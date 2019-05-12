ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

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Ankara

9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis saldırısının ardından ODTÜ öğrencileri, dersleri boykot etme kararı aldı. Süreci ve boykot kararını konuştuğumuz ODTÜ öğrenci toplulukları, 14 Mayıs Salı günü gerçekleşecek olan boykota katılım çağrısı yaptı.

10 Mayıs günü ODTÜ’de gerçekleşmesi planlanan 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis saldırısı sonrası, 11 Mayıs günü ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde buluşan ODTÜ öğrencileri, Rektörlüğü protesto kararı aldı. 13 Mayıs Pazartesi günü Rektörlük önüne siyah çelenk bırakarak “Rektöre Veda Töreni” düzenleyecek olan öğrenciler, ODTÜ Senatosu’nun olağanüstü toplanacağı 14 Mayıs Salı günü ise “Polis, şiddet, nefret varsa ders yok!” diyerek dersleri boykot edecek. ODTÜ öğrenci toplulukları, yaşanan süreci ve boykot kararını Evrensel’e değerlendirdi.

"REKTÖR MEŞRUİYETİNİN KALMADIĞINI İSPATLADI"

Münazara Topluluğu adına konuşan Akın Onur Efe, boykota giden süreci tek bir olay üzerinden okumanın çok doğru olmayacağını belirterek “Rektör, öğrencilerle okul üzerinde giriştiği iktidar mücadelesini gerek öğrenci topluluklarını kapatarak gerek etkinliklerini sınırlayarak son geldiğimiz noktada ise okula polisi adeta davet ederek gösterdi. Öğrencilerin ve akademisyenlerin tartaklanmasına müsaade ederek fiili meşruiyetinin kalmadığını ispatladı” dedi. Rektörün okul üzerinde bir hükmü kalmadığını göstermek amacıyla boykot kararı aldıklarını ifade eden Efe, bu sürecin ardından da mücadelelerinin süreceğini dile getirdi.

"EVİMİZ OLAN KAMPÜSTE YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

ODTÜ Medya Topluluğu üyeleri ise Ankara Valiliği’nin mahkeme tarafından kaldırılan yasağına rağmen ODTÜ Rektörlüğünün türlü bahanelerle Onur Yürüyüşü’nü yasakladığını belirterek bunun başlı başına bir utanç kaynağı olduğunu söyledi. Onur Yürüyüşü geleneğini sürdürmek için bir araya gelen öğrencilerin Rektörlük tarafından polis çağrılarak şiddete maruz bırakıldığına dikkat çeken Medya Topluluğu üyeleri, “Evimiz olan kampüsümüzde yaşananlar, yani darp, gözaltı, plastik mermiler ve nefret söylemleri kabul edilemez” dedi.

Öğrenciler ve akademisyenler polis şiddetine maruz kalırken Rektörlüğün sesinin çıkmamasının ODTÜ tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Medya Topluluğu üyeleri, “Bizler ODTÜ Medya Topluluğu olarak giderek artan bu baskıların karşısındayız. Bizler Rektörlüğün değil ODTÜ'nün medyası olmaya devam edeceğiz” dedi.

"REKTÖR SALDIRININ GERÇEKLEŞMESİNDE ESAS ROLÜ OYNADI"

ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu ise, 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nün, ODTÜ Rektörlüğü tarafından hukuksuz bir biçimde engellenmeye çalışıldığını; gerçekleşen polis saldırısı sonrası biri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim görevlisi olmak üzere 22 arkadaşlarının cebir ve işkenceyle gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca, kütüphane, yemekhane ve bölümler dahil olmak üzere kampüsün çeşitli noktalarında 3 saat boyunca devam eden polis saldırısında gaz fişekleri ve plastik mermiler kullanıldığını hatırlatan Siyaset Bilimi Topluluğu üyeleri, hafta başında ODTÜ mensuplarına gönderdiği e-postayla Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediğini ve gerekli önlemlerin alınması için Emniyet Müdürlüğü birimleriyle iletişime geçtiğini duyuran Rektör Verşan Kök’ün, saldırının gerçeklemesinde esas rolü oynadığını belirtti.

“10 Mayıs Cuma günü ortaya çıkan, ODTÜ’nün taşıyıcısı olduğu değerlerin ayaklar altına alındığı şiddet ve işgal tablosu kabul edilemez niteliktedir. Bizler Siyaset Bilimi Toplululuğu olarak üzerimizde oluşturulan bu baskıyı hiçbir zaman kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Daraltılmak istenen yaşam alanlarımızı savunmaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz” diyen topluluk üyeleri, Salı günü tüm ODTÜ bileşenlerinin yanında boykotta olacaklarını belirtti.

ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu üyeleri, topluluk olarak okuldaki baskıcı yönetime ve polis şiddetine karşı direneceklerini belirten topluluk üyeleri, herhangi bir kişinin hak ve özgürlüklerine karşı yapılan her türlü saldırının karşısında olduklarını dile getirdi. Üyeler, tüm ODTÜ öğrencilerini pazartesi günü yapılacak “Rektöre Veda Töreni”ne ve salı günü yapılacak olan boykota davet etti.

"TOPLULUK ÜYELERİMİZ GÖZALTINA ALINDI"

ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu (TCÇT) üyeleri de 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısında topluluk üyeleri de dahil birçok arkadaşlarının gözaltına alındığını belirtti. LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu vurgulayan topluluk üyeleri, karşılaştıkları her türlü ayrımcılığın ve eşitsizliğin karşısında durmaya devam edeceklerini yineledi. Yaşanan saldırının, Rektör Verşan Kök’ün iktidarın kuklası olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren TCÇT üyeleri, yaşadıkları şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak tüm ODTÜ’ye yönelik olan saldırıların karşısında sürecin devamını yönetebilmek için herkesin ortak ve kararlı bir biçimde ses çıkarması gerektiğini belirtti.

Görsel: ODTÜ Öğrencileri

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