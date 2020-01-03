Dünyadan ABD’nin Kasım Süleymani’yi hedef almasına tepkiler geldi

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda bir suikastla öldürmesine dünyadan tepki ve itidal çağrıları geldi.

RUSYA: ORTADOĞU'DA GERİLİM ARTACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin Ortadoğu'da gerilimi artıracağı uyarısında bulundu, itidal çağrısı yaptı.

ÇİN: GÜÇ KULLANIMINA KARŞIYIZ

Çin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi suikastla öldürülmesi sonrası itidal çağrısı yaptı. Çin Dışişleri, 'özellikle ABD'yi gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdıklarını' açıkladı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, günlük basın toplantısında gelen bir soruya yanıtında, ‘Pekin yönetiminin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı çıktığını’ vurgulayıp özellikle ABD’ye hitaben itidal çağrısı yaptı. Geng, “Başta ABD olmak üzere tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin’in gelişmeleri çok yakından izlediğini belirten sözcü, ‘Ortadoğu’da istikrar ve barışın korunması gerektiğini’ söyledi.

SURİYE'DEN ABD'YE KINAMA

Suriye’deki iç savaşın Şam yönetimi lehine dönmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından suikastla öldürülmesine Suriye hükümetinden de tepki geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Süleymani’nin öldürülmesini kınadı. Açıklamada, “Suriye, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yol açan hain Amerikan saldırganlığını kınamaktadır” denildi.

LÜBNAN HİZBULLAHI: KISAS UYGULAMAK TÜM DİRENİŞÇİLERİN GÖREVİDİR

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.

Amerikalıların "bu işledikleri büyük suçla" amaçlarına ulaşamayacaklarını söyleyen Nasrallah, “kibirli ve despotik güçlere karşı boyun eğmeyen Müslüman halklar arasındaki direnişçilerin girişimleriyle ancak Süleymani'nin belirlediği hedeflerin” gerçekleşeceğini iddia etti.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ASKERİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEK

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yapacak.

İsrail basınında yer alan habere göre, Bennett, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

Öte yandan ordu, İsrail işgalindeki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Kayak Merkezi'nin saldırı olabileceği endişesiyle bugün kapalı tutulmasına karar verdi.

İSRAİL'E AİT DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE GÜVENLİK ARTIRILDI

İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün gittiği Yunanistan'daki resmi ziyaretini yarıda kesti. (DIŞ HABERLER)

İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

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