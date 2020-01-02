TBMM Libya tezkeresi için toplanıyor, hangi parti ne oy verecek?

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı çağrıyla bugün olağanüstü toplanıyor.

Şentop başkanlığında saat 14.00’de toplanacak Genel Kurul’da Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak.

Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

MHP’DEN TEZKEREYE TAM DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tezkereye destek vereceklerini açıklayarak, “Ne işimiz var Libya'da diyen CHP ve zillet kafilesi şayet milli namus ve ahlaka sahiplerse aynı soruyu bu ülkede askeri faaliyette bulunan mihraklara da sormaları mecburiyettir. Kuşkusuz ahlaki tutarlılık bunu gerektirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır" demişti.

CHP: HAYIR DİYECEĞİZ, LİBYA GEREKÇESİ ERDOĞAN’IN İHVAN AŞKI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tezkereye “hayır” diyeceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Askerimizin kanının Arap çölünde dökülmesini istemiyoruz. Erlerimizin Arap çölünde şehit olmasının gerekçesi ne? Erdoğan’ın gerekçesi ‘Atatürk de Libya’ya’ gitti diyor. İyi de o zaman Libya Osmanlı toprağıydı. Osmanlı toprağını korumak için Osmanlı paşasından ne beklenir? Şimdi orası Libya devletine ait. Gidiş gerekçesi sadece İhvan kardeşliği, başka bir şey değil. Daha önce silah gönderiyorlardı, yetmedi, şimdi de asker göndereceğiz diyorlar. Kendisini kefenle karşılayanlar vardı sonra paralı asker oldular. Gönüllü gidiyorsa gitsin onlar. Vatan savunması, evet canımızı vermeye hazırız. Ancak kendi içinde çatışma yaşayan bir ülkede, siyaseten bir tarafı tutup karşı tarafı düşman ilan etmek, Libya halkının bölünmesine katkı vermek doğru değildir. Erdoğan’ın İhvan aşkı yüzünden Türkiye’nin dış politikası felaket ortamı hazırlamaya başladı” ifadelerini kullandı.

HDP: HAYIR DİYECEĞİZ, TIPKI SURİYE VE IRAK TEZKERELERİNE HAYIR DEDİĞİMİZ GİBİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, meclise gelecek olan Libya tezkeresine ‘hayır’ oyu vereceklerini açıkladı.

Temelli “Neden Libya’ya asker göndereceğiz? Ne işimiz var bizim Libya’da. Bunu söyleyince de kalkıp tarihten örnekler vermeye çalışıyor. Ne zaman bir örnek verse şunu anlıyoruz ki dersine iyi çalışmamış öğrenci gibi kitabın adını başını okumuş ama içini okumamış. Sanıyor ki tarihteki o Libya olayları bugünkü siyasi atmosfere benzer bir şekilde gelişmiş ve bunu halka pazarlamaya çalışıyor. Libya tezkeresine hayır diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine hayır dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere hem de Türkiye’ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye’yi büyük belalara sürükledi. Diğer ülkelere de çözümsüzlüğü getirdi, iç savaşı derinleştirdi” dedi.

İYİ PARTİ: HAYIR DİYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya tezkeresine “hayır” diyeceklerini açıkladı. Akşener, "Yanlış, sakıncalı olduğunu, bir Arap savaşının Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat getirdi" dedi.

Akşener, "Libya'da Türkiye ilki gücün arasında arabuluculuk yapması doğrudur ama asker göndermesi o iç savaşın bir diğer alanında taraf olmasını doğru bulmadık. Başkanlık divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. Oy birliğiyle bu tezkereye İYİ Parti olarak 'hayır' oyu vermeye, bunun milli güvenliğimizi tehdit altına alacağımıza dair 'hayır' oyu vereceğimizi söylemek isterim. Bütün bunların sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemidir" dedi.

