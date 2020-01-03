Amerikan Emek Partisinden Kasım Süleymani açıklaması: Emperyalist müdahaleye hayır!

Ekim KILIÇ

New York

ABD’nin, İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el Mühendis’i Irak’ta düzenlediği saldırı ile öldürmesine Amerikalı komünistlerden de tepki geldi. Amerikan Emek Partisi (APL) “Amerikan işçilerinin İranlı işçilerle bir savaşı yok. Trump’ın gösterişi için kan dökülmesine hayır” başlıklı bir açıklama yayınladı.

IRAK İŞGALİNDE KULLANILAN BAHANE YENİDEN GÜNDEMDE

Saldırının, Irak’taki ABD Büyükelçiliğine yönelik protestoların ardından geldiğine dikkat çekilen açıklamada, bu protestoların ABD’nin Irak Parlamentosunda ikinci büyük güç olan Halk Seferberlik Güçlerine (Haşdi Şadi) karşı gerçekleştirdiği hava saldırısı nedeniyle başladığı hatırlatıldı.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ABD’de Trump’ın, “milliyetçi tabanı için ölüm ve savaş korkuluğunu sallaması için bir fırsat” olarak kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, “Trump hükümeti, Irak’taki halk hareketini, tam da 9 Eylül saldırısının Irak’ın işgali için gerekçe olarak kullanıldığı gibi, gelişmiş bir savaş makinesiyle İran’a gitmek için bir bahane olarak kullanmaya çalışıyor. Trump hükümeti, Irak halkı acımasız emperyalist işgale karşı harekete geçmeye başladığı sırada, İran’ı suçlamak ve İran’a saldırmak için bahane buluyor” denildi. Açıklamada bu saldırının da Devrim Muhafazlarının önemli bir komutanı olan Kasım Süleymani’yi öldürerek başladığı belirtildi.

İRAN’A EMPERYALİST MÜDAHALE İRAN HALKININ YIKIMI OLUR

Birçoklarının bu gibi durumlarda İran halkını unutmakta hızlı olduğu söylenen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Birçok liberal ve sosyal demokrat, savaş hayaletini, bir bütçe tehdidi, Trump’ın azledilme sürecinden uzaklaşılmasının bir aracı veya Amerikan askerlerinin yaşamlarına bir tehdit olarak resmediyor. Açık olalım: Demokrat Aday Elizabeth Warren’ın, suikastın hemen ardından yaptığı gibi ‘Süleymani bir katildi, ama bu Amerika için kötü olacak’ oyununu oynayamayız. Bu, liberal yaptırım politikasının getirdiği yıkım Libya’ya, IŞİD’in yükselişine ve 100 binden fazla Iraklı sivilin öldürülmesine yol açan aynı mantıktır. Her zaman olduğu gibi zenginler konuşacak, çıkarlarını koruyacak ve yoksullar ölecek. İran’ın emperyalist işgali, Amerikan askeri sanayi kompleksinin tam öfkesini hissedecek olan İran halkının yıkımı olur. Bu, enternasyonalistler ve işçi sınıfı olarak ilk endişemiz olmalı.”

Irak, Afganistan ve Libya’nın yok edilmesi ve Amerikan müdahalelerinin ardından gelen İslami köktendinci güçlerin güçlendirilmesinin korkunç birer örnek olarak ortada durduklarının belirtildiği açıklamada, “Birleşik Devletler’deki tüm sol güçlerin diriltilmesi ve savaş karşıtı hareketin cesaretlendirilmesi, Amerikan askeri-sanayi makinasını durdurmak için acil ihtiyaçtır” denildi.

SALDIRININ İÇ POLİTİK NEDENLERİ DE VAR

ABD’nin saldırısının iç politika açısından da bir anlamı olduğuna dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:

“Ancak, elbette, Amerikan işçi sınıfı ve aktivistleri olarak, bu yüzsüz suikastın içsel etkilerini göz ardı etmemeliyiz. Bu, Trump yönetiminin, Amerikan siyasi yaşamının atan kalbini gerçek Amerikalıların yaşamlarının dışına çekmek için yaptığı son girişimdir. Opioid krizi derinleşirken, sağlık sigortası primleri artarken işçiler ise gittikçe yükselen kiraları karşılayabilmek için yükselmeyen ücretleri nedeniyle birden fazla işe ihtiyaç duyuyorlar. Azınlıklar giderek daha fazla militarizasyon ve polisin sebep olduğu sayılamayacak kadar çok cesedin altında acı çekiyor. Zenginler vergi indirimleri ile zenginleşiyor, yoksullar daha fazla ödüyor. Faşist şiddet ülkeyi yaralıyor ve bölüyor. Trump’ın cinayetleri ve yabancı bir güce karşı kılıcını sallaması, ‘yeni bir Bingazi’ ve ‘destek kaybetmekten' kaçınma isteğini gösteriyor. Bize ekonomik ve ulusal durgunluk için başka bir günah keçisi takdim edildi. Donald Trump’a oy veren ağırlıklı olarak varlıklı, yaşlı ve beyaz olan Amerikalıların yüzde 19’unun; barınma, sağlık, gıda ve eğitim giderlerini karşılamak için mücadele eden Amerikan işçilerinin geleceğini ve dünyasını belirlemeyi bırakma zamanı geldi.”

İRAN’IN GERİCİ HÜKÜMETİNİ DEVİRMEK İRAN HALKININ İRADESİDİR

“Amerikan Emek Partisi, İran’a, bölgeye ve dünyaya emperyalist müdahaleye karşı duruyor. İran’ın gerici hükümetinin düşürme zamanı geldiğinde bu, emperyalist bombalarla değil İran halkının iradesiyle olmalıdır.

Amerikan Emek Partisi, Irak’ın sürekli emperyalist işgaline ve buna karşı harekete geçen Irak halk güçlerinin emperyalistlerce baskılanmasına karşı çıkıyor.”

İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

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