26 Temmuz 2019 17:00
Son Güncellenme Tarihi: 26 Temmuz 2019 17:17

Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı verdi. Karar doğrultusunda daha önce yapılan yargılamalar yenilenecek.

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Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi

Fotoğraf: Google Street View

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    Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için barış akademisyenlerinin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

    Kararın 8'e karşı 8 oyla alındığı; eşitlik durumu nedeniyle başkanın oyunun çift sayıldığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ihlal yönünde oy kullandığı için, bugün gerçekleşen müzakere sonucunda yüksek mahkemeden ihlal kararı çıkmış oldu.

    AYM'nin kararın bir örneğini ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla yerel mahkemelere gönderilmesine ve başvuruculara 9'ar bin TL  tazminat ödenmesine karar verdiği belirtildi.

    EMSAL KARAR OLACAK

    İhlal kararı, barış bildirisi nedeniyle halen yargılaması süren 784 akademisyenin davası için emsal nitelik taşıyor. Kesinleşmiş cezalar için yeniden yargılama yolunun açılması, istinaf aşamasında olanlar için bozma kararı verilmesi, devam eden davalar için de beraat kararları söz konusu olacak.

    AYM SÜRECİ

    AYM Birinci Bölüm başvuruya ilişkin ilk görüşmeyi 29 Mayıs'ta yapmış ancak Adalet Bakanlığından görüş gelmediği gerekçesiyle bu toplantıyı ertelemişti. Adalet Bakanlığı, 25 Haziran’da AYM’ye sunduğu dokuz sayfalık görüşünde ifade özgürlüğünün tanımına ve kapsamına dair kararlara yer verdi.

    3 Temmuz’da tekrar görüşen Birinci Bölüm, toplantıda, “başvurucuların cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edilip edilmediğini” ele aldı. Üyeler, verilecek kararın “benzer şekildeki diğer barış akademisyenleri için emsal niteliği taşıyacağını, bu nedenle kararın tüm üyelerin katılımıyla verilmesi gerektiğini” belirterek ve dosyanın Genel Kurul’a gönderilmesine karar vermişti.

    Cezası ertelenmeyen akademisyenlerin isimleri şöyle:
    Ayşe Erzan, Özdemir Aktan, Nesrin Sungur Çakmak, Füsun Üstel, Büşra Ersanlı, Lütfiye Bozdağ, Şebnem Korur Fincancı, Özgür Müftüoğlu, Yonca Demir, Gençay Gürsoy, M.A., Alper Akyüz, Ahmet Bekmen, Nihan Aksakallı, Hülya Kirmanoğlu, İsmet Akça, Haydar Durak, İlkay Özkuralpli, Öznur Yaşar Diner, Remzi Orkun Güner, Esra Kaliber, Eda Aslı Şeran, Aysuda Kölemen, İlkay Yılmaz, Zeynep Tül Süalp, L.N., S.A., Gevher Gökçe, Çare Olgun Çalışkan, Nevin Zeynep Yelçe, Ali Kerem Saysel, Koray Çalışkan, S.I. Süreyya Topaloğlu, Ayşe Gül Altınay, Noemi Levy Aksu.

    ‘AYM, HUKUKSUZLUĞA SON VERMELİ’

    “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye 2016’da imza atan akademisyenlerle ilgili davalar Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararını beklerken, 'Anayasa Mahkemesine Çağrı: Davalar düşsün, İfade Özgürlüğü kazansın' başlıklı imza kampanyası başlatmıştı. Kampanya duyurusunda “Hak ve özgürlüklerin ceza tehdidi ile baskı altında tutulmasının önüne geçme görevi AYM önünde duruyor” denmişti. Kampanyada imza sayısı 6 bini geçerken, açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
    “Hiçbir uygulama, hiçbir yargı kararı Anayasaya, kanunlara ve insan hakları alanındaki hukuksal normlara aykırı olamaz. Yüksek Mahkeme, akademisyenlerin başvurusunu derhal karara bağlamalı; akademisyenleri ve destekçilerini adliye koridorlarında yalnızlaştırmaya çalışan, tek tipleştirilmiş iddianamelerle, tek tip mahkumiyet kararlarıyla karşı karşıya bırakan hukuksuzluklara son vermelidir. İfade özgürlüğü ve akademik özgürlük ihlalleri ile sonuçlanan adli ve idari süreçlerin son bulması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak adımların atılması için AYM’yi harekete geçmeye çağırıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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