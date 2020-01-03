Süleymani’nin öldürülmesi ABD Senatosunu ikiye böldü: Demokratlar tepkili

Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesi ABD Kongresini ikiye böldü. Cumhuriyet Partili Senatörlerin destek verdiği saldırıya dair Demokrat Partili üyeler, “bölgede savaş riskini” arttırabileceği uyarısında bulundu. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise, Trump için “kibrit kutusuna dinamit çubuğu attı” ifadesini kullandı.

Amerikan Sesi’nde yer alan habere göre, Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD operasyonunda öldürülmesine Kongre üyelerinden farklı tepkiler geldi. Çok sayıda Kongre üyesi Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınında düzenlenen hava operasyonunu överken, bazıları bu adımın istenmeyen sonuçlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

Kongre'de ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen isimler, bu adımın İran'a güçlü bir mesaj verdiğini ve İran'ın Irak'taki taşeronlarına karşı kuvvetli bir caydırıcı etken olacağını savundu.

GRAHAM’DAN ‘İRAN REJİMİNE BÜYÜK BİR DARBE’ PAYLAŞIMI

Cumhuriyetçi Partili Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Amerikalılar'ın öldürülmesi ve yaralanmasının bedeli çarpıcı şekilde ağırlaştı. Ellerinde Amerikalıların kanı olan İran rejimine büyük bir darbe. Süleymani, Ayetullah rejiminin en acımasız ve zalim mensuplarından biriydi” diye yazdı.

Bir başka Cumhuriyetçi Partili senatör Marco Rubio da açıklamasında, “ABD'nin İran ve taşeronlarına karşı savunma amaçlı adımları, kendilerine yapılan açık uyarılarla tamamen uyumlu. Bu uyarılara kulak asmamayı tercih ettiler çünkü Başkan'ın iç siyasi bölünmelerimizden dolayı hareket yeteneğinin kısıtlı olduğunu düşündüler. Çok fena yanlış hesap yaptılar” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçiler bile Süleymani’nin öldürüldüğü operasyona destek verdi. Senatör Ben Sasse yazılı açıklamasında, “Başkan cesur ve doğru bir karar verdi. Amerikalılar görevi başarıyla icra eden askerlerimizle gurur duymalı” ifadesini kullandı.

DEMOKRATLAR UYARDI

Demokrat Partili üyeler ise, İranlı generalin öldürülmesinin bölgede savaş riskini daha da arttırabileceği ve Amerika'nın Ortadoğu'daki çıkarlarını tehlikeye atabileceği noktasında endişelerini dile getirdi.

Demokrat Senatör Tom Udall, operasyonun “ABD güçleri ve halkını tehlikeye atabileceği ve ABD'yi Ortadoğu'da Amerikan halkının istemediği ve desteklemediği yeni bir savaş felaketine sokabileceği” değerlendirmesinde bulundu.

Udall, “Trump yönetimini izlediği yolu değiştirmeye ve Ortadoğu'da sonu belirsiz yeni bir savaşa sürüklenmeden önce diplomasi çabası yürütmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.

Irak'ta savaşmış biri isim olan Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Seth Moulton da, Başkan Trump'ın bu son hamlesinin bölgesel savaşı bir tetikleyebileceği görüşünü dile getirdi ve yönetimi “hala bir stratejisi olmamakla” eleştirdi.

KONGREDEN ONAY ALINMADI!

Bazı Demokratlar da Trump'ın Kongre'nin onayı olmadan böyle bir operasyonu düzenleme yetkisinin olmadığını savundu. Senatör Chris Murphy, “Süleymani ABD'nin düşmanıydı buna kuşku yok. Soru şu: Amerika Kongre'nin herhangi bir onayı olmadan, İran'daki en güçlü ikinci kişiye suikast düzenledi ve bilerek dev boyutta bir bölgesel savaş riskini mi yarattı?” dedi.

‘TRUMP, KİBRİT KUTUSUNA DİNAMİT ÇUBUĞU ATTI’

Konuyla ilgili bir açıklama da Demokrat Parti Başkan Aday Adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan geldi. Biden yazılı açıklamasında, “Hiçbir Amerikalı'nın Süleymani'nin yasını tutmayacağını ve Süleymani'nin Amerikan askerleri ve binlerce masuma karşı işlediği suçlardan dolayı bu cezayı hak ettiğini” belirtti ancak bu hamlenin “zaten tehlikeli olan bölgede gerilimi büyük ölçüde arttıracağını” da kaydetti.

Biden, “Yönetimin açıklaması, amacının İran'ın gelecekteki saldırılarını engellemek olduğunu söylüyor ancak bu hamlenin bunun tam tersi bir etki yapacağı hemen hemen kesin. Başkan Trump, kibrit kutusuna dinamit çubuğu attı” ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

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