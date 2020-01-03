03 Ocak 2020 11:54

Libya tezkeresi gazete manşetlerinde: Tezkere “barış” içinmiş

TBMM’de kabul edilen Libya tezkeresi gazete manşetlerinde geniş yer buldu. Hükümete yakın medya kuruluşları, tezkerenin “barış” amacı taşıdığını savundu.

Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Türkiye, Yeni Şafak, Aydınlık ve Akşam gazetelerinin 3 Ocak 2020 tarihli nüshaları

Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, Türkiye, Yeni Şafak, Aydınlık ve Akşam gazetelerinin 3 Ocak 2020 tarihli nüshaları

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    Libya’ya ilk etapta hava savunma sistemi ve eğitim amacıyla asker gönderilmesini içeren tezkere TBMM'de kabul edildi. Tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından jet hızıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkerenin kabulü sonrası gazete manşetlerinde de tezkere haberi vardı.

    ‘AKDENİZ’DEKİ KUŞATMA İÇİN…’

    Türkiye gazetesi Libya’ya barış için gidildiğini savunarak “Barış için Libya’ya” manşetiyle çıktı. Gazete haberinde “Mehmetçik, hem Libya’nın meşru hükümetine destek verecek hem de Akdeniz gazına çökmeye çalışanların oyununu bozacak” dedi.

    Yeni Şafak manşetinde “Askere Libya yolu açıldı” diyerek gördüğü haberde “Mehmetçik 108 yıl sonra Libya’ya gidiyor. Libya hükümetinin acil destek talebi ve darbeci Hafter’in artan saldırıları üzerine olağanüstü toplanan Meclis’te tezkere Ak Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Akdeniz’deki kuşatmayı kırmak için hazırlıklarını tamamlayan TSK, yola çıkmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat bekliyor” dedi.

    Akşam “108 yıl sonra Trablus’ta” manşetinde “Gazi Mustafa Kemal’in de görev yaptığı Trablusgarp Savaşı’ndan 108 yıl sonra Mehmetçik Libya’ya gidecek. Tezkere CHP-HDP-İYİ Parti ret ittifakına rağmen kabul edildi.” diye yazdı.

    Aydınlık ise manşetinde “Mehmetçiğin görevini kolaylaştırma zamanı” dedi.

    EVRENSEL, CUMHURİYET VE BİRGÜN TEPKİ GÖSTERDİ

    Evrensel, “Libya tezkeresi dost değil, düşman kazandıracak” uyarısında bulunurken; Cumhuriyet gazetesi manşetinde “Libya kumarı” dedi. Cumhuriyet “Tezkere geçti. Türkiye Akdeniz’deki çıkarları için diplomasiyi dışladı, zayıf UUH’ye bel bağladı” diye yazdı. Bir Gün gazetesi ise “Libya macerası bile kurtaramaz” diyerek “İçeride sıkışan iktidar hamle üstüne hamle deniyor. Libya macerasının sonu şimdiden belli: Ölümlere eşlik edecek ekonomik ve siyasal yıkım” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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