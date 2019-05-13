YSK, İYİ Partinin Mustafakemalpaşa başvurusunu jet hızıyla reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Partinin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki başvurusunu reddetti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunmuştu.

JET HIZIYLA RET

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Partinin sandık kurullarının memur üyelerden oluşmaması nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptığı başvuruyla ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti. İYİ Partili Hasan Seymen, ret kararından kısa bir süre önce beraberinde bir grup partili ile YSK'ye gelmişti. Burada açıklamada bulunan Seymen, YSK'nın 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine karar verdiğini hatırlatmıştı. Verilen kararın tekrar değerlendirilmesi için YSK'ye başvurduklarını kaydeden Seymen, "Bu müracaatımız YSK tarafından jet hızıyla reddedildi. Yani sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden teşkil edilmemesi durumunun, seçimin iptaline sebep olabileceği konusunda, YSK kararında maalesef ısrar etti. Oysa daha önce aynı sebeple seçim kanunun 29’uncu maddesine aykırı olarak Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi sebebiyle İYİ Parti olarak biz müracaat etmiştik, bu müracaatımız reddedilmişti. Aynı konuda yapılan AK Parti müracaatı maalesef İBB seçimleri için kabul edildi. Bu, şunu gösteriyor; Türkiye’de son yıllarda hukuk, yapılan müracaatın içeriğine, mevzuata, yasalara göre değil müracaatı kimin yaptığına göre sonuç veriyor. Biz tarihe not düşmek için bugün Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili kurul kararının İstanbul kararı sonrasında tekrar değerlendirilmesi için YSK’ye müracaat ediyoruz" demişti.

Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerine ilişkin somut tespitleri olup olmadığı yönündeki soru üzerine Seymen, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listelerinin YSK tarafından siyasi partilere verilmediğine dikkat çekmişti. Seymen, "Bu kadar sandık görevlisinin tutanak altından tespit edilerek belirlememiz mümkün değil. Müracaatımızda AK Parti'nin müracaatı nasıl incelendiyse, nasıl ilçe seçim kurularına YSK tarafından talimat verilerek tespit edildiyse biz YSK tarafından tespit edilmesini talep ediyoruz. Zira 24 Haziran'da da, 31 Mart'ta da sandık kurulları aynı şekilde teşkil edildi" şeklinde konuşmuştu.

İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle olağanüstü itiraz sürecinde seçimin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. YSK, bu istemi reddetmişti. (Ankara/DHA)