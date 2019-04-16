    • ODTÜ öğrencileri: Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir

    ODTÜ öğrencileri, Devrim Stadyumu’nun bahar şenliği programında yer almamasını protesto ederek Rektörlük kapısına dayandı.

    16 Nisan 2019 14:54
    Son Güncellenme Tarihi: 16 Nisan 2019 17:22
    Paylaş

    ODTÜ öğrencileri, Devrim Stadyumu’nun bahar şenliği programında yer almamasını protesto ederek Rektörlük kapısına dayandı. 99 öğrenci topluluğu ve spor kulübünün imzaladığı ortak açıklamada, şenliğin Devrim Stadyumu'ndan çıkarılamayacağı vurgulandı. Öğrenciler hep bir ağızdan “Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir” dedi. 

    ODTÜ Rektörlüğünün “olanak yok” diyerek öğrencilerin bahar şenliği taleplerini reddetmesinin ardından sanatçılardan belediye başkanlarına kadar birçok kesim “Biz varız” demişti. Şenlik konusunda öne sürülen gerekçenin ortadan kalkması üzerine Rektörlük 15 Nisan’da öğrencilere ve ODTÜ mensuplarına gönderdiği bir e-posta ile 33. ODTÜ Bahar Şenliği’nin 23-24-25 Nisan tarihlerinde KKM ve çevresi ile sınırlı şekilde yapılmasını önerdi. Bunun üzerine bini aşkın öğrenci Rektörlük binası önünde toplandı. 

    Fotoğraf:Evrensel

    '06 AŞIRI SOL' PLAKALI TRAKTÖR MAKETİ

    ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök’ün “LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP gruplar” ve “Traktör bile istediler” sözlerine tepki gösteren öğrenciler, kartondan yaptıkları “06 Aşırı Sol” plakalı traktör maketini Rektörlük binasının önüne bırakıldı. Öğrenciler sık sık “Traktör burada rektör nerede”, “Şenlik ODTÜ’nün ODTÜ bizimdir” ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları attı. Coşkulu ve kitlesel geçen buluşmada öğrenciler, çöp kutusu ve tencere kapağı gibi araçlardan yaptıkları enstrümanlarla müzik yaptı. 

    Fotoğraf:Evrensel

    ONLARCA TOPLULUK: DİMDİK AYAKTAYIZ

    Basın açıklamasına imzacı olan tüm toplulukların isminin okunmasının ardından basın açıklamasını şenliği düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Şimşek okudu. ODTÜ’de faaliyet gösteren 99 öğrenci topluluğu ve spor kulübünün imzaladığı basın açıklamasında “Baskılarınızın, engellemelerinizin, iptallerinizin, yalanlarınızın, hedef göstermelerinizin ve bizi LGBT, aşırı sol, Marksistler ve HDP diyerek marjinalleştirme çabanızın karşısında onlarca topluluk olarak dimdik ayaktayız” denildi.

    Fotoğraf:Evrensel

    'ODTÜ ŞENLİĞİ REKTÖRLÜĞÜN DEĞİL, ÖĞRENCİLERİNDİR'

    ODTÜ öğrencilerinin ODTÜ’nün gerçek sahipleri olduğunu belirten Şimşek, “Bizler şenliğimiz için, kapatılan medya topluluğu için, evrim konferansımız için, mezuniyet yürüyüşündeki pankart sansürleri için, sebepsiz yere tutuklanan arkadaşlarımız için, toplulukların saymakla bitmeyecek sorunları için, ihmalleriniz yüzünden kaybettiğimiz arkadaşlarımız için buradayız” dedi.

    Bahane ve imkansızlıklara inanmadıklarını belirten Şimşek, şenliğin rektörlüğün ürünü değil ODTÜ öğrencilerinin üretimi olduğunu ifade etti. Kendilerine sunulan tüm bahane ve olanaksızlıklara karşın rektörlüğe çözüm önerileri sunduklarını aktaran Şimşek, şenliklerine sahip çıkmak için burada olduklarını vurguladı. Taleplerinin net olduğunu söyleyen Şimşek, “ODTÜ ruhunu sürdürmek adına peşinden koştuğumuz en önemli alanımızın hala şenlik kapsamında olmayışı kabul edilemez. ODTÜ ruhunu yürekten hisseden, bu bilince sahip olan herkes şenliğimizin Devrim Stadyumu'ndan çıkarılamayacağı noktasında hemfikirdir” dedi. Şimşek, mesai saatine dek Rektörlük önünden ayrılmayacaklarını söyleyerek basın açıklamasını sonlandırdı.

