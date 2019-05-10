ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı

Yasaklanan ODTÜ 9. Onur Yürüyüşü öncesi kampüs, polis ablukasına alındı. Abluka üzerine kampüsün çeşitli yerklerine dağılarak eylemi sürdüren öğrencilere polis saldırdı. Saldırıda 22 kişi gözaltına alındı. Saldırı sırasında 1 öğrenci ise polisin attığı plastik mermi ile başından yaralandı. Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.

Fotoğraf: Evrensel

ODTÜ yönetimi tarafından Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinliklerine yönelik tartışmalı yasağı gerekçe gösterilerek yasaklanan ODTÜ 9. Onur Yürüyüşü öncesi kampüs adeta polis ablukasına alındı. Kampüs girişindeki kapılar ile kampüs içerisine çok sayıda çevik kuvvet polisi getirildi. Kampüs içerisinde, Fizik Bölümü ile Rektörlük Binası arasında konuşlanan polis, Fizik çimlerinde oturan öğrencilere ve Fizik Bölümü önünde bulunan ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması standına da müsaade etmedi. Bunun üzerine geçmiş yıllarda İstanbul Onur Yürüyüşünde uygulanan “Dağılıyoruz” formatını denemek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda kişi öğrenci gözaltına alındı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda polisin kampüs içerisinde beklemesine ve müdahalesine tepki gösteren ODTÜ’lüler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile tepkilerini dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Saldırı nedeniyle ODTÜ öğrencileri, Fizik Bölümü U3 amfisinde forum düzenlemeye başladı. Forumda öğrenciler adına ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz bir alanda bir grup değil ODTÜ'nün her yerindeyiz yayılıyoruz ayol. Kararlıyız; tüm zulmünüze rağmen ne yalnızız ne de yanlışız.

Nefretin açık hedefi olmamıza rağmen, inatla gülmeye devam edecek ve bağrınacağız; dönmek var, ölmek yok!

Benliğimizi, birliğimizi ve her rengimizi haykırıyoruz.

Şimdi kampüsteki ve hayatın her alanındaki LGBTİ+ fobiye karşın aşkımızı, bizi silmek isteyenlere kimliğimizi, ayırmak isteyenlere ise sevgimizi göstereceğiz. Eşitlik, özgürlük, tanınma taleplerimizi dile getiriyor , birlikte olmaya, aşkı arzuyu yaşamı örgütlemeye, dayanışmayı, neşeyi, umudu büyütmeye çağırıyoruz.

Herkesi coşkusu, aşkı ve benlikleriyle hem ODTÜ'nün her yerinde hem hayatın her alanında mücadeleye devam etmeye çağırıyoruz."

AMFİ ÇIKIŞI YENİDEN POLİS SALDIRDI

Polisler amfideki forumu da engelleyerek öğrencileri dışarı çıkmasını, aksi takdirde bölüm binasına gireceğini söyledi. Bunun üzerine öğrenciler amfiyi boşalttı ve dışar çıkarken binaya gökkuşağı bayrağı astı. Bina önünde bekleyen öğrencilere yeniden polis saldırdı. Saldırı sırasında biber gazı ve plastik mermiler kullanıldı. Saldırı sırasında aralarında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Memet Mutlu'nun da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öveçler Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen gözaltındakilerin ifadelerinin alındı. İfade işlemleri sırasında CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da emniyet müdürlüğü önüne gelerek avukatlar ile görüştü ve gözaltılarla ilgili bilgi aldı. İfade işlemleri tamamlananlar sağlık kontrolü için Adli Tıp'a götürülüyor. Sağlık kontrolleri tamamlananlar ise serbest bırakılıyor.

EĞİTİM SEN: VERŞAN KÖK ODTÜ'YE REKTÖR OLAMAZ

ODTÜ öğrencilerine dönük polis saldırısına Eğitim Sen’den tepki geldi. Eğitim Sen üyesi Memet Mutlu’nun da gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ODTÜ Rektörlüğü, Onur Haftası kapsamında ODTÜ LGBTİQ+ Dayanışması’nın çağrısı ile düzenlenen 9. Onur Yürüyüşü’ne dayanaksız gerekçeler göstererek izin verilmeyeceğini duyurmuş, hafta başından bu yana süren tehditlerinin devamı olarak bugün güvenlik önemleri adı altında yüzlerce polisin kampüse girmesine izin vermiştir. ODTÜ’de gerçekleştirilmek istenen her türlü etkinliği polis tehdidi ile baskı altına almak isteyen, Onur Yürüyüşü’nü keyfi olarak yasaklayan, kampüste adeta bir olağanüstü hal ilan eden, öğrencilere karşı üniversiteye kolluk kuvvetlerini çağıran üniversite yönetiminin tutumunu şiddetle kınıyoruz. Üyemiz Memet Mutlu ve gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.” (Ankara/EVRENSEL)