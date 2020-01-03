03 Ocak 2020 15:34

Uzmanlar İran'lı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesini değerlendirdi

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut ve Doç. Dr. Hakan Güneş İranlı general Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi yöneticilerinden el Mühendis’in öldürülmesini Evrensel'e değerlendirdi.

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut ve Doç. Dr. Hakan Güneş

Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut (solda), Doç. Dr. Hakan Güneş (sağda) | Fotoğraf: Evrensel

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    Meltem AKYOL
    İstanbul

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis’in öldürülmesini Doç. Dr. Hakan Güneş ve Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut Evrensel'e değerlendirdi. Faik Bulut, saldırı sonrası Irak’ta ve bölgede, Şii-Sunni, Kürt-Arap çatışmasının ve IŞİD’in yeniden canlanacağı görüşünde. İran’ın yapacağı hamle ile sürecin nasıl evrileceğinin daha net okunacağını söyleyen Hakan Güneş ise, “Ne olursa olsun Ortadoğu hakları açısından hayırlı olmayacak. Irak’ta, Lübnan’da, İran’da... Bölgede ne zaman bir sosyal hareket çıksa dış müdahaleler bu tür iç dinamikleri bastırmaya yarıyor. Bu İran açısından da son derece kazançlı, ABD açısından da” dedi.

    İRAN ETKİSİNİ SINIRLANDIRMA HAMLESİ

    ABD’nin 2003 Irak işgali sonrası İran’ın bölgedeki nüfusunun arttığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Güneş’e göre Kasım Süleymani’nin öldürülmesi “Amerika liderliğindeki İsrail’in ve Suudi Arabistan’ın yürüttüğü İran’ın etkisini sert bir biçimde sınırlandırma faaliyetlerinin bir parçası.”

    “Peki bu İran’ın bölgedeki gücünü zayıflatır mı?” sorusuna Güneş, şöyle yanıt veriyor: “Tek başına bu zayıflatmaz, ABD ve sözünü ettiğimiz güçler İran’ın merkezine, yani Tahran’a yönelik bir saldırıya kalkışmadığı sürece, İran’ın bu tür olaylardan daha fazla güç devşiredeceğini söyleyebiliriz. Çünkü sahada ciddi bir hakimiyeti var İran’ın ve bu çatışma İran ve müttefiklerinin yanına daha fazla yaklaşmasına neden olur.

    Muhtemelen bu çatışma Suriye’de Lübnan’da, Yemen’de, Pakistan’da, Afganistan’da ve hatta Afrika’nın bazı bölgelerinde hissedilecek. İran neredeyse 40 yıldır neredeyse 40 cephede varlık gösteriyor. İran'ın ABD ile mücadele yöntemi sadece konvansiyonel ordu caydırıcılığı, savunma hazırlıkları düzeyinde değil, daha çok kendi sınırları dışındaki çeşitli İran yanlısı grupların üzerinden yaptığı eylemlerle ilgilidir. 1980-88 İran-Irak savaşı döneminde örneğin Lübnan sahasını böyle bir yaklaşımla kullanmıştır. Yine benzer adımlar atabilir...”

    GÜNEŞ: HÜRMÜZ KAPATILABİLİR, ABD ÜSLERİ HEDEF OLABİLİR

    İran’ın olası hamlelerini de yorumlayan Güneş, muhtemel 3 senaryonun devreye girebileceğini söylüyor: “Hürmüz’den petrol geçişlerini yavaşlatmak ya da engellemek... Amerika ve müttefiklerine ekonomik bir zorluk çıkarmak. Fakat bu aynı zamanda İran’ı da ekonomik olarak çok zora sokacak bir seçenek ama konu ister istemez buraya gelebilir.

    İkinci seçenek müttefik olduğu güçlerin desteğini daha fazla almak için doğrudan ABD hedefleri yerine İsrail gibi güçlere dönük bazı eylemler bir seçenek olabilir.

    Üçüncü seçenek ise doğrudan ABD’nin bölgede askeri üslerinin hedef alınması. 36 Amerikan askeri üssünün İran’ın menzili içerisinde olduğu açıklaması geldi İran’dan. Bu misillemenin üslere yönelik verileceğini işaret ediyor. Bu arada İran bir saldırı yapmadan Amerika’dan da başka bir saldırı olabilir vb. Bunlar takip edeceğimiz konular ve üstelik İsrail’de de hükümet büyük bir karmaşa içerisinde. Oradan da yine öngörülmeyen adımlar atılabilir. Bütün bu olasılıklar içerisinde şunu söylemeliyim ki mutlaka bir yanıt verecek.

    Bir de burada öngörülemeyen şey Trump faktörü. İran bu yanıtın sınırlı bir askeri yanıtın ötesine geçmesi durumunda bu gerçekten iki ülkenin de kontrol edemeyeceği olaylar zincirini başlatabilir bu son derece tehlikeli olur. Bu durumda Tahran’daki rejim binaları hedef olabilir. Ama ne olursa olsun Ortadoğu hakları açısından hayırlı olmaz. Bir de Kasım Süleymani figürü bir tür dünyada her istediğini yapan Amerikan gücüne karşı bir denge unsurunun savaşçı komutanı-kurtarıcı olarak görülen bir figür. Ama aynı zamanda başta İran’daki muhalifler olmak üzere, komünistler ve kadınlar olmak üzere bir kasap.”

