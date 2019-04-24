Van Gevaş'ta köylülere işkence edilmesi davasında polise beraat

Van’ın Gevaş ilçesinde gözaltına alınıp işkenceye maruz kalan köylülerin teşhisi sonucu hakkında dava açılan O.Ş. adlı polis beraat etti. Mahkeme, karara gerekçe olarak kamera kayıtlarındaki ortam aydınlatmasının düşük olduğu ve bu nedenle yüzlerin tam seçilememiş olmasını gösterdi.

Van’da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen roketatarlı saldırı sonrası 9 Haziran 2017 tarihinde dört kişi gözaltına alınmıştı. Mantar toplamaktan dönerken gözaltına alınan dört yurttaşın ağır işkenceye uğradıklarına dair fotoğraflar sosyal medyadan servis edilmişti.

'Terörist' diye işkence edilen köylüler serbest bırakıldı

İşkence edilen köylüler serbest bırakılmış ancak haklarında “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından dava açılmıştı. Dava sonucu köylüler beraat ederken köylülerin teşhis etmesi sonucu hakkında dava açılan O.Ş. isimli polis için karar verildi. Mezopotamya Ajansından Adnan Bilen’in haberine göre Gevaş Asliye Ceza Mahkemesinde yaklaşık iki yıl süren yargılamada ifade veren O.Ş, işkenceyi reddederek “Beni nasıl teşhis ettiklerini de anlamadım. Yapılan teşhisin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

"KARAKOLDA DA DARBEDİLDİK"

O.Ş’den şikayetçi olan köylülerden Abdulselam Aslan “Biz mantar toplamaya gittiğimizde örgüt üyeleri tarafından rehin alındık. Bırakıldıktan sonra biz aracımızla Gevaş Emniyet Müdürlüğüne gitmek için yola çıktık. Emniyet Müdürlüğüne gelmeden polisler tarafından durdurularak darbedildik. Daha sonrasında götürüldüğümüz karakolda da polisler tarafından darbedildik. Şikayetçi olduğum tek kişi O.Ş. değildir. Başka polis memurları da vardı. Ben onların hepsinden şikayetçiyim. O geceki polis tutanağında hepsinin ismi ve imzası bulunuyor. Onlar hakkında da dava açılmasını istiyorum” dedi. O.Ş, işkenceye dair video ve ses kayıtlarına rağmen “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesi temel alınarak beraat etti. Mahkeme karara, MOBESE kameralarının kayıt kalitesinin düşük olmasını, ortam aydınlatmasının yetersiz olmasından dolayı kişilerin yüzlerinin net olarak seçilememesini gerekçe olarak gösterdi. İşkence gören köylülerin avukatı Erzurum İstinaf Mahkemesine itirazda bulunacak. (HABER MERKEZİ)