ODTÜ’de derslere boykot, "rektöre veda"

ODTÜ'de yapılmak istenen 9. Onur Yürüyüşüne yönelik polis saldırısının ardından öğrenciler, “Rektöre Veda Töreni” sloganıyla Rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenci topluluklarına yasaklar ve polis şiddetiyle sıkça gündeme gelen ODTÜ'de öğrenciler, yarın dersleri boykot etme çağrısı yaptı. Rektörlüğün kapısına dayanan öğrenciler, demokratik üniversite talebinde bulundu.

ODTÜ'de uzun süredir birçok öğrenci etkinliğinin yasaklanması ve polisin birçok kez kampüse sokulmasına karşı öğrencilerin tepkisi büyüdü. Geçtiğimiz günlerde Onur Yürüyüşüne yapılan polis saldırısının ardından ODTÜ Mezunları Derneğinde bir araya gelerek forum düzenleyen öğrenciler dersleri boykot etme kararı almıştı.

Arkadaşlarını yarın gerçekleşecek boykota davet eden öğrencilerin, polisin okula girmemesi, ODTÜ’nün gelenekselleşen Onur Yürüyüşü, Devrim Yürüyüşü gibi değerlerine sahip çıkılması ve ODTÜ yönetiminin istifa etmesi gibi talepleri bulunuyor.

ODTÜ'de "Rektöre veda töreni" | Fotoğraf: Evrensel

FAKÜLTELERDE BOYKOT GRUPLARI

Öğrenciler, fakültelerinde yüzlerce öğrencinin yer aldığı boykot grupları kurarak fakültelerine özel bildiriler ve el ilanları dağıttı. Fizik Bölümü öğrencileri “etki-tepki” temalı boykot çağrısında bulunarak “ODTÜ, iktidar kuklası Verşan Kök ve şürekasının çiftliği değildir. Öğrencisiyle, akademisyeniyle, emekçisiyle ODTÜ bizimdir” derken, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ise “Polis şiddeti altında yaşamak istemiyorsak aynı güçle boykotu örgütlemeliyiz” dedi. Ayrıca Eğitim Fakültesi öğrencileri de “Biz eğitimciler olarak polis, şiddet ve nefretin olduğu bir okulda sınıflarımızda yapılacak derslerin anlamını yitirdiğini düşünüyoruz” diyerek güçlü bir boykot çağrısında bulundu. Beşeri Bilimler öğrencileri “İnsanı, toplumu, düşünceyi inceledik, şimdi zaman harekete geçme zamanı” diyerek tüm Beşeri Bilimler mensuplarına çağrı yaptı. İktisadi ve İdari Bilimler öğrencileri ise “İİBF öğrencileri olarak bizler, rektörü olduğu okulun öğrencisine, öğretim üyelerine gerektiğinde gözünü kırpmadan şiddetle müdahale eden, bizleri olabildiğince dar alanlara sıkıştıran, kampüsümüzü savaş alanına çevirten bir rektörün meşruiyetini tanımayacağız” dedi.

ODTÜ'de "Rektöre veda töreni" | Fotoğraf: Evrensel

ŞENLİK MÜCADELESİNİNİN GÜCÜYLE

Rektörlük önünde bir araya gelen öğrenciler, “Güle güle Verşan” tezahüratlarında bulundu. “Eşit, parasız, demokratik üniversite”, “Verşan istifa” sloganlarının atıldığı eylemde, öğrenciler adına açıklamayı okuyan Oğuzhan Üzel, ODTÜ Rektörlüğünün geçerli olmayan bir yasağı gerekçe göstererek kolluk güçlerinin ODTÜ’ye saldırmasına zemin hazırladığını ifade etti. Yönetimin farklılıklara tahammül etmeyen tutumunun sonucu saldırının gerçekleştiğini belirten Üzel, kampüsün güvenliğini sağlamakla yükümlü olan yönetimin, öğrencileri ve akademisyenleri yoğun bir baskıyla karşı karşıya bıraktığını dile getirdi. Şenlik sürecindeki kararlı duruşlarından aldıkları güç ve deneyimle mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Üzel, birlikteliklerini artırarak saldırıların karşısında durabileceklerini söyledi. Üzel, tüm öğrencileri yarın gerçekleşecek olan boykota çağırdı.

TOPLANTI ERKENE ÇEKİLDİ

Öğrencilerin dersleri boykot edeceği salı günü olağanüstü toplanacak olan üniversite senatosu, rektörlük binası önündeki kitlesel eylem üzerine bir gün erkene çekildi.

Rektörlük önünde yarınki boykot ilan edildi. ODTÜ öğrencileri polise, şiddete, nefrete, iktidarda başkaldırıyor! pic.twitter.com/nxUZxmed0Z — Emek Gençliği (@emekgencligi) 13 Mayıs 2019

Öğrenciler senato toplantısı sürerken boykotu örgütlemek icin fakültelerine döndü. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ'de "Rektöre veda töreni" | Fotoğraf: Evrensel

ODTÜ'de öğrenciler boykota çağırdı | Fotoğraf: Evrensel

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