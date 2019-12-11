Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yaptırımlarına karşı İncirlik ve Kürecik kartını çıkardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’de Türkiye’ye karşı bir yaptırım kararı alınması halinde Kürecik ve İncirlik üslerini gündeme getireceklerini söyledi.

A Haber’de konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize ‘hayır’ diyor. Dayatma ile bir yere varılamayacağını anlamalılar. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. F-35 alamazsak alternatiflere bakmak durumundayız. Rus pazarı olabilir diğer pazarlar olabilir. En kötü senaryoyu değerlendirir karar veririz. ABD’nin Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik de gündeme gelebilir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli.”

AKAR: S-400’DEN VAZGEÇMEK YOK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da S-400’lere ilişkin açıklama yaptı. S-400’lerin bahar aylarında kurulumunun yapılacağını belirten Akar, ikinci filo için de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İki bataryanın Türkiye’ye getirilmesi sürecinin tamamlandığını ve kuruluş aşamalarının devam ettiğini söyleyen Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Artık bu sistemden vazgeçmek diye bir şey söz konusu değil” dedi.

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonunun gündeminde Türkiye’ye hem SDG’ye yönelik askeri harekat hem de S-400 alımı sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarı var. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, S-400 nedeniyle Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanması konusunda ‘çok sabır gösterdiklerini’ belirterek olası S-400 yaptırımı için, “Artık yolun sonuna gelindi. Parti sona erdi” dedi. (HABER MERKEZİ)

ABD Kongresi, Türkiye’ye yaptırım istiyor

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