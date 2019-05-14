İmamoğlu: YSK, şaibe üretilen 123 sandıkta çıkan oyları açıklamalı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şirinevler'deki Salı Pazarı'nı ziyaret ederek, yurttaşlarla ve esnafla sohbet etti. Pazar ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "YSK’nin 123 sandıkta, benim ve rakibimin aldığı oyları açıklaması boynunun borcu" dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesinin gerekçeli kararını henüz açıklamadığını da hatırlatan İmamoğlu, "Bir karar aldıysanız bekliyoruz, sabırla, tam 8 gün geçti, gerekçeli karar yok. Gerekçeli karar olmadığı gibi ortada soruşturma da yok" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyasına, 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi pazarlarda başladı. Bahçelievler Şirinevler'deki Salı Pazarı'nda yurttaşlarla buluşan İmamoğlu, "24 Haziran'dan itibaren milletimize çare bulmaya, çözüm üretmeye, fakirliğini, yoksulluğunu paylaşmaya hazırız. Verdiğimiz taahhütlerden ilk bölümünü, şu anda görev alanımızdan uzakta olsak da dün itibariyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz'" diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şirinevler Salı Pazarı'nı ziyaret ederek yurttaşlarla sohbet etti. | Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

"ŞAİBE ÜRETİLEN 123 SANDIKTA RAKİBİM VE BEN KAÇ OY ALDIK?"

YSK'nin 123 sandıktaki şaibe iddialarını dayanak yaparak 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesini eleştiren İmamoğlu, "'O 123 sandıkta, hani şaibe üretilen 123 sandıkta, şunu milletimize açıklamakla yükümlüsünüz, boynunuzun borcudur. O sandıklarda alınan oyu, derhal açıklamalısınız. Bu kadar şaibe konuştuğunuz o 123 sandıkta, insanları fişlediğiniz o 123 sandıkta, rakibimiz ve ben, yüzde kaç oy aldık. Sabırla, inatla bekleyeceğiz cevabı. Bize bu cevabı verin"diye konuştu.

"KRİZ VARKEN ÜLKE SEÇİM GÜNDEMİYLE BOĞUŞUYOR"

"Bugün Şirinevler pazarımızı ziyaret ettik. Pazarımızda insanlarımızla buluşmak, onlarla kucaklaşmak, dertlerini hissetmek tam da gerçek hayat" diyen İmamoğlu, bir yandan pahalılığın, bir yandan işsizliğin insanların canlarını sıkmaya devam ettiğini söyledi.

Ekonomik sıkıntılar yaşanırken, ülkenin seçim gündemiyle boğuştuğunu ifade eden İmamoğlu şunları söyledi: "Bu, bizi üzüyor. Yani 8 gün oldu, bir karar verildi. Tamamen hukuksuz olduğuna inandığımız bu kararın içeriği şu: 123 sandıkta görev yapan sandık kurulu üyelerinin memur olmadığına dair bir şaibe üretildi ve bu şaibe üzerinden ilçe seçim müdürleri, kurul üyeleri, sandık kurulundaki o bahsi geçen üyelerle ilgili soruşturmadan bahsedildi. 8 gün oldu kardeşim. Hani soruşturma? Hani o yüzlerce kişi. Ne karar verildi? Hangi ifadeler alındı, ifadeler alındı mı alınmadı mı? İnanın öyle bir trajik durum ki, şu sorunları yaşarken, bize bunu yaşatanları, gerçekten ilk gün söylediğim gibi Allah'a havale ediyorum. Bu çok üzücü. Bunları konuşmak lazım."

