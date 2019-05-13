13 Mayıs 2019 17:40
Son Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2019 18:03

Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk

Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın, CHP ve İYİ Parti'nin seçimin tümünün iptal istemini reddetmesini "Farklı bir karar beklemiyorduk" diye yorumladı.

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Kılıçdaroğlu: YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi. | Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi. Kılıçdaroğlu, son başvurularının reddedilmesine "YSK'dan farklı bir karar beklemiyorduk" yorumunda bulundu. Akşener ise konuşmasında hem Devlet Bahçeli'ye yüklendi hem de seçime ilişkin tutumlarını bir kez daha hatırlattı. Akşener, "Tüm imkanlarımızı kullanarak İmamoğlu'yu destekleyeceğiz" dedi.

    Kılıçdaroğlu'ya ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun eşlik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul'da tüm seçimlerin iptal edilmesine ilişkin başvuruyu reddetmesiyle ilgili "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK ilk önce kendisini reddeden bir kurum. Kendisini reddeden bir kurumdan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değil" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Devlet Bahçeli'ye yüklenerek, "Yıllarca bebek katili, İmralı canisi dediği terörist başına birdenbire Öcalan demeye başladı" ifadesini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU: "ENDİŞELERİMİZİ KARŞILIKLI PAYLAŞTIK"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide ciddi sorunların olduğunu, iç politika ve dış politikada da ciddi sorunların olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bu sorunları karşılıklı görüşmek, fikir alışverişi yapmak bir siyaset geleneği olarak sürdürülmesi gereken bir olaydır. Sadece Türkiye'ye özgü değil bütün dünyada da önemli olaylar olduğunda bir ülke çok zor durumla karşı karşıya geldiğinde siyaset insanlarının bir araya gelip çıkış yolu aramaları kadar doğal bir şey yoktur. Bu bağlamda sayın genel başkanı ziyaret ettim arkadaşlarımla beraber. Daha sonra kısa bir süre baş başa görüşme imkanımız oldu. Türkiye'nin sorunlarını, dış sorunlarını, ekonomiyi ve son günlerde yaşadığımız gazeteci ve siyaset insanlarına yönelik şiddeti ve bu şiddetin artıp artmayacağı konusundaki endişelerimizi karşılıklı paylaştık. Özellikle son olarak ölümle karşı karşıya kalan, sopalarla saldırılan gazeteci arkadaşımız Demirağ da gündeme geldi. Ona da acil şifalar diliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur" ded

    "YSK KENDİSİNİ REDDEDEN BİR KURUM"

    Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    "280 bin kişiyi kim görevlendirdi? Sayın Erdoğan. Elimizde görüntü var diyordu. Çıkarsınlar göstersinler. Ortada bir hırsızlık olduğu doğrudur. Kapalı kapılar ardında milli irade çalınmıştır. Açıklarsan şapka çıkaracağım, yoksa millete bırakıyorum. Yüksek Seçim Kurulu'ndan farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK, zaten kendisini reddeden bir kurum. Şimdi düşünün sandık aynı, heyet aynı heyet, seçmen aynı oy kullanıyorlar. Aynı zarfa koyuluyor 4 pusula var. Bu zarfı kabul ediyorum ama birisini doğru bulmuyorum diyor. İBB'yi kabul etmiyorum diyor. Neye göre? İlkokuldan mezun olan bir kişiye sorsanız "Burada bir sakatlık var" der. Yanlışlığı yargı kararı olarak bizim önümüze koyuyorlar bunu doğru bulmuyoruz. YSK'da 7 çete var. Bunlar talimat karar vermiştir. Bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmemeli. Neyi yaparlarsa yapsınlar İstanbul'da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun sağduyusuna ve vicdanına güveniyorum.Bu kadar haksızlık karşısında kimse susamaz. Haksızlık karşısında duran dilsiz şeytandır. Çalışmalarımızı kendi aramızda konuştuk."

    "EKREM İMAMOĞLU'YU DESTEKLEYECEĞİZ"

    Meral Akşener de Kılıçdaroğlu ile Türkiye’yi ve Türkiye’den dünyaya bakışı, dünyadan Türkiye’ye bakışı konuştuklarını, adalet, hukuk ve demokrasiyi ve İstanbul seçimini konuştuklarını söyleyerek şöyle dedi:

    "İstanbul'da bir seçim yenilenmesi var. Bu seçim yenilenmesine yönelik biz İYİ Parti olarak görüşlerimizi ifade ettik. Biliyorsunuz bizim İstanbul'da adayımız yok ve yine olmayacak. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu’nu dün desteklemiştik, bugün de elimizdeki tüm imkanları kullanarak destekleyeceğiz. İnşallah seçimi bu defa açık ara ve herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek bir sonuç için çalışma yapacağız. Bu arada Cumhur İttifakı'nın büyük ve küçük ortağına da buradan seslenmek isterim; Toplumu ikiye böldünüz, diğer kanatla görüşmüyorsunuz da bari arada bir araya gelin de hatlar karışmasın. Basın üzerinden görüşüp hepimizi germeyin" diye konuştu.

    "BAHÇELİ ÇOK İLGİNÇ BİR SAVRULMA İÇERİSİNDE"

    Akşener, oyların çalındığı yönündeki iddialarla ilgili ise "Dervişin fikri neyse zikri oymuş. Biz milli iradeden bahsediyoruz, arkadaşlar çalmadan bahsediyor. Dolayısıyla uzmanlık alanları olduğu için böyle bir propaganda yöntemi tespit etmişler. Bu ilginç, Sayın Bahçeli çok ilginç bir savrulma içinde. Yıllarca 'bebek katili', 'İmralı canisi' dediği terörist başına birden bire 'Öcalan' demeye başladı, bir sonraki adımı sanıyorum 'Sayın Öcalan' olacak ve bu savrulmanın MHP'ye oy veren Türkiye'de yaşayan her seçmen açısında çok dikkate değer bulunduğunu ve değerlendirileceğini umuyorum. Dolayısıyla biz durduğumuz yerde duruyoruz. Bize 'PKK'lı dediler. Sayın Karamollaoğlu ile birlikte bize 'PKK'lı' dediler. Hatta Sayın Karamollaoğlu ile benim İçişleri Bakanı olan zat tarafından Kandil'le sözleşme imzaladığımız iftirası atıldı. Ama bugün görülüyor ki Kandil'le kim ahbap ve yeni bir açılım, yeni bir saçılımın gündeme getirildiğini bizatihi Sayın Bahçeli'nin dili ile ortaya konduğunu şaşkınlık, hayret, ibretle görmüş durumdayız" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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