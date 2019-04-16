ODTÜ öğrencileri: Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir

ODTÜ öğrencileri, Devrim Stadyumu’nun bahar şenliği programında yer almamasını protesto ederek Rektörlük kapısına dayandı. 99 öğrenci topluluğu ve spor kulübünün imzaladığı ortak açıklamada, şenliğin Devrim Stadyumu'ndan çıkarılamayacağı vurgulandı. Öğrenciler hep bir ağızdan “Şenlik ODTÜ'nün, ODTÜ bizimdir” dedi.

ODTÜ Rektörlüğünün “olanak yok” diyerek öğrencilerin bahar şenliği taleplerini reddetmesinin ardından sanatçılardan belediye başkanlarına kadar birçok kesim “Biz varız” demişti. Şenlik konusunda öne sürülen gerekçenin ortadan kalkması üzerine Rektörlük 15 Nisan’da öğrencilere ve ODTÜ mensuplarına gönderdiği bir e-posta ile 33. ODTÜ Bahar Şenliği’nin 23-24-25 Nisan tarihlerinde KKM ve çevresi ile sınırlı şekilde yapılmasını önerdi. Bunun üzerine bini aşkın öğrenci Rektörlük binası önünde toplandı.

Fotoğraf:Evrensel

'06 AŞIRI SOL' PLAKALI TRAKTÖR MAKETİ

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök’ün “LGBT, Marksist, aşırı sol, HDP gruplar” ve “Traktör bile istediler” sözlerine tepki gösteren öğrenciler, kartondan yaptıkları “06 Aşırı Sol” plakalı traktör maketini Rektörlük binasının önüne bırakıldı. Öğrenciler sık sık “Traktör burada rektör nerede”, “Şenlik ODTÜ’nün ODTÜ bizimdir” ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları attı. Coşkulu ve kitlesel geçen buluşmada öğrenciler, çöp kutusu ve tencere kapağı gibi araçlardan yaptıkları enstrümanlarla müzik yaptı.

Fotoğraf:Evrensel

ONLARCA TOPLULUK: DİMDİK AYAKTAYIZ

Basın açıklamasına imzacı olan tüm toplulukların isminin okunmasının ardından basın açıklamasını şenliği düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Şimşek okudu. ODTÜ’de faaliyet gösteren 99 öğrenci topluluğu ve spor kulübünün imzaladığı basın açıklamasında “Baskılarınızın, engellemelerinizin, iptallerinizin, yalanlarınızın, hedef göstermelerinizin ve bizi LGBT, aşırı sol, Marksistler ve HDP diyerek marjinalleştirme çabanızın karşısında onlarca topluluk olarak dimdik ayaktayız” denildi.

Fotoğraf:Evrensel

'ODTÜ ŞENLİĞİ REKTÖRLÜĞÜN DEĞİL, ÖĞRENCİLERİNDİR'

ODTÜ öğrencilerinin ODTÜ’nün gerçek sahipleri olduğunu belirten Şimşek, “Bizler şenliğimiz için, kapatılan medya topluluğu için, evrim konferansımız için, mezuniyet yürüyüşündeki pankart sansürleri için, sebepsiz yere tutuklanan arkadaşlarımız için, toplulukların saymakla bitmeyecek sorunları için, ihmalleriniz yüzünden kaybettiğimiz arkadaşlarımız için buradayız” dedi.

Bahane ve imkansızlıklara inanmadıklarını belirten Şimşek, şenliğin rektörlüğün ürünü değil ODTÜ öğrencilerinin üretimi olduğunu ifade etti. Kendilerine sunulan tüm bahane ve olanaksızlıklara karşın rektörlüğe çözüm önerileri sunduklarını aktaran Şimşek, şenliklerine sahip çıkmak için burada olduklarını vurguladı. Taleplerinin net olduğunu söyleyen Şimşek, “ODTÜ ruhunu sürdürmek adına peşinden koştuğumuz en önemli alanımızın hala şenlik kapsamında olmayışı kabul edilemez. ODTÜ ruhunu yürekten hisseden, bu bilince sahip olan herkes şenliğimizin Devrim Stadyumu'ndan çıkarılamayacağı noktasında hemfikirdir” dedi. Şimşek, mesai saatine dek Rektörlük önünden ayrılmayacaklarını söyleyerek basın açıklamasını sonlandırdı.

REKTÖR GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Açıklamanın ardından üniversite yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirildi. Genel sekreterlik ile 2 UGT temsilcisi ve Öğretim Elemanları Derneğinden akademisyenlerin görüşmesinin ardından açıklama yapan Anıl Şimşek, “Bizim burada olmamız çok şey değiştirdi” dedi. Yarın saat 17.00'da rektörlük ile görüşeceklerini açıklayan Şimşek, yönetimin görüşme toplantıda “Biz devrim yok demedik” dediğini aktardı. Şimşek, “Şenliğimizi yerinde yapacağımıza inancımız tam. Yarın saat 16.30'da yine burada toplanma çağrısı yapıyoruz” dedi. Ayrıca ODTÜ Rektörü Verşan Kök öğrenci temsilcileri ile görüşmeyi kabul etti. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf:Evrensel

Bu tavır ODTÜ’yü temsil etmiyor