

    Irak'taki yakınlarının durumundan kaygı duyan vatandaşların Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmaları istendi.

    GÖZLER ABD ÜSLERİNE ÇEVRİLDİ

    Öte yandan Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Tahran'dan gelen açıklamalar gözleri ABD'nin Irak'taki askeri üslerine çevirdi. İran'a yakın Şii milis güçlerin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği baskını sonrası ABD'nin Irak'taki üslerini hedef alacakları iddia ediliyordu. Nitekim bazı milis taraflar, ABD'nin Irak'taki varlığını hedef alacaklarını açıkladı.

    Irak Hizbullah Tugayları, Meclis'e “ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için” yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

    Süleymani ve İran'ın Irak'taki en yakın milis liderlerinden Mühendis'in öldürülmesi sonrası Irak hükümeti, Şii siyasi ve dini liderlerden henüz bir açıklama gelmedi.

    ABD'NİN IRAK'TA 9 ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR

    Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin, bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

    ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

    ABD, başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra buranın Taci bölgesinde de eğitim amaçlı Taci Askeri Üssü'ne sahip. Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynu'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında IŞİD saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başlamıştı.

    Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.

    Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösteriyor. ABD güçlerinin Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü de mevcut.

    ERBİL'DE 2 ASKERİ ÜS VAR

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer alıyor. ABD'nin Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üssü söz konusu.

    ABD, Erbil'de 2015'ten bu yana tamamen kontrolüne aldığı Harir Hava Üssü'nü önce pistini genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Erbil'deki Harir, Irak'ın diğer bölgelerine göre IŞİD tehdidinin çok az olduğu bir bölgede bulunması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

    Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Federe Kürdistan Yönetimini birbirine bağlayan Fişhabur Sınır Kapısı'na sadece 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda. (Bağdat/AA)

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