    "HALKLARIN YARARINA DEĞİL"

    Güneş son olarak şunları söyledi: “Lübnan ve Irak’taki protestoların en büyük özelliği bunların bir mezhep dairesinden çıkarılmış olmasıdır, ben bir Sunni-Şii çatışması olacağını öngörmüyorum. Bu daha çok İran yanlısı-İran yanlısı olmayan bir çatışma olacağını düşünüyorum. Ama şunu söylemeyelim, dış politika okuması yapılırken son derece ‘dışarıdan’ yapılıyor. Bütün bu bölgedeki halkların sosyal talepleri, eşitlik talepleri, kadınların özgürlük talepleri sonunda Amerika’nın ya da İran’ın bir tanesine taraf olmaya indirgeniyor. Bu dünyanın en yanlış politik okuması. Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde de bunu görüyorum. Sonunda işte ‘bakın gördünüz mü Amerika çıkarmıştı bu olayları’ gibi okumaya vardırılıyor, halbuki sosyal süreçlerin kendi özellikleri var. Ama şunu söylemeliyiz, daha önce olduğu gibi Irak’ta, Lübnan’da, İran’da... bölgede ne zaman bir sosyal hareket çıksa dış müdahaleler bu tür iç dinamikleri bastırmaya yarıyor. Bu İran açısından da son derece kazançlı, ABD açısından da.”

    BULUT: SÜLEYMANİ'NİN DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİLER VAR"

    Irak’ta protestoların başladığı günden bu yana yaşananları özetleyen Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut ise “Irak’taki eylemler aslında hem Irak'taki bölünmüşlüğü hem yoksulluğa-yoksunluğa, gadre uğramışlığa karşı bir isyandı. Fakat İran ile Amerika hemen bu isyanı kendileri açısından kullanmaya çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. İran bugün ‘Irak’taki Amerikan oyunudur’ demeye başladı, Amerika da ‘Eylemler İran'a karşı bir ayaklanma’ gibi bir propaganda ile işin içine girdi. Kimin ne kadar parmağı var, hepsinin parmağı olabilir, devletler oyununda mümkündür. Haşdi Şabi İsrail ve Amerika açısından çok büyük tehlike olarak görülüyor çünkü. Sonuçta karşılıklı yapılan hamleler... İşte İran Konsolosluğuna saldırılar, Amerikan üslerine saldırılar, Haşdi Şabi’ye saldırılar, Amerikan konsolosluğuna saldırılar sonuçta olaylar Kasım Süleymani’nin öldürülmesine dayandı. Kasım Süleymani daha önce Irak'taki Kürt referandumu sırasında da devredeydi, Suriye, Lübnan’a kadar gittiği konuşuluyordu. Dünyada söz sahibi olduğu yönünde bilgiler var, dolayısıyla önemli bir isim” diye konuştu.

    "İRAN’IN HAMLESİ IRAK’LA SINIRLI KALMAZ..."

    Bulut, İran’ın yapacağı misillemenin yalnızca Irak’ta olmayacağı görüşünde:

    “İsrail, Amerika ve Suudi ortaklığıyla doğrudan İran’ın içine bir füze saldırısı ya da hava saldırısı olmadığı taktirde, İran’ın aşağı yukarı taktikleri bellidir, kendi bağlantıları yoluyla, bu Lübnan’daki Hizbullah da olabiliyor, Irak’taki Haşdi Şabi de olabiliyor, bunlar aracılığı ile Amerika’nın üslerine, hedeflerine dolaylı bir biçimde eylem yapmak. İHA’lar vasıtasıyla da olabilir. Irak’ta olursa büyük bir mesaj olabilir ama ben yalnızca Irak’ta olabileceğini düşünmüyorum. Pakistan, Afganistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Arap Yarım Adası, Afrika’nın bazı bölgelerinde Amerika’nın hedeflerine yönelik eylemler yaparlar diye düşünüyorum. Ama Kasım Süleymani’ye misilleme olarak hangi Amerikan şahsiyeti gider, diplomat mı olur, bir Amerikan generali mi olur onu bilemem.”

    "SUNNİ-Şİİ ÇATIŞMASI ÇIKABİLİR"

    Sürecin Irak’a yansımalarını değerlendiren Bulut, IŞİD’in yeniden canlanabileceği uyarısını da yapıyor: “Irak’ta devam eden halk isyanının mezhepçilikten uzak, yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı, rüşvetin olmayacağı, nispeten gelir dağılımının eşit paylaşılmasını isteyen bir halk hareketiyken iki yöne evrilebilir: Biri mezhep savaşları; Şii-Sunni çatışması yaşanabilir, bu İran’ın dayandığı güçlerin büyük oranda parçalanması demek. Ayrıca İŞİD ve benzer örgütler yeniden canlanabilir. Ve Kürt-Arap çatışması ihtimali de var ama bu daha ikinci planda. Mesela Amerika kendisini sağlama almak için, Bağdat’taki temsilciliklerini Kürdistan bölgesine çekebilir, ki orada üsleri var zaten. Ama oradan uçak kaldırdığı zaman bir Kürt-Arap çatışması yaşanabilir.”

    "İSRAİL’İ RAHATLATIR"

    “İran’ın yalnızca kendi iç işleriyle ve Irak’la meşgul olması aynı zamanda Suriye’deki rolünün de zayıflaması anlamına gelir” diyen Bulut devamında şu değerlendirmede bulunuyor: “Gerçi Suriye’de artık İran’a çok ihtiyaç kalmadı ama İsrail’i Lübnan bölgesinde rahatlatır. İsrail zaten bahane arıyordu Hizbullah ile kavga etmek için. Lübnan’da da biliyorsunuz bir halk hareketi var. Hizbullah’ın Lübnan’daki hükümet üzerindeki etkisini kırabilir, Amerika oradan yola çıkarak Hizbullah’ın aleyhine çevirebilir, oradan da Suriye’de de aleyhine çevirmiş olur.”

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