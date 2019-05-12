12 Mayıs 2019 15:13

Ertuğrul Günay: Ekrem İmamoğlu’ya AKP’den ‘emanet oy’ gidebilir

Eski Bakan Ertuğrul Günay, "AKP’den CHP’ye kalıcı oy kayması zor ama 23 Haziran’da İmamoğlu’nun şahsında bir ‘emanet oy' kayması yaşanacak gibi" dedi.

Ertuğrul Günay: Ekrem İmamoğlu’ya AKP’den ‘emanet oy’ gidebilir

Fotoğraf: Süha Bacanakgil/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

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    Yasin KOBULAN

    Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesine dair tartışmalar devam ederken, bir yandan da 23 Haziran'da yenilenecek seçimin hazırlıkları sürüyor. AKP’nin 60 ve 61’inci hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ertuğrul Günay, YSK’nin kararı, CHP'nin tutumu, AKP ve MHP seçmeninin karar karşısındaki reflekslerine dair değerlendirmede bulundu. Günay, 1994’teki yerel seçimlerde CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tayyip Erdoğan'a karşı yarışmıştı.

    "İKTİDARIN HIŞMINI GÖZE ALAMADI"

    İktidarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için YSK’yi sürekli etki ve baskı altında tuttuğunu belirten Günay, “Bu bir ay boyunca usul, yasa ve içtihatlar zorlanarak sürekli yeni iptal nedenleri arandı. Sonunda, 35 gün sonra YSK oy çokluğuyla seçimi iptal etti; kamuoyunun tepkisini göze aldı, iktidarın hışmını göze alamadı” dedi.

    YSK’nin daha önce de aynı ölçüde, hatta daha vahim kararlar verdiğini hatırlatan Günay, “Örneğin 16 Nisan’da oy ve oran bildirmeden ‘Evet kazandı!’ diyerek, gerçekte reddedilen Anayasa değişikliklerinin kabulünü sağladı. Seçim günü mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydı. 31 Mart’ta adaylığı kesinleşmiş ve seçimi kazanmış bazı adayların KHK’li olduğu gerekçesiyle seçimini iptal ederek mazbatayı ardından gelen adaya verdi. Aslında bütün bunlar da ‘demokrasiye ve hukuka darbe’ idi. İstanbul kararı bu gidişin doğal sonucu. Öncekilere yeterli tepki gösterilmediği için soncun buraya geleceği baştan belliydi” diye konuştu.

    İSTANBUL AKP İÇİN "BEKA" SORUNU

    İstanbul'un AKP için bir anlamda “beka” sorunu olduğunu vurgulayan Günay, “Prestij açısından olduğu kadar, taşıdığı demografik ve ekonomik büyüklük açısından da çok önemli. Ayrıca son yıllarda İstanbul’u arsa derecesine indirgeyen sürecin ‘kara kutusu’. Onun için kolaylıkla vazgeçemiyor” dedi. AKP’nin belediye meclis üyeliklerinde ve ilçe belediye başkanlıklarında çoğunlukta olduğunu dile getiren Günay, “O nedenle tüm seçime değil, sadece Büyükşehir Başkanına itiraz ettiler. Ancak YSK’nin kısa kararında belirtildiği gibi, sandık kurullarının oluşumundaki yanlışlar yüzünden seçim iptal olmuşsa, sadece başkanın değil, aynı zarftaki tüm seçimlerin yenilenmesi gerekeceği açıktır. Bu hukuki bir gereklilik, ama hukuk kimin umurunda?” değerlendirmesinde bulundu.

    "CHP’NİN ORTAK ÇABANIN DEĞERİNİ BİLMESİ LAZIM"

     31 Mart'ta İstanbul’da CHP'nin belediyeyi almasının sadece CHP’nin başarısı olmadığını ifade eden Günay, “İstanbul başarısı sadece CHP’nin değil İstanbul’da çeyrek yüzyıla uzanan belediye zihniyetini, daha da önemlisi Erdoğan'ın artık dayanılmaz hale gelen kibirli, ötekileştirici, ayrımcı gidişini durdurmak isteyen herkesin ortak çabasının eseri. CHP’nin bu ortak çabanın değerini bilmesi, unutmaması gerekiyor. Bu noktada Ekrem İmamoğlu birleştirici, barıştırıcı söylemiyle bir güvence gibi görünüyor” diye konuştu.

    HDP’nin 31 Mart’a giderken sergilediği tutumun alınan sonuçlara değerli bir katkı yaptığını ifade eden Günay, “Bu yapıcı tutumun 23 Haziran’da da süreceğini umut ve temenni ediyorum” dedi. 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde MHP seçmeninde bir değişiklik beklemediğini sözlerine ekleyen Günay, şunları söyledi: “MHP seçmeni, AKP’yle kurulan ittifakla onu bir çember içine almış, durumdan memnun görünüyor. AKP’yi kendi söylemine çekiyor. Ancak bu durumun AKP için olumsuz sonuçlara yol açtığı açık. Bu olumsuz gidişten şikayet tabanda da, tavanda da kendini göstermeye başladı. AKP’den CHP’ye kalıcı bir oy kayması olanaksız denilebilecek derecede zor. Ama 23 Haziran’da İmamoğlu’nun şahsında bir ‘emanet oy’ kayması yaşanacak gibi görünüyor.” (İstanbul/MA)

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