18 Aralık 2019 05:03

Dr. Zafer Yörük: Vatandaşa sunulan "kahramanlık macerası" dış borç olarak dönüyor

ABD ile daha önceki krizlerde de gündeme gelen İncirlik’in kapatılması tehdidi ne kadar gerçekçi, Türkiye böyle bir adım atar mı ? Siyaset Bilimci Dr. Zafer Yörük ile konuştuk.

Fotoğraf: DHA

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    Çağrı SARI
    İstanbul

    ABD Kongresinin, Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım talebinde bulunması ve son olarak 1915’de Ermenilerin katliam ve sürgünle karşılaşmalarına soykırım olarak tanıyan yasa tasarısının Senatodan geçmesi Washington-Ankara hattında gerilimi artırdı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “gerekirse” İncirlik üssüyle Kürecik radar istasyonunun ABD’nin kullanımına kapatılabileceğini söyledi.

    ABD ile daha önceki krizlerde de gündeme gelen İncirlik’in kapatılması tehdidi ne kadar gerçekçi, Türkiye böyle bir adım atar mı ve böyle bir adım atılması ilişkileri nasıl etkiler? Siyaset Bilimci Dr. Zafer Yörük’le konuştuk. Yörük “Türkiye daha evvel, Yeni Osmanlıcı doktrin iktidara geldiğinden beri bu tür maceralara girmedi. Şimdi bakıyorsunuz Libya’ya da asker müdahale kapıda, Suriye’ye müdahale ortada. Sonunda ne gibi kazanç sağladığı muamma, hatta kaybı oldu. Yani vatandaşa sunulan “Kahramanlık yayılma girişimleri bu macera tamamen dış borç olarak geri dönüyor” dedi. Yörük ayrıca, Türkiye’nin coğrafi konumundan kaynaklı ABD’den tamamen kopamayacağını söyledi. Bunun için Türkiye’nin ekonomik askeri zayıflıkları olduğunu ifade etti.

    Fotoğraf: MA

    ABD TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMUNDAN VAZGEÇEMEZ

    Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Zafer Yörük, Kürecik Radar Üssü gibi yapıdan dünyada beş tane olduğu için Kürecik’i kapatmanın zor olacağını söyledi.  ABD açısından İncirlik Üssünün daha kolay yer değiştirebilir hale geldiğine işaret eden Yörük, ABD’nin zaman zaman bu konuyu zaten gündeme getirdiğini ifade etti. Türkiye’nin coğrafi konumuna dikkat çeken Siyaset Bilimci Yörük, ABD’nin bu coğrafi konumdan vazgeçmesinin de kolay olmayacağını anlattı.

    Yörük dünya ülkelerinin kendi başlarına durabilecek bir nitelikte olmadığını küresel, uluslararası güvenlik şemsiyeleri altında kendi güvenliklerini oluşturmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye de 1945 yılından beri NATO-ABD şemsiyesini kabul etmiş durumda. Diğer ülkeler de Sovyet şemsiyesi altında güvenliklerini sağlıyordu. Bu durum bir nevi çatışmasızlık oluşturuyordu. Sovyet blokunun çökmesiyle önce boşluk oluştu, sonra Rusya’nın güçlenmesi ile yeniden güvenlik boyutu oluştu. Türkiye 1950’den beri NATO savunma bloku içinde yer aldı. Buna göre güvenlik kavramını oluşturdu.

    Şimdi batı blokunu bir yere bırakıp, Rusya’nın güvenlik şemsiyesi altına girmeyi göze alabilir mi bu soru işareti. Şu an Türkiye’de bunu gösterecek irade, rejim, devlet, hükümet olmadığını düşünüyorum. Gerek ekonomik, gerek askeri, gerekse siyasal meşruiyet açısından bunu göze alamaz. NATO’yu terk ediyoruz, alın silahlarınızı gidin, üsleri kapatıyoruz. Biz Rusya’nın şemsiyesi altına gireceğiz demesi bu kadar zayıf bir iktidarla mümkün görünmüyor.

    BU MACERACILIK KAZANÇ DEĞİL KAYIP

    Bu hamlenin büyük bir macera olacağını savunan Zafer Yörük, Türkiye Yeni Osmanlıcı doktrin iktidara geldiğinden beri, bu tür maceralara girmediğini söyledi. Yörük şöyle devam etti: Şimdi bakıyorsunuz Libya’ya da asker müdahale kapıda, Suriye’den sora bu tür işleri daha kolay yapmaya başladı. Sonunda ne gibi kazanç sağladığı muamma, hatta kaybı olduğu ortada. Hayat kaybı bir yana mali kayba bakın… Kaç milyon dolar harcandı bu harekatta ya da devlet kasasına ne girdi bilmiyoruz. Yani tamamen dış borç olarak geri dönüyor, bu vatandaşa sunulan kahramanlıklar, işgal-yayılma girişimleri. Bu macera da evet AKP’nin 2010 yılından beri çok yaşanmaya başladı. Yani, içi boş tehdit olarak düşünebiliriz ama içi boş da değil. 

    RUSYA’NIN İSTEDİĞİ NATO’DA ÇATLAK YARATMAK

    ‘ABD blokundan çıkıp Rusya blokuna giriyoruz’ diyebilir mi. ABD coğrafi önem nedeniyle buna ne kadar izin verir. Rusya’nın da aslında istediği NATO içinde bir çatlak. Türkiye ileS-400 alışverişinde çatlak oluşturmak. Rusya’nın beklentisi bence ABD blokundan Türkiye’yi çıkarıp Doğu Perinçek’in dediği gibi Avrasyacı blok kuralım falan değil. NATO blokunu zayıflatmak. Çünkü Ukrayna tarafında büyük zorluk yaşıyor.

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