Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV ana haber bülteninde YSK'nin İstanbul seçiminin iptali ile ilgili açıklamalarda bulundu. YSK'ye baskı yapıldığını belirten İmamoğlu "Öyle bir süreç öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Bu kadar insanın emeği var. Bu emekleri çalan, emeklerin hırsızlığını yapan YSK üyeleri" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BEN 31 MART SEÇİMLERİNİ KAZANDIM"

"Şuanda demokrasi mağdur edildi. Ben 31 Mart 2019’daki seçimi kazandım. Bu zarfa 4 tane oy attığını meclis üyeliği pırıl pırıl sorun yok Belediye Meclis üyeliği bir sorun yok, muhtar seçimi bunda da sorun yok. Aynı zarftalar. Ama sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu kazandı diye burası şaibeli. Kurdukları cümleleri ben kurmayı edepsizlik kabul ediyorum."

"Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehiri kazanmış olması dokunmuş olabilir."

"Görevden alındığım tebliğ edilmedi zaten karar açıklandı. Onun özel bir tebliği olduğunu zannetmiyorum."

"Uydurdunuz, 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmasın belki bir dahaki seçim kazanırız' diye uydurdunuz, ramazanda kul hakkı yediniz."

"7 YSK üyesini Allah’a havale ediyorum. Sandık kurulunda neymiş kamu görevlileri yerine banka memurlarını görevlendirmişler. 24 Haziran’da görev alan banka memuru insanlar beni bulsunlar ben onlarla buluşacağım. Üzülüyorum ya! O vatandaşı siz davet etmişsiniz. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili karar veriyorsunuz. Tam kanunsuzluk kararı da veremiyorsunuz niye ilçeler de gider. Hadi hodri meydan. Bütün ilçeleri de iptal edin. Meclis’i de iptal edin."

"YSK EMEK HIRSIZLIĞI YAPTI"

"Öyle bir süreç öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Bu kadar insanın emeği var. Bu emekleri çalan, emeklerin hırsızlığını yapan YSK üyeleri."

"YSK emek hırsızlığı yapmıştır. Çünkü anamın ak sütü kadar helal bir seçim kazandım. Bütün bu emekleri çalan, hırsızlığını yapan YSK üyelerine net olarak söyüyorum. YSK üyeleri emeğimi çaldı, 16 milyonun emeğini çaldı.

"Hodri meydan, haydi bütün ilçeleri iptal edin, bütün meclis üyelerini iptal edin. Cesaretiniz yok!"

"Kimse kafasını kuma sokmasın. Baskı vardır. Ne demek "YSK süreci aklasın", ne demek!"

"Alehte oy veren 4 YSK üyesinin gün gelecek neler döndüğünü nasıl bir hukuksuzluk yaşandığını anlatacağını düşünüyorum"

“AKLIMDAN HİÇ BOYKOT GEÇMEDİ”

"Şu anda bu toplum demokrasiyle, sandık mücadelesiyle normalleşmeli. Ben onun mücadelesini yapıyorum. Bizden kargaşa bekleyenler var. Benim vatandaşım sakin olacak. Milyonlarca İstanbullu lütfen mağduriyetinizi anlatın. Biz mücadeleyi sandıkla vereceğiz. Aklımdan hiç boykot geçmedi.

"Gereken her türlü tedbiri alacağım, 100 binlerce kişi sandık başında, okullarda haklarını koruyacak"

(Erdoğan’ın TÜSİAD açıklamalarına yanıt) "Haddini bilecek olan siyasilerdir. Benim dedem derdi ki ‘Makamın büyüdükçe boynun bükülsün.’ Bu kadar net!"

"SANATÇILARI TEBRİK EDİYORUM"

"Tebrik ediyorum sanatçıları. O sanatçıların hiçbirinin benden çıkarı yok. Ben seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Ben coşkuyla karşılanacağım. 47 gün sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hakkımı yedirtmem, hak da yemem." (HABER MERKEZİ)

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