SAADET PARTİSİ EVET DİYECEĞİNİ AÇIKLADI

Saadet Partisi Libya tezkeresini destekleyeceğini açıkladı. Saadet Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya'ya asker gönderme konusunun doğru planlanması gerektiği, asker gönderme gerekçesinin orada çatışan taraflar arasında tercihte bulunmak için değil “meşru hükümetin talebi doğrultusunda tamamen barış, sükunet ve huzuru sağlamak olarak ilan edilmesi ve hiçbir çatışmaya girmeden eğitim ve koordinasyon görevi ifa etmesi gerektiği ifade edildi.

EMEP: LİBYA MACERASI HALKIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Meclis'te görüşülecek olan Libya tezkeresine ilişkin açıklama yapan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Libya politikasının hükümetin iddia ettiği gibi ulusal çıkarlar ya da milli güvenlik meselesi olmadığını söyledi. Erdoğan ve AKP iktidarının yayılmacı, cihatçı, selefici, İhvancı, maceracı yanlış dış politikasının halkın geleceğini tehdit ettiğini belirten Gürkan, tezkereye onay vermenin tüm bu yanlış dış politikaların ortağı olmak anlamına geleceğini dile getirdi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP'nin emperyalist ülkelerin bölgeyi yeniden paylaşma ve güç tahkim etme çatışmalarının bir parçası olan dış politikada atıldığı maceracı hattı şimdi Libya üzerinden sürdürmeye niyetli olduğunu söyledi. Gürkan “Siyasi iktidarın, İhvancı, selefici, cihatçı, yayılmacı çizgide Suriye üzerinden kurduğu hayallerin hezimete uğraması yetmemiş olacak ki, maceranın yönü Libya'ya çevrilmiş durumda. Suriye politikasından bağımsız düşünülmemesi gereken Libya politikası hükümetin iddia ettiği gibi ne ulusal çıkarlar meselesi ne de milli güvenlik meselesidir. AKP iktidarının ve Erdoğan'ın, yayılmacı, cihatçı, selefici, ihvancı, maceracı yanlış dış politikasının bir parçasıdır ve bu maceracılık halkımızın geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

"SURİYE’YE BAK, LİBYA’NIN SONUNU GÖR"

Suriye politikasından geriye kalanın bir ülkenin yıkımı, bölge halklarının yaşadığı acı ve gözyaşı, yüzlerce yurttaşın yaşamına mal olan terör saldırıları ve göç dalgası olduğunu hatırlatan Gürkan, Libya' da girilecek bu maceranın nereye varacağının yanlış Suriye politikasının sonuçlarına bakılınca bugünden görüldüğünü dile getirdi. Bölgede yaşanan ve daha da derinleşecek olan gerilim ve çatışmaların bölge halklarına olduğu gibi Türkiye halklarına, işçi ve emekçilerine hiç bir yararı olmayacağını belirten Gürkan, iktidar tarafından da bu maceracı politikanın faturasını halkın ödemeye mahkûm edileceğini söyledi.

ABD ve Rusya arasındaki çelişkilere oynayan ve iki güç arasında sarkaç gibi sallanan bir dış politikadan doğru sonuç alınmayacağının ortada olduğunu vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu: “Halkların kardeşliği ve dayanışması, başka ülkelerin ulusal egemenlik haklarına saygı temelinde dış politikayı esas alan yaklaşım bölgede barışı tesis etmeye hizmet eder, ancak tek adam yönetiminin bu çizginin yakınından bile geçmeye niyetinin olmadığı açıktır. Tezkereye onay vermek demek tüm bu yanlış dış politikaların ortağı olmak, sonuçlarının olumsuzluklarının sorumlusu olmak demektir. Bu politikaların karşısında olan bütün demokrasi ve barış güçlerinin bölgede barış, ülkede demokrasi için mücadelesinin önemi her geçen daha da artmaktadır.”

“MİLLİ GÜVENLİK” BAHANESİYLE MÜDAHALENİN ÖNÜ AÇILMAK İSTENİYOR

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM başkanlığına gönderilen tezkerede “Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, (...) için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım” ifadelerine yer verilmişti. (HABER MERKEZİ)

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