    REKTÖR GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

    Açıklamanın ardından üniversite yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirildi. Genel sekreterlik ile 2 UGT temsilcisi ve Öğretim Elemanları Derneğinden akademisyenlerin görüşmesinin ardından açıklama yapan Anıl Şimşek, “Bizim burada olmamız çok şey değiştirdi” dedi. Yarın saat 17.00'da rektörlük ile görüşeceklerini açıklayan Şimşek, yönetimin görüşme toplantıda “Biz devrim yok demedik” dediğini aktardı. Şimşek, “Şenliğimizi yerinde yapacağımıza inancımız tam. Yarın saat 16.30'da yine burada toplanma çağrısı yapıyoruz” dedi. Ayrıca ODTÜ Rektörü Verşan Kök öğrenci temsilcileri ile görüşmeyi kabul etti. (Ankara/EVRENSEL) 

    Fotoğraf:Evrensel

    Bu tavır ODTÜ’yü temsil etmiyor

    Bu tavır ODTÜ’yü temsil etmiyor

    ODTÜ Rektöründen ODTÜ mezununa: Nasıl mezun oldun çok merak ediyorum

    ODTÜ Rektöründen ODTÜ mezununa: Nasıl mezun oldun çok merak ediyorum

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Balıkesir ve Mersin’de iş cinayeti: 2 işçi hayatını kaybetti
    SONRAKİ HABER

    Besni'de 100 kişilik geçici işe 864 başvuru
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP-MHP ittifakının asıl amacı seçimi itibarsızlaştırmak mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Erdoğan hangi davadan söz ediyor?

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Seçmeni yok sayan işsizi de yok sayıyor

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    ‘Gitmek mi zor kalmak mı zor' sancısı...

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    "Kötü kadınlar"

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Umutsuzluğa düşmek istemeyen ozanın türküsü

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Alt liglerin 'Süper'leri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı istifa etti
    Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı istifa etti

    Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz istifa etti. Buteflika'nın diğer temsilcilerinin istifası talebiyle eylemler ise sürdü.

    Çocukları açlık grevinde olan anneler: Geç olmadan harekete geçilmeli
    Çocukları açlık grevinde olan anneler: Geç olmadan harekete geçilmeli

    Çocukları açlık grevinde olan anneler, sağlık durumlarının kötüye gittiğini söyleyerek, çok geç olmadan harekete geçilmesi için çağrı yaptı.

    Neve Şalom'a saldıran Kürşat Mican'a 1 yıl hapis cezası verildi
    Neve Şalom'a saldıran Kürşat Mican'a 1 yıl hapis cezası verildi

    Neve Şalom Musevi Sinagoguna dönük saldırıya ilişkin açılan davada Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ öğrencileri: Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir
    ODTÜ öğrencileri: Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir

    ODTÜ öğrencileri, Devrim Stadyumu’nun bahar şenliği programında yer almamasını protesto ederek Rektörlük kapısına dayandı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti
    Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti

    Demirören ve Kalyoncu ailelerinin düğünü sırasında "yol neden kapalı" diye soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, Erdoğan'ın korumaları tarafından darbedildi.

    DTK Daimi Meclis Üyesi Selim Sadak için tahliye kararı verildi
    DTK Daimi Meclis Üyesi Selim Sadak için tahliye kararı verildi

    “Terör örgütü propagandası” iddiası ile Urfa'da tutuklanan DTK Daimi Meclis Üyesi Selim Sadak için tahliye kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu
    AKP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurdu

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK’ye yapılan iptali ve yenileme başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yaptı.

    Clippers, 31 sayı geriden gelerek Warriors’ı yendi
    Clippers, 31 sayı geriden gelerek Warriors’ı yendi
    Obezite ölçümünde ‘Normal’ olan ne?
    Obezite ölçümünde ‘Normal’ olan ne?
    2 bin yıllık Roma su kemeri betona kurban ediliyor
    2 bin yıllık Roma su kemeri betona kurban ediliyor
    Kızılırmak Futbol Turnuvası kadınların maçı ile başladı
    Kızılırmak Futbol Turnuvası kadınların maçı ile başladı
    İzmir Kitap Fuarı sona erdi: Katılım yüksek satışlar düşük
    İzmir Kitap Fuarı sona erdi: Katılım yüksek satışlar düşük
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 28. hafta sonuçları ve son 6 haftaya bakış
    Süper Lig'de 28. hafta sonuçları ve son 6 haftaya bakış
    Candan Yüceer: ‘Millet’ diyenler milletin iradesine saygı göstermiyor
    Candan Yüceer: ‘Millet’ diyenler milletin iradesine saygı göstermiyor

    CHP Milletvekili Candan Yüceer, seçim sonrası yaşanan tartışmaları ve YSK kararlarını değerlendirdi.

