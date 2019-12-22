Libya Ulusal Ordusu, Türkiyeli mürettebatı olan gemiye el koydu

Libya'da General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), mürettebatı Türkiyeli olan Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir gemiyi alıkoydu. Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması dün TBMM'den geçmişti. LUO sözcüleri, Türkiye'nin Libya'ya dair konumlanışına sert yanıt vereceğini açıklamıştı.

Reuters’ın haberine göre; General Halife Hafter bağlı Libya Ulusal Ordusuna ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu. LUO Sözcüsü Ahmed Mismari, yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı.

Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar yer aldı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması” ve “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” imzalamıştı. Al Arabiya geçen perşembe günü (19 Aralık) UMH’nin Türkiye’den asker isteyeceği iddiasına yer vermişti. (DIŞ HABERLER)

Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması, TBMM'den geçti

Libya’da UMH, Türkiye ile askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı

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