ABD Savunma Bakanı'ndan İncirlik yorumu: Bu, ittifaka olan bağlılığınızla ilgili

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerini kapatırız" yönündeki çıkışını değerlendirdi. Erdoğan'ın çıkışının ciddiye alınmadığını belirten ifadeler kullanan Esper, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında, ABD Senatosunun yaptırım tasarısına karşı Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik'i Amerikan askerlerine kapatabileceğini öne sürmüş ve "Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir. Kaldı ki biz sizinle stratejik ortağız. Biz senle NATO'da ortak değil miyiz? Beraberiz. NATO'da beraber olduğumuza göre, yok model ortak, yok stratejik ortak, yapılanlar ne? Bu stratejik ortaklığa yakışıyor mu? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, bunların oturup düşünmesi lazım. Bunlar farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de tabii ki buna karşı vereceğimiz cevabımız var" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bir gazetecinin Erdoğan'ın bu çıkışını sorması üzerine "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez ifade ettiğiniz üzere gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.

Kürecik radar üssü konusunun NATO tarafından görüşülmesi gerektiğini anlatan Esper, "Tabii öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi dediklerinde ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir." dedi. (HABER MERKEZİ)

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