Diyarbakır Bismil’de ücretsiz hastane servisi tekrar başladı

Bismil Belediyesi halktan gelen yoğun talep üzerine, haftanın yedi günü yurttaşların hastane gidiş ve dönüşlerinde sıkıntı yaşamamaları için ücretsiz servis hizmetini tekrar başlattı.

Bismil Belediyesi Eş Başkanları Gülşen Özer ve Orhan Ayaz, ilçe merkezinde uzak olan Bismil Devlet Hastanesine haftanın yedi günü ücretsiz servis hizmetinin açılış törenine katıldı. Açılış törenine Bismil Belediye Eş Başkanları Gülşen Özer, Orhan Ayaz’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bozkuş, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye birim amirleri, Mahalle muhtarları, kurum temsilcileri, hastane yetkilileri ve Bismil halkı katıldı.

AYAZ: HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ

Meydan parkında gerçekleşen açılış törenine konuşan Eş Başkanı Orhan Ayaz, “Vatandaşlarımız hastaneye gidiş gelişlerinde büyük bir sıkıntı yaşıyorlardı. Halkımızın yoğun isteği üzerine Bismil Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin beraber organize ettiği otobüslerimiz bundan sonra ücretsiz olarak halkımıza hizmet verecektir” dedi.

Halkla beraber Belediyeyi yöneteceğini söyleyen Eş Başkanı Ayaz, ”Bizler ilk gün dediğimiz gibi halkımızın hizmetinde olacağımızı ve taleplerini birebir karşılayacağımızı söylemiştik. Bismil halkı ile beraber fikir ve istişare halinde olacağımızı daha önce beyan etmiştik ve beyanımız doğrultusunda hareket ediyor ve etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZER: HALKIMIZIN SESİNE KULAK VERECEĞİZ

Daha sonra açılış töreninde konuşan Eş Başkan Gülşen Özer ise “Halkımızın bu konuda mağdur olduğunu gördük ve duyduk halkımızın bu mağduriyeti karşısında sessiz kalamazdık. Halkımızın sesine kulak vereceğiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Bismil halkı en güzel hizmetlere layıktır” ifadelerini kullandı.

İLK HASTANE SERVİSİNİ EŞ BAŞKAN AYAZ YAPTI

Açılış töreninden sonra vatandaşlar ile birlikte otobüse binen Eş Başkanı Ayaz otobüsün direksiyonuna geçerek Bismil halkı ile beraber hastaneye doğru yol aldı.

Konvoy halinde hastaneye gelen eş başkanlar burada vatandaşlarla sohbet ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğraf: Bismil Belediyesi

Toplam 3 otobüsle bu hizmeti vereceklerini söyleyen eş başkanlar, Bismil Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortak organize ettiği diğer ulaşım sorunlarını da çözeceklerini belirtti.

ARAMIZDA HASTANEYE GEİDECEK KADAR PARASI OLMAYANLAR VAR

70 yaşında kendi imkanları ile hastaneye gelen Mehiye Sevim, aralarında hastaneye gidecek kadar parası olmayan vatandaşların da olduğunu belirterek yapılan bu hizmetin çok yerinde olduğunu ifade etti.

65 yaşındaki Mehmet Yılan ise yapılan hizmetin arabası olmayan vatandaşlar için çok memnun edici olduğunu belirtti. (Diyarbakır/EVRENSEL)