Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ODTÜ Rektörlüğü, tüm etkinlikleri erteledi
Onur Yürüşü'nü yasaklayan ODTÜ Rektörlüğü, öğrenci topluluklarının 8-10 Mayıs tarihleri arasındaki tüm etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.
ODTÜ Rektörlüğünün öğrenci topluluklarına gönderdiği e-posta
10 Mayıs'ta yapılmak istenen Onur Yürüşü'ne yasak getiren ODTÜ Yönetimi, ardından 8-10 Mayıs tarihleri arasındai tüm öğrenci toplulukları etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.
ODTÜ Rektörlüğü 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle 9-10 Mayıs tarihlerinde öğrenci ve personellerin dışında kimsenin okula alınmayacağını duyurmuştu.
Rektörlük, bugün de öğrenci topluluklarına attığı e-postada ise 8-9-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak tüm öğrenci toplulukları etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.
Aynı e-postada etkinliklerle ilgili yeni dilekçelerin ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
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