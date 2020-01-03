03 Ocak 2020 12:03
Son Güncellenme Tarihi: 03 Ocak 2020 12:47

Dünyadan ABD’nin Kasım Süleymani’yi hedef almasına tepkiler geldi

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i hedef almasına dünyadan tepkiler geldi.

GÜNCELLENDİ
Süleymani'nin içerisinde bulunduğu araç saldırı sonrası yanarken

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda bir suikastla öldürmesine dünyadan tepki ve itidal çağrıları geldi.

    RUSYA: ORTADOĞU'DA GERİLİM ARTACAK

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin Ortadoğu'da gerilimi artıracağı uyarısında bulundu, itidal çağrısı yaptı.

    ÇİN: GÜÇ KULLANIMINA KARŞIYIZ

    Çin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi suikastla öldürülmesi sonrası itidal çağrısı yaptı. Çin Dışişleri, 'özellikle ABD'yi gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdıklarını' açıkladı.

    Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, günlük basın toplantısında gelen bir soruya yanıtında, ‘Pekin yönetiminin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı çıktığını’ vurgulayıp özellikle ABD’ye hitaben itidal çağrısı yaptı. Geng, “Başta ABD olmak üzere tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Çin’in gelişmeleri çok yakından izlediğini belirten sözcü, ‘Ortadoğu’da istikrar ve barışın korunması gerektiğini’ söyledi.

    SURİYE'DEN ABD'YE KINAMA

    Suriye’deki iç savaşın Şam yönetimi lehine dönmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından suikastla öldürülmesine Suriye hükümetinden de tepki geldi.

    Suriye Dışişleri Bakanlığı, Süleymani’nin öldürülmesini kınadı. Açıklamada, “Suriye, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yol açan hain Amerikan saldırganlığını kınamaktadır” denildi.

    LÜBNAN HİZBULLAHI: KISAS UYGULAMAK TÜM DİRENİŞÇİLERİN GÖREVİDİR

    Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.

    Amerikalıların "bu işledikleri büyük suçla" amaçlarına ulaşamayacaklarını söyleyen Nasrallah, “kibirli ve despotik güçlere karşı boyun eğmeyen Müslüman halklar arasındaki direnişçilerin girişimleriyle ancak Süleymani'nin belirlediği hedeflerin” gerçekleşeceğini iddia etti.

    İSRAİL SAVUNMA BAKANI ASKERİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEK

    İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yapacak.

    İsrail basınında yer alan habere göre, Bennett, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

    Öte yandan ordu, İsrail işgalindeki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Kayak Merkezi'nin saldırı olabileceği endişesiyle bugün kapalı tutulmasına karar verdi.

    İSRAİL'E AİT DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE GÜVENLİK ARTIRILDI

    İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün gittiği Yunanistan'daki resmi ziyaretini yarıda kesti. (DIŞ HABERLER)

    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Enflasyonun açıklanmasının ardından emekli ve memur zammı belli oldu
    SONRAKİ HABER

    ABD - İran gerilimiyle altın ve petrol fiyatları tırmandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Dış politikaya "Kurtlar Vadisi" motivasyonu mu yön veriyor?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Libya'ya gidecek askerler kimin çıkarlarını koruyacak?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler, iki 2020’den birini tercih edebilir!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Coğrafya kader mi?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Ücretiniz ödenmiyorsa icra takibi başlatabilir ya da alacak davası açabilirsiniz

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    2020'lere dair senaryolar

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Üniversitelerin senato gündemine kadar belirleyen total totaliterlik aracı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Hayatı anlamlı kılmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Enflasyonun açıklanmasının ardından emekli ve memur zammı belli oldu
    Enflasyonun açıklanmasının ardından emekli ve memur zammı belli oldu

    Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.5 enflasyon farklı alacak.

    GÜNCELLENDİ
    Kamyon ve TIR şoförleri isyan etti
    Kamyon ve TIR şoförleri isyan etti

    Kamyon ve TIR şoförleri, Türkiye genelinde yaptıkları eylemlerle yeni yılda yürürlüğe giren yönetmeliğe, akaryakıt zamlarına, cezalar ve düşük ücrete tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Zihinsel engelli çocuğun babasının istismarı sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı
    Zihinsel engelli çocuğun babasının istismarı sonucu hamile kaldığı ortaya çıktı

    Lice'de bir baba, zihinsel engelli çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İstismar, çocuğun hamile kaldığının ortaya çıkmasıyla öğrenildi, baba tutuklandı.

    Ankaralılardan ekmek zammına tepki: Tencerede taş kaynatacağız
    Ankaralılardan ekmek zammına tepki: Tencerede taş kaynatacağız

    Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam yapılmasına tepki gösteren yurttaşlar, asgari ücrete verilen zammın da geri alındığını belirterek, "Milletin yediği bir ekmek ona da zam yapılmasın bir zahmet” diyor.

    GÜNCELLENDİ
    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü
    İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğü açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’den vatandaşlarına Irak'ı terk etme çağrısı
    ABD’den vatandaşlarına Irak'ı terk etme çağrısı

    ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Öte yandan İran'ın intikam mesajları sonrası gözler ABD’nin Irak’taki üslerine çevrildi.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyadan ABD’nin Kasım Süleymani’yi hedef almasına tepkiler geldi
    Dünyadan ABD’nin Kasım Süleymani’yi hedef almasına tepkiler geldi

    ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i hedef almasına dünyadan tepkiler geldi.

    ​Mardin kayyumunun 2 milyon 529 bin TL'lik hayali ihale yaptığı iddia edildi
    ​Mardin kayyumunun 2 milyon 529 bin TL'lik hayali ihale yaptığı iddia edildi

    Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın önceki döneminde 2 milyon 529 bin 300 TL’lik hayali ihale yaptığı iddia edildi.

    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil
    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil

    Denizlili emekçiler, “Artık hesap yaparak işin içinden çıkamıyoruz. Günlük 10 lira bir çocuğun harçlığı bile etmiyor. Temennimiz o ki 2020 yılında tükettiğimiz şeylere zam yapılmasın” dedi.

    Çiğli'de tekstil işçilerinden mücadele ilanı
    Çiğli'de tekstil işçilerinden mücadele ilanı

    Gürsoy Turan yazdı: Sahte sigortalı çalıştırılmış olmalarının zamanla açığa çıkması, duyanlara pes artık dedirtirken, tekstil işçileri için bardağı taşıran son damla olabilir.

    Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesi Meclis gündeminde
    Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesi Meclis gündeminde

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Gaziemir’deki nükleer atık tehlikesini TBMM gündemine taşıdı.

    Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor
    Üniversite kampüsünde hayatını kaybeden Sezen Zambak için adalet arayışı sürüyor

    Ege Üniversitesi kampüsünde traktörün çarpmasıyla ölen Sezen Zambak’ın babası kampanya başlattı.

    İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek
    İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeniden Sinematek’ etkinlikleri çerçevesinde 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00'da İzmir Sanat'ta ‘Ekim’ filmi gösterilecek.

    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak
    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak

    Aydın'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler asgari ücrete düşük zam yapılmasına tepki gösteriyor.