Libya’da kim hangi tarafı destekliyor?
TBMM'nin asker göndermek istediği Libya'da neler oluyor? Hangi ülkeler, Libya'daki hangi gücü destekliyor?
Fotoğraf: Abdul-Jawad Elhusuni/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Libya, Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2011 yılından itibaren iç savaş devam ediyor.
Ülkede iki farklı yönetim var. 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü.
- Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi
- Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti.
bir de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler bulunyor.
Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından tanınıyor; Türkiye destekliyor.
Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.
Akdeniz'e kıyısı bulunan 6,5 milyon nüfuslu petrol ülkesi Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinin ardından yüzlerce irili ufaklı silahlı grup faaliyet göstermeye başladı. (HABER MERKEZİ)