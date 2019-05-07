İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi
Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine birçok sanatçı sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı. Etiket kısa sürede Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya yükseldi.
Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz
Herşey çok güzel olacak— Demet Akbağ (@demetakbag) 6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olsun istedik siz zorla Cumhurbaşkanı olsun istiyorsunuz.Siz bilirsiniz.#Ekremİmamoğlu— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) 6 Mayıs 2019
#herşeyçokgüzelolacak— Derya Koroglu (@KorogluDerya) 6 Mayıs 2019
Güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Kul hakkı yendi mi? Yendi... salak yerine konduk mu? Konduk... insan olarak da, müslüman olarak da nefessiz kaldım...— ceyda düvenci (@Ceyda_duvenci) 6 Mayıs 2019
Her şey çok güzel olacak! Gider veririz yine oyumuzu...— Yalın (@YALINonline) 6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
Umuda bin kurşun sıksada ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.#herşeycokgüzelolacak— Rıza Kocaoğlu (@RizaKocaoglu) 6 Mayıs 2019
6 Mayıs 2019
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti
(HABER MERKEZİ)