    Alsancak Elektrik Fabrikasını İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı
    Alsancak Elektrik Fabrikasını İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı

    Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikasının ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı.

    Notre Dame yangını
    Notre Dame yangını

    Aydın Çubukçu yazdı: Tarihsel belleğimizin bir yanı değil, insanlık bilincimizin de bir dayanağı yok olmuştur.

    Hak-İş’ten ‘Ayrılırsanız TİS yanar’ yalanı
    Hak-İş’ten ‘Ayrılırsanız TİS yanar’ yalanı

    Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş, üyelerine gönderdiği mesajda sendikadan ayrılmaları durumunda toplusözleşmeden faydalanamayacaklarını iddia etti.

    İş cinayeti davasında mahkemeye gelmeyen sanığa iyi hal indirimi
    İş cinayeti davasında mahkemeye gelmeyen sanığa iyi hal indirimi

    TTK Kozlu Müessesine bağlı maden ocağında 8 maden işçisinin hayatını kaybettiği iş cinayeti davasında sanıklara iyi hal indirimi uygulandı.

    DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a
    DİSK: Kıdem tazminatının gasbına karşı 1 Mayıs’a

    DİSK, kıdem tazminatının fona devredilmesi ve BES’in zorunlu hale getirilmesine karşı işçileri 1 Mayıs’ta alanlarda olmaya davet etti.

    Sudan Komünist Partisi’nden ‘ABD müdahalesi’ uyarısı
    Sudan Komünist Partisi’nden ‘ABD müdahalesi’ uyarısı

    Sudan’da darbeye karşı eylemlerini sürdüren muhalif örgütler; ABD’nin ülkeye müdahalesine karşı uyarılarda bulundu.

    Zihinsel engelli Havva’ya tecavüz eden sanıklar beraat etti
    Zihinsel engelli Havva’ya tecavüz eden sanıklar beraat etti

    Giresun’da yüzde 75 zihinsel engelli Havva K’ye tecavüz eden iki erkeğin yargılandığı karar duruşmasında delillere rağmen sanıklar beraat etti.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları göreve başladı
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları göreve başladı

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı mazbatasını alarak göreve başladı. Eş Başkan Uyanık'a ise mazbatası verilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    TTB: Bakanlık hekimleri oyalıyor, sağlıkta şiddet artıyor
    TTB: Bakanlık hekimleri oyalıyor, sağlıkta şiddet artıyor

    Hekimler, görevi başında öldürülen Dr. Ersin Aslan’ı anmak ve sağlıkta şiddeti protesto etmek için yarın ülke genelinde eylemler yapacak.

    İHD: YSK itirazlarda iktidar lehine ayrımcılık yaptı
    İHD: YSK itirazlarda iktidar lehine ayrımcılık yaptı

    İnsan Hakları Derneği, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları ve YSK kararlarını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye "yükselen genç işsizlik" oranında Avrupa ikincisi
    Türkiye "yükselen genç işsizlik" oranında Avrupa ikincisi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin yüzde 26.7'lik genç işsizlik oranıyla AB ülkeleri arasında ikinci sırada olduğunu belirtti.

    Assange ABD’ye nasıl kurban edildi?
    Assange ABD’ye nasıl kurban edildi?

    WikiLeaks Kurucusu Julian Assange, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun ABD’ye yakınlaşma politikasına kurban edildi.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): 1 Mayıs'ta alanlardayız
    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): 1 Mayıs'ta alanlardayız

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Adana Grubu, 1 Mayıs hazırlıklarını Evrensel'e anlattı.

    Ceylanpınar davasında beraat kararları onandı
    Ceylanpınar davasında beraat kararları onandı

    Çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yapılan Ceylanpınar davasında, şüpheliler için verilen beraat kararı onandı.

    Reyhan Başaran sözünü tuttu; kadınlarla sinemaya gitti
    Reyhan Başaran sözünü tuttu; kadınlarla sinemaya gitti

    Kocaeli’de bağımsız başkan adayı olan Reyhan Başaran, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı sinemaya hiç gitmemiş kadınlarla sinemaya gitti.