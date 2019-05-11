Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gerekenler siyasilerdir

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, "Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen" dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan İmamoğlu, kendisine "Her şey çok güzel olacak" paylaşımlarıyla destek veren sanatçıları kastederek şunları söyledi: "Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. Her şey çok güzel olacak." (HABER MERKEZİ)