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şirinevler Salı Pazarı'nı ziyaret ederek yurttaşlarla sohbet etti. | Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

"GEREKÇELİ KARAR HÂLÂ ORTADA YOK"

Kararın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararın hâlâ ortada olmadığını hatırlatan İmamoğlu, "Gerekçeli karar olmadığı gibi, ortada bir soruşturma da yok. Soruşturmayla ilgili herhangi bir açıklama da yok. Gerekçeli karara yönelik konuşmalar var ama bu konuşmaların karşılığında gerekçeli karar için talimat gibi yapılan konuşmalar nereye varacak? Milletçe endişeyle ve o hukuksuzluğun devamı adına kuşkuyla, kaygıyla takip ediyoruz. Gerçekten üzücü, can sıkıcı ama YSK üyeleri dahil olmak üzere, siyasi yorumlarla bizleri, toplumu, milleti hala 'Efendim şu terör örgütü üyesi, şöyle böyle' demektense, arkamda duran Pazar bile Türkiye'nin özeti. Yani çantası dolmayan hanımefendiler, anneler, aileler ve alışveriş yapamayan insanlar, şu mübarek Ramazan ayında oruç sofrasına bir şey götüremeyen insanlar. Gerçek hayat burada" dedi.

"BİZ TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Bir gazetecinin "Rakibiniz oylar çalındı iddiasını sürdürüyor" sözleri üzerine İmamoğlu, "İnanın sayın Binali Yıldırım'a cevap verecek dili bulamıyorum" dedi. İmamoğlu, "Devletin her kademesinde bulunmuş bir insan için sözleri büyük bir talihsizlik. Akıl dışı bir siyasi manevra olarak görüyorum. Seviyesi çok düşük bir dil kullanılıyor üzülüyorum. Şu arkamda duran, caddede koridorlarda yürürken insanların sıcaklığını görüyorum ki şu geçtiğimiz 5 ay içerisinde Allah esirgesin öyle bir huyumuz asla olmadı ama çalmak kelimesini kullanacaklarsa gönülleri çaldığım doğrudur" şeklinde yanıtladı.

Seçim kampanyası boyunca öğrenci ve suya indirim vaatlerinin dün Meclis'ten geçtiğini ve rakibi Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden "O vaatler gerçekleşiyor" müjdesi vermesine de değinen İmamoğlu, "Bugün yaşanan trajikomik olaylara yüzlerce yıl önce Nasreddin Hoca olsa, bize kahkahalarla gülerdi. Bu kadar net taahhüdü veren, kurumlarla yazışarak süreci hazırlayan, propagandasında bu olan tek kişi benim. 'Bu kaynağı nereden bulacaksın, bunlar hesapsız kitapsız işler' diyen de kendileri. Belediyecilik konusunda bilgi eksikliği var galiba. Biz taahhüdümüzü yerine getirdik. Ben onun yerinde olsam halk adına teşekkür ederdim" diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şirinevler Salı Pazarı'nı ziyaret ederek yurttaşlarla sohbet etti. | Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

"KOPYA ÇEKMEK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

"Her şey çok güzel olacak" sloganının bir polis memurunun Valilik tarafından yasaklandığını söylemesi de basın mensupları tarafından İmamoğlu'ya soruldu. İmamoğlu, sloganın her kelimesinin güzel olduğunu ifade ederek, "Biraz kopyaladıklarını da görüyorum. Kopya çekmek iyi bir şey değil. Birçok konuda kopya çekiyorlar ama bu güzel cümleyi çeksinler, razıyım. Ama fişleme, afiş astırmayız gibi geçsinler onları. İşlerine baksınlar. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilensinler" yanıtını verdi.

23 Haziran'da yenilecek seçimlerde hedeflediği oy oranı da İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, 31 Mart'ta diğer partilerden ve bağımsız adayların çekilmesi durumunda oy oranının yüzde 50 üzerine çıkacağını söyleyerek, "Vatandaşımızın teveccühü. Yapılan haksızlar ve hukuksuzluk üzerine iyi bir oy oranı olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi. Seçmen listeleri ile ilgili endişelere de değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Endişe duyulacak bir şey yok. Takip ediliyor. Yüz binlerce insanın katkı sunacağı bir çalışma içindeyiz." (HABER MERKEZİ)

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