Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, TBMM'den geçti

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Teklif pazartesi günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmişti.

LİBYA’DA ÇİFTE HÜKÜMET

2011’de Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, BM’nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.

Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken İtalya, Türkiye ve Katar, Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümetine destek veriyor.

DOĞU AKDENİZ KRİZİNDE ANKARA'YA KARŞI HAMLE HAZIRLIĞI

Öte yandan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”na karşı ortak diplomatik adımlar için Mısır, İsrail, Yunanistan ve Lübnan liderleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bu ülkelerle atılacak ortak adımın askeri seçenek içermediğini belirten Anastasiadis, diplomatik düzlemde “yasa dışı” mutabakatın ortaya koyduğu hedefleri boşa çıkarmayı amaçlayan ortak bir çabanın söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım’da imzalanan mutabakatın Arap ülkeleri, AB ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından da kınandığına dikkat çeken Anastasiadis, atılacak somut ortak adımlarla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını söyledi.

İSRAİL’DEN BORU HATTI ÇIKIŞI

Diğer yandan Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kiryakos Kusios cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Anastasiadis’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Netanyahu’nun görüşmede, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan’ın doğal gaz boru hattı çalışmalarına başlanması için bir an önce anlaşma imzalamasını önerdiğini kaydetti.

Yunanistan, Türkiye’nin mutabakatla Girit adası ve On İki Ada’nın yakınındaki bölgede hak iddia ettiğini belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet başvurusunda bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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