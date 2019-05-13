İmamoğlu'ya desteğini açıklayan Erdoğan'ın 'manevi kızı' bıçaklandı

Tekirdağ’da kanser tedavisi görürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Manevi kızım” dediği Göknur Damat, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu’ya destek verdiğini açıklamasının ardından baldırından bıçaklandı. Olayı duyan İmamoğlu bugün Damat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İMAMOĞLU’YA DESTEK OLDU

Kanser tedavisi gördüğü sırada, kanserle mücadelesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından manevi kızı ilan edilen Göknur Damat, sosyal medya hesabında Ekrem İmamoğlu için “her şey çok güzel olacak” paylaşımı yaptı ve İmamoğlu’ya destek için 20 TL para yatırdı.



Damat’ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Damat, bu paylaşımın ardından dün akşam saatlerinde “Sen misin o cesur yürek” diyen bir kişi tarafından baldırından bıçaklandı.

Ekrem İmamoğlu da bugün Damat’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Damat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’da, bana bağış yaptığı haberinin yayınlanmasının ardından bıçaklanan Göknur Damat’a, geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorum. https://t.co/Sw8ZYPTa7S — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 13 Mayıs 2019

İMAMOĞLU: LİNÇ KÜLTÜRÜ

İmamoğlu buradaki ziyaretinde şunları söyledi: “Linç kültürünün toplumda yer etmesi hepimizin sorunu. Hepimiz her şeyden önce insanız. Göknur’un hikayesinden çok etkilendim. Sağlığıyla ilgili mücadele veriyor. Arkasında müthiş bir enerji olan bir insan. İnsani bir şekilde çare arıyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanına gidiyor. Gitmeli, herkes gidebilmeli. Gördüğüm en şık kuaförlerden birini üretmiş. Kendi mesleğinde başarılar elde etmiş. Sağlığı ile ilgili mücadelesinde de Cumhurbaşkanını aramış. O gün bunu başka türlü yorumlayanlar da yanlış yapmıştır bugün de yanlış yapmıştır. Aklı ile fikri ile karar vermiş. İstanbul’da yaşamıyor olabilir ama ‘her şey çok güzel olacak’ demiş, ne var burada? Neticede bir saldırıya uğruyor. Toplum öyle bir hale getirilmiş ki. Kendisine geçmiş olsun diliyorum."

Göknur Damat da olayı anlattıktan sonra “3 gündür ne yemek yiyebildim ne ilaçlarımı içebildim. Hiç bir partiyi tutmuyorum ben kanserle mücadele ediyorum. Ben parti tutmuyorum, ben barış istiyorum. Bu aynı zamanda kadına şiddettir, ben kadına şiddete de hayır diyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)