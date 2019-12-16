CHP'li Veli Ağbaba'dan İncirlik Üssü açıklaması: Samimiyseniz niye bekliyorsunuz?

Türkiye’de kurulduğu 1950’lerden bu yana ciddi tartışmalar yaratan İncirlik Hava Üssü bu kez ABD Kongresinden geçen kararlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla bir kez daha gündemde.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinin ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararları geçirmesinin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İncirlik Üssü ile ilgili yazılı açıklamasında samimiyseniz "ABD’nin kararlarını niye bekliyorsunuz?” diye sordu.

Ağbaba açıklamsında şu ifadeleri kullandı:

“9 yıldır dilimizde tüy bitti. Anadolu’nun ortasında ABD üssü kurmuşlar, ABD her karar aldığında ‘Bu üssü kapatırız’ diyorlar. Kapatmak için Türkiye’nin saldırıya uğraması mı gerekiyor?

ABD Türkiye’yi her köşeye sıkıştırdığında ekran karşısına geçip ‘İncirlik ve Kürecik’ kartlarını ortaya koyuyorlar. Ancak bugüne kadar laftan öteye hiçbir adım atılmadı. İncirlik ve Kürecik iç politika malzemesi yapılıp, kitlelerin gazını almak için kullanılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu anlayıştan vazgeçip, dik duruş sergilenmeli, Türkiye’yi tehdit eden üsler derhal kapatılmalıdır. Şayet samimiyseniz ABD’nin kararlarını niye bekliyorsunuz?” (HABER MERKEZİ)

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