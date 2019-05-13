13 Mayıs 2019 17:11
Son Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2019 18:41

İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi

Ekrem İmamoğlu'nun akbil ve su indirimi vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, İBB Meclisi'nde kabul edildi.

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İmamoğlu'nun vaatleri AKP tarafından gündeme getirildi, kabul edildi

Fotoğraf: DHA

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    Mazbatası YSK kararı sonrası alınan Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve su fiyatlarında indirim yapılması talimatı vermişti. AKP'liler, bu talimatları gündeme getirip kabul etti. İBB Meclisi’nde alınan kararlarla aylık akbilin 40 lira olmasına karar verildi, suya yüzde 40 indirim yapıldı. İmamoğlu, “İlk işlerimizden biri öğrenci aylık akbilini 50 TL’ye indirmek olacak” demişti. İmamoğlu ayrıca su  tüketiminin ilk 20 metreküpünde yüzde 40 indirim olacağını açıklamıştı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından, "3 Mayıs'ta 'Çok yakında' olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

    AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ İMAMOĞLU'NUN VAATLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. toplantı yılı, Mayıs ayı toplantıları İSKİ Genel Kurulu gündemi ile toplandı. 

    İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında toplanan mecliste su faturalarında ‘hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarife modeline geçilmesi’ teklifi sunuldu. 

    AKP grubu tarafından sunulan teklifte ‘Hali hazırda uygulanan hane bazlı tarifeden kişinin günlük ihtiyacına göre kademe belirleyen ve birim fiyatında indirim sağlayan netice olarak faturada yüzde 40 indirim sağlaması beklenen tarifeye geçilmesiyle ilgili teklifin hukuk ve tarife komisyonuna sevk edilmesi’ ifadeleri kulanıldı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

    19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci Akbil'inin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi teklifleri de oy birliğiyle kabul edilerek komisyonlara gönderildi. 

    Uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da kurulması talebini reddeden AKP grubu bu kararından da geri adım atarak komisyonun kurulmasına onay verdi. 

    İMAMOĞLU: GÖREVDEYKEN HAZIRLIĞINI YAPTIĞIMIZ TÜM İNDİRİMLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

    Meclis görüşmelerinden önce sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, "Görevdeyken hazırlığını yaptığımız tüm indirimlerin takipçisi olacağız. İstanbullular adına bu indirimlerin peşini bırakmayacağız" dedi. 

    BİNALİ YILDIRIM DA EKREM İMAMOĞLU GİBİ AKBİL VE SU İNDİRİMİ VADETMİŞTİ

    AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım da Twitter hesabıdan şu paylaşımı yapmıştı “İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil’i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun.”

    İMAMOĞLU: ÇOK YAKINDA DEMİŞTİK

    Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından, "3 Mayıs'ta 'Çok yakında' olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

    İMAMOĞLU DA SU VE AKBİL DEMİŞTİ

    AKP’li Yıldırım’ın akbil vaadi akıllara CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun öğrenciler için 50 liralık akbil sözünü hatırlattı. İmamoğlu, “İlk işlerimizden biri öğrenci aylık akbilini 50 TL’ye indirmek olacak” demişti. İmamoğlu ayrıca su  tüketiminin ilk 20 metreküpünde yüzde 40 indirim olacağını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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