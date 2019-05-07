İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine birçok sanatçı sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı. Etiket kısa sürede Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya yükseldi.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

Herşey çok güzel olacak — Demet Akbağ (@demetakbag) 6 Mayıs 2019

Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olsun istedik siz zorla Cumhurbaşkanı olsun istiyorsunuz.Siz bilirsiniz.#Ekremİmamoğlu — Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) 6 Mayıs 2019

#herşeyçokgüzelolacak

Güzel günler göreceğiz çocuklar

Güneşli günler göreceğiz — Derya Koroglu (@KorogluDerya) 6 Mayıs 2019

Kul hakkı yendi mi? Yendi... salak yerine konduk mu? Konduk... insan olarak da, müslüman olarak da nefessiz kaldım... — ceyda düvenci (@Ceyda_duvenci) 6 Mayıs 2019

Her şey çok güzel olacak! Gider veririz yine oyumuzu... — Yalın (@YALINonline) 6 Mayıs 2019

Umuda bin kurşun sıksada ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.#herşeycokgüzelolacak — Rıza Kocaoğlu (@RizaKocaoglu) 6 Mayıs 2019

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

(HABER MERKEZİ)